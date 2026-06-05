Cellebrite anuncia próximos eventos para inversores el 10 de junio de 2026
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Jun 05, 2026, 08:31 ET
TYSONS CORNER, Va. y PETAH TIKVA Israel, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital basadas en IA para los sectores público y privado, anunció hoy que la compañía planea participar en dos próximos eventos para inversores el 10 de junio de 2026.
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Fecha:
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10 de junio de 2026
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Evento:
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Charla sobre tecnología de IA de Cellebrite
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Resumen:
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Un análisis exhaustivo de la IA en Cellebrite: desde la investigación de vulnerabilidades hasta su uso interno y la presentación de Genesis, la nueva plataforma de IA con agentes de la compañía para investigaciones.
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Hora de la presentación:
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9:00 a.m. ET
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Formato:
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Webcast
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URL del evento:
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https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-technology-talk
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URL del webcast:
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https://jp-morgan-tech-talk-with-cellebrite-management-oe-live-jun-2026.open-exchange.net/
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Moderado por:
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Brian Essex, CFA, director ejecutivo, J.P. Morgan
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Ejecutivos de Cellebrite:
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Shiven Ramji, director general de productos y tecnología
Christopher Wade, director de tecnología
Evyatar Ramot, director de innovación en IA
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Fecha:
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10 de junio de 2026
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Conferencia:
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Conferencia Tecnológica de Mizuho 2026
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Hora de la presentación:
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11:15 a.m. ET
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Formato:
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Fireside Chat
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URL del evento:
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https://investors.cellebrite.com/events/event-details/mizuho-technology-conference-2026
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Webcast URL:
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Ejecutivos de Cellebrite:
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David Barter, director financiero
Andrew Kramer, vicepresidente de relaciones con inversores y tesorería
Acerca de Cellebrite
La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a comunidades, naciones y empresas como líder global en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 agencias de seguridad pública, organizaciones de defensa e inteligencia, y empresas globales confían en la cartera de software de Cellebrite, impulsada por IA, para que los datos digitales con solidez forense sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones legales al año, mejorar la seguridad soberana, aumentar la eficacia y eficiencia operativas, y habilitar la investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible en la nube, en instalaciones locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo impulsar sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y encuéntrenos en redes sociales @Cellebrite.
Relaciones con Inversores
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Vicepresidente, Relaciones con inversores y Tesorería
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+1 973.206.7760
Medios
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Director de Comunicaciones corporativas + Operaciones de contenido
[email protected]
+1 404.804.5910
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