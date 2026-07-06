CCTV+ : Bonjour, Pékin ! Quand l'ancien rencontre le moderne

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Jul 06, 2026, 07:49 ET

PÉKIN, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Que se passe-t-il lorsque le patrimoine ancestral de Pékin rencontre l'énergie tournée vers l'avenir de la ville ? Au départ du tronçon de Mutianyu de la Grande Muraille, le parcours offre une vue inattendue sur la ville : technologie, esthétique villageoise, espaces cachés et scène mondiale. En une seule journée, découvrez un Pékin qui ne se résume pas à son histoire : une capitale antique tournée vers l'avenir.

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