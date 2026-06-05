Cellebrite annonce des événements destinés aux investisseurs prévus pour le 10 juin 2026

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ : CLBT), leader mondial des solutions d'enquête et de renseignement numériques alimentées par l'IA pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui que la société prévoit de participer à deux événements investisseurs à venir le 10 juin 2026.

Date : 10 juin 2026 Événement : Conférence sur la technologie IA de Cellebrite Vue d'ensemble : Une immersion dans l'IA chez Cellebrite : de la recherche de vulnérabilités à l'utilisation interne et à

l'introduction de Genesis, la nouvelle plateforme d'IA agentique de l'entreprise pour les

enquêtes Heure de la présentation : 9h00, heure de l'Est Format : Webcast URL de l'événement : https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-technology-talk URL de la webdiffusion : https://jp-morgan-tech-talk-with-cellebrite-management-oe-live-jun-2026.open-exchange.net/ Modéré par : Brian Essex, CFA, directeur exécutif, J.P. Morgan Les dirigeants de Cellebrite : Shiven Ramji, président, produits et technologie Christopher Wade, directeur de la technologie Evyatar Ramot, responsable de l'innovation en matière d'IA









Date : 10 juin 2026 Conférence : Conférence technologique 2026 de Mizuho Heure de la présentation : 11h15, heure de l'Est Format : Entretien informel URL de l'événement : https://investors.cellebrite.com/events/event-details/mizuho-technology-conference-2026 URL de la webdiffusion : https://kvgo.com/mizuho/cellebrite-di-ltd-june-2026 Les dirigeants de Cellebrite : David Barter, directeur financier Andrew Kramer, vice-président, relations avec les investisseurs et trésorerie

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes d'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels activés par l'IA de Cellebrite pour rendre les données numériques forensiquement fiables plus accessibles et exploitables. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer plus de trois millions d'enquêtes légalement autorisées par an, de renforcer la sécurité relevant de la souveraineté, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements sur le cloud, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com et https://investors.cellebrite.com et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

Relations avec les investisseurs

Andrew Kramer

Vice-président, relations avec les investisseurs et trésorerie

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+1 973.206.7760

Médias

Victor Cooper

Directeur principal de la communication d'entreprise et des opérations de contenu

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