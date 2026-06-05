Cellebrite kündigt bevorstehende Investorenveranstaltungen am 10. Juni 2026 an

TYSONS CORNER, Va. und PETAH TIKVA, Israel, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für digitale Ermittlungen und Informationsgewinnung im öffentlichen und privaten Sektor, gab heute bekannt, dass das Unternehmen plant, am 10. Juni 2026 an zwei bevorstehenden Investorenveranstaltungen teilzunehmen.

Datum: 10. Juni 2026 Veranstaltung: Cellebrite AI Technology Talk Überblick: Ein tiefer Einblick in die KI bei Cellebrite – von der Schwachstellenforschung über den internen Einsatz bis hin zur

Einführung von Genesis, der neuen agentenbasierten KI-Plattform des Unternehmens für

Ermittlungszwecke Uhrzeit der Präsentation: 9:00 Uhr ET Format: Webcast Veranstaltungs-URL: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-technology-talk Webcast-URL: https://jp-morgan-tech-talk-with-cellebrite-management-oe-live-jun-2026.open-exchange.net/ Moderiert von: Brian Essex, CFA, Executive Director, J.P. Morgan Führungskräfte von Cellebrite: Shiven Ramji, Präsident, Produkte und Technologie Christopher Wade, Chief Technology Officer Evyatar Ramot, Leiter der KI-Innovation









Datum: 10. Juni 2026 Konferenz: Mizuho Technology Conference 2026 Uhrzeit der Präsentation: 11:15 Uhr ET Format: Kamingespräch Veranstaltungs-URL: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/mizuho-technology-conference-2026 Webcast-URL: https://kvgo.com/mizuho/cellebrite-di-ltd-june-2026 Führungskräfte von Cellebrite: David Barter, Chief Financial Officer Andrew Kramer, Vice President, Investor Relations & Finanzwesen

Informationen zu Cellebrite

Das Unternehmen Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, als weltweit führender Anbieter von digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen Gemeinschaften, Nationen und Unternehmen zu schützen. Mehr als 7000 Strafverfolgungsbehörden, Verteidigungs- und Geheimdienstorganisationen sowie Unternehmen weltweit vertrauen auf das KI-gestützte Softwareportfolio von Cellebrite, um forensisch fundierte digitale Daten besser zugänglich und verwertbar zu machen. Die Technologie von Cellebrite ermöglicht Kunden, nahezu 3 Millionen rechtlich genehmigte Ermittlungen pro Jahr zu beschleunigen, die Sicherheit des Staates zu verbessern, die betriebliche Effektivität und Effizienz zu steigern sowie fortschrittliche mobile Analyse und Anwendungssicherheit zu leisten. Die Technologie von Cellebrite ist in der Cloud, vor Ort sowie in hybriden Einsatzumgebungen verfügbar und versetzt Kunden auf der ganzen Welt in die Lage, ihre Missionen voranzutreiben, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen sowie den Datenschutz zu gewährleisten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.cellebrite.com und https://investors.cellebrite.com und suchen Sie uns in den sozialen Medien unter @Cellebrite.

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