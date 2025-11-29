CCTV+: 저탄소 광업 활성화: 브레튼 자율 전기 채굴 트럭, ESG 이끈다

베이징 2025년 11월 29일 /PRNewswire/ -- 브레튼 테크놀로지(Breton Technology)가 광업용 특수 목적 자율주행 전기 트럭 9M145E를 공개하며 전 세계 광산 업계 ESG의 지각 변동을 예고했다. 이번에 새로 나온 플랫폼은 처음부터 운전석 없이 설계되었으며 전동화, 자율 주행, 지능형 배차가 한 시스템에 모두 들어 있는 형식이다. 이번 출시는 기술 발전 외에도 지속가능성 목표와 안전책임, 규제에 맞춰 영업과 관련된 의사결정을 내리는 광산 기업이 증가하고 있음을 보여주는 증거라 할 수 있다.

이번 출시에서 주목할 만한 점은 브레튼의 신규 자율 주행 시스템이 증명한 성능 혁신이다. 현장 운영 결과 브레튼의 엔드 투 엔드(end-to-end) 자율 주행은 그 효율이 수동 주행을 넘어서는 것으로 나타났다. 이에 지속 가능한 광업에서 자율 주행의 위상이 크게 높아졌다는 평가가 나오고 있다.

체계적인 탈탄소화를 통한 기후 목표와 환경 목표 달성

브레튼의 새로운 자율주행 광산 트럭은 장거리, 고부하 작업에 최적화된 전기 아키텍처를 기반으로 제작됐다. 전기 트럭들은 현장 태양광 플러스 저장 시스템이나 지역의 청정 전력 공급망을 통해 재생 에너지를 이용할 수 있어 디젤 연소와 관련된 스코프(Scope) 1 배출량이 적다는 장점이 있다.

이제 자율 주행이 인간 운전자보다 생산성이 더 높은 시대가 되었기에 광산에서도 청정 에너지에 더해 운영 효율성 개선을 통해 단위 생산량 당 배출량을 더 감축해 탄소 집약도를 낮출 수 있게 됐다.

사람의 위험 노출 제거로 안전성 제고

브레튼의 자율주행 트럭을 도입하면 운전자가 위험에 빠지는 상황이 처음부터 생기지 않아 피로, 야간 교대 운전, 극한의 온도, 불안정한 지형에 따른 사고가 사라진다.

자율 운영으로 효율이 높아지면 간접적으로 안전성도 높아져 물류망 전체에서 피로와 관련된 위험도 감소한다.

데이터 투명성과 예측 가능한 운영을 통한 거버넌스 강화

브레튼의 지능형 배차 및 차량 관리 플랫폼은 운영 투명성이 일정 수준 이상으로 높아져 거버넌스를 강화하는 효과도 있다. 투명성이 높아지면 데이터를 토대로 한 의사 결정이 가능해지고 주먹구구식 보고가 사라지며 운영상 일탈의 확인과 해소도 더 간편해지기 때문이다.

장기적 가치 창출로 광업의 지속 가능성 확보

광업에 브레튼이 만든 광업용 특수 자율주행 전기 트럭이 보급되면 생산성 저하 없이 운영 효율성과 ESG가 동시에 실현되는 길이 열린다.

광산 업계에서는 전기화와 자율성, 시스템별 최적화를 통해 총운영 비용을 절감할 수 있고 생산량을 안정화할 수 있다. 또한 인력 구조를 개선하고, 탄소 중립 목표의 실현을 앞당길 수도 있다.

브레튼의 차세대 자율 플랫폼은 '전통적인 동력+수동 운전'에서 '청정 에너지+지능형 시스템'으로 대세가 바뀌고 있음을 알리는 신호탄이자 글로벌 광산 업계에 실현 가능성과 예측 가능성이 높은 ESG로 가는 길을 보여주는 로드맵이다.

SOURCE CCTV+