CCTV+:¡Hola, Pekín! Donde lo antiguo se encuentra con lo moderno

PEKÍN, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ¿Qué sucede cuando la antigua herencia de Pekín se encuentra con su energía vanguardista? Partiendo del tramo de Mutianyu de la Gran Muralla, este recorrido proporciona una perspectiva inesperada de la ciudad: tecnología, estética rural, rincones ocultos y un escenario global. En tan solo un día, lleve a cabo un descubrimiento de Pekín que es más que historia: una antigua capital que crece hacia el futuro.

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