Cellebrite anuncia los próximos eventos para inversores el 10 de junio de 2026

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Cellebrite

05 jun, 2026, 18:23 GMT

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital impulsadas por inteligencia artificial para los sectores público y privado, anunció hoy que la empresa tiene programado participar en dos próximos eventos para inversionistas el 10 de junio de 2026.

Fecha:

10 de junio de 2026

Evento:

Charla sobre tecnología de IA de Cellebrite

Descripción general:

Un análisis profundo acerca de la IA en Cellebrite, desde la investigación de vulnerabilidades hasta el uso interno y
la presentación de Genesis, la nueva plataforma de IA agéntica de la empresa para hacer
investigaciones

Hora de la presentación:

9:00 a. m. Hora del este

Formato:

Transmisión web

URL del evento:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-technology-talk

URL de la transmisión web:

https://jp-morgan-tech-talk-with-cellebrite-management-oe-live-jun-2026.open-exchange.net/

Moderador:

Brian Essex, analista financiero certificado, director ejecutivo, J.P. Morgan

Ejecutivos de Cellebrite:

Shiven Ramji, presidente de Productos y Tecnología

Christopher Wade, director de Tecnología

Evyatar Ramot, director de Innovación en IA





Fecha:

10 de junio de 2026

Conferencia:

Conferencia de Tecnología Mizuho 2026

Hora de la presentación:

11:15 a. m. Hora del este

Formato:

Charla informal

URL del evento:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/mizuho-technology-conference-2026

URL de la transmisión web:

https://kvgo.com/mizuho/cellebrite-di-ltd-june-2026

Ejecutivos de Cellebrite:

David Barter, director financiero

Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas y Tesorería

Acerca de Cellebrite
La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, las naciones y las empresas como líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la cartera de software con inteligencia artificial de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y útiles. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de la nube, en las instalaciones del cliente e implementaciones híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes en todo el mundo avanzar en sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com y https://investors.cellebrite.com y encuéntrenos en redes sociales como @Cellebrite.

Relaciones con inversionistas
Andrew Kramer
Vicepresidente de Relaciones con Inversionistas y Tesorería
[email protected]
+1 973.206.7760

Medios
Victor Cooper
Director sénior de Comunicaciones Corporativas y Operaciones de Contenido
[email protected]
+1 404.804.5910

FUENTE Cellebrite

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