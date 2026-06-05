Cellebrite ประกาศกำหนดการจัดงานพบปะนักลงทุนในวันที่ 10 มิถุนายน 2569
News provided byCellebrite
05 Jun, 2026, 20:26 CST
ไทสันส์ คอร์เนอร์, เวอร์จิเนีย และเปตาห์ ติกวา, อิสราเอล, 5 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับภาครัฐและเอกชน ประกาศแผนเข้าร่วมงานพบปะนักลงทุนสองงานซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2569
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วันที่จัดงาน:
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10 มิถุนายน 2569
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ชื่องาน:
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Cellebrite AI Technology Talk
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ภาพรวม:
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เจาะลึกเรื่อง AI ที่ Cellebrite – ตั้งแต่การวิจัยช่องโหว่ไปจนถึงการใช้งานภายใน และการเปิดตัว Genesis แพลตฟอร์ม AI ตัวแทนใหม่ของบริษัทสำหรับการสืบสวน
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เวลา:
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09:00 น. เขตเวลาของอเมริกา
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รูปแบบ:
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การถ่ายทอดสดผ่านเว็บ
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URL ของงาน:
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https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-technology-talk
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URL สำหรับการรับชม:
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https://jp-morgan-tech-talk-with-cellebrite-management-oe-live-jun-2026.open-exchange.net/
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ผู้ดำเนินรายการ:
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Brian Essex, ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน, ผู้อำนวยการบริหาร, J.P. Morgan
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ผู้บริหาร Cellebrite:
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Shiven Ramji, ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
Christopher Wade, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
Evyatar Ramot, หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรม AI
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วันที่จัดงาน:
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10 มิถุนายน 2569
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ชื่อการประชุม:
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Mizuho Technology Conference 2026
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เวลา:
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11:15 น. เขตเวลาของอเมริกา
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รูปแบบ:
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การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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URL ของงาน:
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https://investors.cellebrite.com/events/event-details/mizuho-technology-conference-2026
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URL สำหรับการรับชม:
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ผู้บริหาร Cellebrite:
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David Barter, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Andrew Kramer, รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน
เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองเกือบ 3 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com และ https://investors.cellebrite.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
นักลงทุนสัมพันธ์
Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน
[email protected]
+1 973.206.7760
สื่อมวลชนสัมพันธ์
Victor Cooper
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและปฏิบัติการด้านเนื้อหา
[email protected]
+1 404.804.5910
SOURCE Cellebrite
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