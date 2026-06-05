셀레브라이트, 2026년 6월 10일 예정된 투자자 행사 발표

버지니아주 타이슨스 코너 및 이스라엘 페타티크바, 2026년 6월 5일 /PRNewswire/ -- 6월 5일, 공공 및 민간 부문을 위한 AI 기반 디지털 수사 및 인텔리전스 솔루션 분야의 글로벌 선도기업 셀레브라이트(Cellebrite DI Ltd., NASDAQ: CLBT)가 2026년 6월 10일 두 개의 예정된 투자자 행사에 참가할 계획이라고 발표했다.

날짜: 2026년 6월 10일 행사: 셀레브라이트 AI 테크놀로지 토크(Cellebrite AI Technology Talk) 개요: 취약점 연구부터 내부 활용까지, AI에 대한 셀레브라이트(Cellebrite)의 심층 분석과 수사를 위한 회사의 새로운 에이전트형 AI 플랫폼 제네시스(Genesis) 소개 발표 시간: 미국 동부 표준시 오전 9시 형식: 웹캐스트 행사 URL: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-technology-talk 웹캐스트 URL: https://jp-morgan-tech-talk-with-cellebrite-management-oe-live-jun-2026.open-exchange.net/ 진행: J.P. 모건 전무이사 브라이언 에섹스(Brian Essex, CFA) 셀레브라이트 경영진: 제품 및 기술 사장 시벤 람지(Shiven Ramji), 최고 기술 책임자 크리스토퍼 웨이드(Christopher Wade), AI 이노베이션 책임자 에비야타르 라모트(Evyatar Ramot)







날짜: 2026년 6월 10일 콘퍼런스: 미즈호 테크놀로지 콘퍼런스 2026(Mizuho Technology Conference 2026) 발표 시간: 미국 동부 표준시 오전 11시 15분 형식: 파이어사이드 챗 행사 URL: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/mizuho-technology-conference-2026 웹캐스트 URL: https://kvgo.com/mizuho/cellebrite-di-ltd-june-2026 셀레브라이트 경영진: 최고재무책임자 데이비드 바터(David Barter), 투자자 관계 및 재무 부사장 앤드류 크레이머(Andrew Kramer)

셀레브라이트 소개

셀레브라이트(Nasdaq: CLBT)는 글로벌 디지털 수사 및 정보 솔루션 분야를 선도하는 기업으로 지역사회, 국가 및 기업을 보호하는 것을 사명으로 삼고 있다. 전 세계 7,000여 법 집행 기관, 국방 및 정보 기관, 기업들이 셀레브라이트의 AI 기반 소프트웨어 포트폴리오를 신뢰하며, 이를 통해 법의학적으로 신뢰할 수 있는 디지털 데이터에 더 쉽게 접근하고 이를 실질적으로 활용할 수 있게 됐다. 고객들은 셀레브라이트의 기술 덕분에 매년 약 300만 건의 법적 수사의 속도를 높이고 국가 안보를 강화하며, 운영 효율성과 효과성을 제고하고, 첨단 모바일 조사 및 애플리케이션 보안을 실현하고 있다. 클라우드, 온프레미스 및 하이브리드 배포 방식으로 제공되는 셀레브라이트의 기술은 전 세계 고객이 임무를 수행하고, 공공 안전을 강화하며, 데이터 프라이버시를 보호할 수 있도록 돕고 있다. 자세한 사항은 www.cellebrite.com 및 https://investors.cellebrite.com/investors, 소셜 미디어(@Cellebrite)에서 확인할 수 있다.

투자자 관계

앤드류 크레이머(Andrew Kramer)

투자자 관계 및 재무 부사장

[email protected]

+1 973.206.7760

미디어

빅터 쿠퍼(Victor Cooper)

기업 커뮤니케이션 및 콘텐츠 운영 수석 디렉터

[email protected]

+1 404.804.5910

SOURCE Cellebrite