CCTV+: Impulsando la minería baja en carbono con los camiones mineros eléctricos autónomos de Breton

-CCTV+: Impulsando la minería baja en carbono: cómo los camiones mineros eléctricos autónomos de Breton fortalecen el rendimiento ESG

BEIJING, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Breton Technology presentó su última generación de camiones mineros eléctricos autónomos, diseñados específicamente para este fin, el 9M145E, lo que marca un paso significativo en la transformación del panorama ESG de las operaciones mineras globales. La nueva plataforma, diseñada desde cero sin cabina de conductor, integra electrificación, autonomía y despacho inteligente en un sistema unificado. Más allá del progreso tecnológico, el lanzamiento refleja una transición más amplia en la industria: las compañías mineras están alineando cada vez más sus decisiones operativas con los objetivos de sostenibilidad, los compromisos de seguridad y las expectativas regulatorias.

Un punto destacado de este lanzamiento es el avance en el rendimiento del nuevo sistema de conducción autónoma de Breton: los resultados de campo muestran que su autonomía integral ofrece una eficiencia operativa que ahora supera la conducción manual, un punto de inflexión que redefine el papel de la autonomía en la minería sostenible.

Impulsando los objetivos climáticos y ambientales mediante la descarbonización sistemática

El nuevo camión minero autónomo de Breton está construido sobre una arquitectura eléctrica optimizada para operaciones de larga distancia y alta carga útil. Con acceso a energía renovable, ya sea mediante sistemas de energía solar y almacenamiento in situ o suministro regional de energía limpia, los camiones eléctricos pueden reducir significativamente las emisiones de Alcance 1 asociadas a la combustión diésel.

Gracias a que la autonomía ofrece ahora una mayor productividad que la de los conductores humanos, las minas pueden reducir más las emisiones por unidad de producción, logrando una menor intensidad de carbono no solo gracias a la energía limpia, sino también a una mayor eficiencia operativa.

Reforzando la seguridad eliminando la exposición humana al riesgo

El camión autónomo de Breton aleja por completo al operador de entornos peligrosos, eliminando los riesgos asociados con la fatiga, la conducción nocturna, las temperaturas extremas y el terreno inestable.

La mayor eficiencia de la operación autónoma también mejora indirectamente la seguridad y reduce los riesgos relacionados con la fatiga en toda la cadena logística.

Mejorando la gobernanza mediante la transparencia de datos y operaciones predecibles

La plataforma inteligente de despacho y gestión de flotas de Breton introduce un nivel de transparencia operativa que respalda prácticas de gobernanza más rigurosas. Esta transparencia fortalece los marcos de gobernanza interna al permitir la toma de decisiones basada en datos, reducir la dependencia de los informes manuales y facilitar la detección y la solución de las desviaciones operativas.

Facilitando la creación de valor a largo plazo para la minería sostenible

El camión minero eléctrico autónomo de Breton, diseñado específicamente para este fin, ofrece a las empresas mineras una vía para alinear la eficiencia operativa con los compromisos ESG, sin comprometer la productividad.

Al integrar la electrificación, la autonomía y la optimización a nivel de sistema, la solución ayuda a las empresas mineras a reducir los costes operativos del ciclo de vida, estabilizar la producción, mejorar la estructura de la fuerza laboral y acelerar el progreso hacia los objetivos de cero emisiones netas.

La plataforma autónoma de próxima generación de Breton marca una transición de la "energía tradicional + conducción manual" a la "energía limpia + sistemas inteligentes", ofreciendo una hoja de ruta más viable, predecible y alineada con los criterios ESG para el sector minero global.