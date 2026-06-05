Cellebrite anuncia próximos eventos para inversores el 10 de junio de 2026

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Cellebrite

Jun 05, 2026, 08:31 ET

TYSONS CORNER, Va. y PETAH TIKVA Israel, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital basadas en IA para los sectores público y privado, anunció hoy que la compañía planea participar en dos próximos eventos para inversores el 10 de junio de 2026.

Fecha:

 10 de junio de 2026

Evento:

Charla sobre tecnología de IA de Cellebrite

Resumen:

Un análisis exhaustivo de la IA en Cellebrite: desde la investigación de vulnerabilidades hasta su uso interno y la presentación de Genesis, la nueva plataforma de IA con agentes de la compañía para investigaciones.

Hora de la presentación:

9:00 a.m. ET

Formato:

Webcast

URL del evento:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-technology-talk

URL del webcast:

https://jp-morgan-tech-talk-with-cellebrite-management-oe-live-jun-2026.open-exchange.net/ 

Moderado por:

Brian Essex, CFA, director ejecutivo, J.P. Morgan

Ejecutivos de Cellebrite: 

Shiven Ramji, director general de productos y tecnología

Christopher Wade, director de tecnología

Evyatar Ramot, director de innovación en IA  




Fecha:

10 de junio de 2026

Conferencia:

Conferencia Tecnológica de Mizuho 2026

Hora de la presentación:

11:15 a.m. ET

Formato:

Fireside Chat

URL del evento:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/mizuho-technology-conference-2026

Webcast URL:

https://kvgo.com/mizuho/cellebrite-di-ltd-june-2026

Ejecutivos de     Cellebrite: 

David Barter, director financiero

Andrew Kramer, vicepresidente de relaciones con inversores y tesorería

Acerca de Cellebrite
La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a comunidades, naciones y empresas como líder global en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 agencias de seguridad pública, organizaciones de defensa e inteligencia, y empresas globales confían en la cartera de software de Cellebrite, impulsada por IA, para que los datos digitales con solidez forense sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones legales al año, mejorar la seguridad soberana, aumentar la eficacia y eficiencia operativas, y habilitar la investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible en la nube, en instalaciones locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo impulsar sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y encuéntrenos en redes sociales @Cellebrite.

Relaciones con Inversores
Andrew Kramer
Vicepresidente, Relaciones con inversores y Tesorería  
[email protected]
+1 973.206.7760

Medios
Victor Cooper
Director de Comunicaciones corporativas + Operaciones de contenido  
[email protected]
+1 404.804.5910

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