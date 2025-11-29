CCTV+ : l'exploitation minière à faible émission de carbone : comment les camions miniers électriques autonomes de Breton renforcent la performance ESG

PÉKIN, 30 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Breton Technology a dévoilé sa dernière génération de camions miniers électriques autonomes, les 9M145E, marquant une étape importante vers la refonte du paysage ESG des opérations minières mondiales. La nouvelle plateforme, conçue dès le départ sans cabine de conduite, intègre l'électrification, l'autonomie et la répartition intelligente dans un système unifié. Au-delà du progrès technologique, le lancement reflète une transition plus large de l'industrie : les sociétés minières alignent de plus en plus leurs décisions opérationnelles sur les objectifs de développement durable, les engagements en matière de sécurité et les attentes réglementaires.

L'un des points forts de cette version est l'amélioration des performances du nouveau système de conduite autonome de Breton : les résultats obtenus sur le terrain montrent que son autonomie de bout en bout offre une efficacité opérationnelle qui dépasse désormais la conduite manuelle, un point d'inflexion qui redéfinit le rôle de l'autonomie dans l'exploitation minière durable.

Faire progresser les objectifs climatiques et environnementaux par une décarbonisation systématique

Le nouveau camion minier autonome de Breton est construit sur une architecture électrique optimisée pour les opérations de longue distance et à forte charge. Avec un accès à l'énergie renouvelable, que ce soit par le biais de systèmes solaires et de stockage sur site ou d'un approvisionnement régional en énergie propre, les camions électriques peuvent réduire de manière significative les émissions du champ d'application 1 associées à la combustion du diesel.

L'autonomie offrant désormais une productivité supérieure à celle des conducteurs humains, les mines peuvent réduire davantage les émissions par unité de production, ce qui permet de diminuer l'intensité carbonique non seulement grâce à l'énergie propre, mais aussi grâce à une efficacité opérationnelle supérieure.

Renforcer la sécurité en supprimant l'exposition au risque humain

Le camion autonome de Breton éloigne complètement l'opérateur des environnements dangereux, éliminant les risques liés à la fatigue, à la conduite de nuit, aux températures extrêmes et aux terrains instables.

L'efficacité accrue du fonctionnement autonome améliore également la sécurité de manière indirecte, et réduit les risques liés à la fatigue dans l'ensemble de la chaîne logistique.

Améliorer la gouvernance grâce à la transparence des données et à des opérations prévisibles

La plateforme intelligente de répartition et de gestion de flotte de Breton introduit un niveau de transparence opérationnelle qui soutient des pratiques de gouvernance plus rigoureuses. Cette transparence renforce les cadres de gouvernance interne en permettant une prise de décision fondée sur des données, en réduisant la dépendance à l'égard des rapports manuels et en facilitant la détection et le traitement des écarts opérationnels.

Permettre la création de valeur à long terme pour une exploitation minière durable

Le camion minier électrique autonome spécialement conçu par Breton offre aux sociétés minières un moyen d'aligner l'efficacité opérationnelle sur les engagements ESG, sans compromettre la productivité.

En intégrant l'électrification, l'autonomie et l'optimisation au niveau du système, la solution aide les sociétés minières à réduire les coûts d'exploitation du cycle de vie, à stabiliser la production, à améliorer la structure de la main-d'œuvre et à accélérer les progrès vers des objectifs nets de zéro.

La plateforme autonome de nouvelle génération de Breton marque le passage de « l'énergie traditionnelle et une conduite manuelle » à « l'énergie propre et des systèmes intelligents », offrant une feuille de route plus réalisable, plus prévisible et plus conforme à l'ESG pour le secteur minier mondial.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2834301/088d191ad0d918999fdac3beaba1e832.mp4