Cellebrite anuncia los próximos eventos para inversores el 10 de junio de 2026

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital impulsadas por inteligencia artificial para los sectores público y privado, anunció hoy que la empresa tiene programado participar en dos próximos eventos para inversionistas el 10 de junio de 2026.

Fecha: 10 de junio de 2026 Evento: Charla sobre tecnología de IA de Cellebrite Descripción general: Un análisis profundo acerca de la IA en Cellebrite, desde la investigación de vulnerabilidades hasta el uso interno y

la presentación de Genesis, la nueva plataforma de IA agéntica de la empresa para hacer

investigaciones Hora de la presentación: 9:00 a. m. Hora del este Formato: Transmisión web URL del evento: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-technology-talk URL de la transmisión web: https://jp-morgan-tech-talk-with-cellebrite-management-oe-live-jun-2026.open-exchange.net/ Moderador: Brian Essex, analista financiero certificado, director ejecutivo, J.P. Morgan Ejecutivos de Cellebrite: Shiven Ramji, presidente de Productos y Tecnología Christopher Wade, director de Tecnología Evyatar Ramot, director de Innovación en IA









Fecha: 10 de junio de 2026 Conferencia: Conferencia de Tecnología Mizuho 2026 Hora de la presentación: 11:15 a. m. Hora del este Formato: Charla informal URL del evento: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/mizuho-technology-conference-2026 URL de la transmisión web: https://kvgo.com/mizuho/cellebrite-di-ltd-june-2026 Ejecutivos de Cellebrite: David Barter, director financiero Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas y Tesorería

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, las naciones y las empresas como líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la cartera de software con inteligencia artificial de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y útiles. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de la nube, en las instalaciones del cliente e implementaciones híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes en todo el mundo avanzar en sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com y https://investors.cellebrite.com y encuéntrenos en redes sociales como @Cellebrite.

Relaciones con inversionistas

Andrew Kramer

Vicepresidente de Relaciones con Inversionistas y Tesorería

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+1 973.206.7760

Medios

Victor Cooper

Director sénior de Comunicaciones Corporativas y Operaciones de Contenido

[email protected]

+1 404.804.5910

FUENTE Cellebrite