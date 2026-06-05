Cellebrite anuncia los próximos eventos para inversores el 10 de junio de 2026
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05 jun, 2026, 18:23 GMT
TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital impulsadas por inteligencia artificial para los sectores público y privado, anunció hoy que la empresa tiene programado participar en dos próximos eventos para inversionistas el 10 de junio de 2026.
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Fecha:
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10 de junio de 2026
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Evento:
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Charla sobre tecnología de IA de Cellebrite
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Descripción general:
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Un análisis profundo acerca de la IA en Cellebrite, desde la investigación de vulnerabilidades hasta el uso interno y
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Hora de la presentación:
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9:00 a. m. Hora del este
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Formato:
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Transmisión web
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URL del evento:
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https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-technology-talk
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URL de la transmisión web:
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https://jp-morgan-tech-talk-with-cellebrite-management-oe-live-jun-2026.open-exchange.net/
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Moderador:
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Brian Essex, analista financiero certificado, director ejecutivo, J.P. Morgan
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Ejecutivos de Cellebrite:
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Shiven Ramji, presidente de Productos y Tecnología
Christopher Wade, director de Tecnología
Evyatar Ramot, director de Innovación en IA
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Fecha:
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10 de junio de 2026
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Conferencia:
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Conferencia de Tecnología Mizuho 2026
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Hora de la presentación:
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11:15 a. m. Hora del este
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Formato:
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Charla informal
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URL del evento:
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https://investors.cellebrite.com/events/event-details/mizuho-technology-conference-2026
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URL de la transmisión web:
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Ejecutivos de Cellebrite:
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David Barter, director financiero
Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas y Tesorería
Acerca de Cellebrite
La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, las naciones y las empresas como líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la cartera de software con inteligencia artificial de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y útiles. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de la nube, en las instalaciones del cliente e implementaciones híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes en todo el mundo avanzar en sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com y https://investors.cellebrite.com y encuéntrenos en redes sociales como @Cellebrite.
Relaciones con inversionistas
Andrew Kramer
Vicepresidente de Relaciones con Inversionistas y Tesorería
[email protected]
+1 973.206.7760
Medios
Victor Cooper
Director sénior de Comunicaciones Corporativas y Operaciones de Contenido
[email protected]
+1 404.804.5910
FUENTE Cellebrite
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