CCTV+: Förderung eines kohlenstoffarmen Bergbaus: Wie Bretons autonome elektrische Muldenkipper die ESG-Leistung verbessern

BEIJING, 30. November 2025 /PRNewswire/ -- Breton Technology hat seine neueste Generation speziell entwickelter autonomer elektrischer Muldenkipper, den 9M145E, vorgestellt und damit einen bedeutenden Schritt zur Neugestaltung der ESG-Landschaft globaler Bergbaubetriebe getan. Die neue Plattform, die von Grund auf ohne Fahrerkabine konzipiert wurde, integriert Elektrifizierung, Autonomie und intelligente Disposition in einem einheitlichen System. Über den technologischen Fortschritt hinaus spiegelt die Markteinführung einen umfassenderen Wandel in der Branche wider: Bergbauunternehmen richten ihre operativen Entscheidungen zunehmend an Nachhaltigkeitszielen, Sicherheitsverpflichtungen und regulatorischen Erwartungen aus.

Ein Highlight dieser Markteinführung ist der Leistungsdurchbruch des neuen autonomen Fahrsystems von Breton: Ergebnisse aus der Praxis zeigen, dass seine End-to-End-Autonomie eine Betriebseffizienz bietet, die nun die manuelle Steuerung übertrifft – ein Wendepunkt, der die Rolle der Autonomie im nachhaltigen Bergbau neu definiert.

Förderung von Klima- und Umweltzielen durch systematische Dekarbonisierung

Der neue autonome Muldenkipper von Breton basiert auf einer elektrischen Architektur, die für den Langstreckenbetrieb mit hoher Nutzlast optimiert ist. Durch den Zugang zu erneuerbaren Energien – sei es durch vor Ort installierte Solar- und Speichersysteme oder durch regionale Versorgung mit sauberem Strom – können Elektro-Lkw die mit der Dieselverbrennung verbundenen Scope-1-Emissionen erheblich reduzieren.

Da die Autonomie nun eine höhere Produktivität als menschliche Fahrer bietet, können Bergwerke mehr Emissionen pro Produktionseinheit einsparen und so nicht nur durch saubere Energie, sondern auch durch überlegene betriebliche Effizienz eine geringere Kohlenstoffintensität erreichen.

Verbesserung der Sicherheit durch Beseitigung menschlicher Risiken

Der autonome Lkw von Breton entfernt den Fahrer vollständig aus gefährlichen Umgebungen und eliminiert damit Risiken im Zusammenhang mit Müdigkeit, Nachtfahrten, extremen Temperaturen und unebenem Gelände.

Die verbesserte Effizienz des autonomen Betriebs erhöht indirekt auch die Sicherheit – und verringert müdenbedingte Risiken in der gesamten Logistikkette.

Verbesserung der Unternehmensführung durch Datentransparenz und vorhersehbare Abläufe

Die intelligente Dispositions- und Flottenmanagementplattform von Breton sorgt für eine hohe Transparenz der Betriebsabläufe, die strengere Praktiken bei der Unternehmensführung unterstützt. Diese Transparenz stärkt die internen Rahmenbedingungen für die Unternehmensführung, indem sie datengestützte Entscheidungen ermöglicht, die Abhängigkeit von manueller Berichterstattung verringert und Abweichungen im Betrieb leichter erkennbar und behebbar macht.

Langfristige Wertschöpfung für nachhaltigen Bergbau

Der speziell entwickelte autonome elektrische Bergbau-Lkw von Breton bietet Bergbauunternehmen eine Möglichkeit, ihre betriebliche Effizienz mit ESG-Verpflichtungen in Einklang zu bringen – ohne Kompromisse bei der Produktivität.

Durch die Integration von Elektrifizierung, Autonomie und Optimierung auf Systemebene hilft die Lösung Bergbauunternehmen, die Lebenszykluskosten zu senken, die Produktion zu stabilisieren, die Personalstruktur zu verbessern und den Fortschritt in Richtung Netto-Null-Ziele zu beschleunigen.

Die autonome Plattform der nächsten Generation von Breton signalisiert einen Wandel von „traditioneller Energie + manuellem Fahren" zu „sauberer Energie + intelligenten Systemen" und bietet eine realistischere, besser vorhersehbare und ESG-konformere Roadmap für den globalen Bergbausektor.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2834301/088d191ad0d918999fdac3beaba1e832.mp4