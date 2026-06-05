Cellebrite annonce des événements destinés aux investisseurs prévus pour le 10 juin 2026

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Cellebrite

Jun 05, 2026, 11:04 ET

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ : CLBT), leader mondial des solutions d'enquête et de renseignement numériques alimentées par l'IA pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui que la société prévoit de participer à deux événements investisseurs à venir le 10 juin 2026.

Date :

10 juin 2026

Événement :

Conférence sur la technologie IA de Cellebrite

Vue d'ensemble :

Une immersion dans l'IA chez Cellebrite : de la recherche de vulnérabilités à l'utilisation interne et à
l'introduction de Genesis, la nouvelle plateforme d'IA agentique de l'entreprise pour les
enquêtes

Heure de la présentation :

9h00, heure de l'Est

Format :

Webcast

URL de l'événement :

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-technology-talk

URL de la webdiffusion :

https://jp-morgan-tech-talk-with-cellebrite-management-oe-live-jun-2026.open-exchange.net/ 

Modéré par :

Brian Essex, CFA, directeur exécutif, J.P. Morgan

Les dirigeants de Cellebrite :       

Shiven Ramji, président, produits et technologie

Christopher Wade, directeur de la technologie

Evyatar Ramot, responsable de l'innovation en matière d'IA





Date :

10 juin 2026

Conférence :

Conférence technologique 2026 de Mizuho

Heure de la présentation :

11h15, heure de l'Est

Format :

Entretien informel

URL de l'événement :

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/mizuho-technology-conference-2026

URL de la webdiffusion :

https://kvgo.com/mizuho/cellebrite-di-ltd-june-2026

Les dirigeants de Cellebrite :       

David Barter, directeur financier

Andrew Kramer, vice-président, relations avec les investisseurs et trésorerie

À propos de Cellebrite 
Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes d'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels activés par l'IA de Cellebrite pour rendre les données numériques forensiquement fiables plus accessibles et exploitables. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer plus de trois millions d'enquêtes légalement autorisées par an, de renforcer la sécurité relevant de la souveraineté, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements sur le cloud, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com et https://investors.cellebrite.com et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

Relations avec les investisseurs
Andrew Kramer
Vice-président, relations avec les investisseurs et trésorerie
[email protected]
+1 973.206.7760

Médias 
Victor Cooper
Directeur principal de la communication d'entreprise et des opérations de contenu
[email protected]
+1 404.804.5910

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