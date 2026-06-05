Cellebrite ประกาศกำหนดการจัดงานพบปะนักลงทุนในวันที่ 10 มิถุนายน 2569

News provided by

Cellebrite

05 Jun, 2026, 20:26 CST

ไทสันส์ คอร์เนอร์, เวอร์จิเนีย และเปตาห์ ติกวา, อิสราเอล, 5 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับภาครัฐและเอกชน ประกาศแผนเข้าร่วมงานพบปะนักลงทุนสองงานซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2569

วันที่จัดงาน:

10 มิถุนายน 2569

ชื่องาน:

Cellebrite AI Technology Talk

ภาพรวม:

เจาะลึกเรื่อง AI ที่ Cellebrite – ตั้งแต่การวิจัยช่องโหว่ไปจนถึงการใช้งานภายใน และการเปิดตัว Genesis แพลตฟอร์ม AI ตัวแทนใหม่ของบริษัทสำหรับการสืบสวน

เวลา:

09:00 น. เขตเวลาของอเมริกา

รูปแบบ:

การถ่ายทอดสดผ่านเว็บ

URL ของงาน:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-technology-talk

URL สำหรับการรับชม:

https://jp-morgan-tech-talk-with-cellebrite-management-oe-live-jun-2026.open-exchange.net/ 

ผู้ดำเนินรายการ:

Brian Essex, ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน, ผู้อำนวยการบริหาร, J.P. Morgan

ผู้บริหาร Cellebrite: 

Shiven Ramji, ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

Christopher Wade, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

Evyatar Ramot, หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรม AI




วันที่จัดงาน:

10 มิถุนายน 2569

ชื่อการประชุม:

Mizuho Technology Conference 2026

เวลา:

11:15 น. เขตเวลาของอเมริกา

รูปแบบ:

การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

URL ของงาน:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/mizuho-technology-conference-2026

URL สำหรับการรับชม:

https://kvgo.com/mizuho/cellebrite-di-ltd-june-2026

ผู้บริหาร Cellebrite: 

David Barter, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Andrew Kramer, รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน

เกี่ยวกับ Cellebrite 
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองเกือบ 3 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com และ https://investors.cellebrite.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย

นักลงทุนสัมพันธ์
Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน
[email protected]
+1 973.206.7760

สื่อมวลชนสัมพันธ์ 
Victor Cooper
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและปฏิบัติการด้านเนื้อหา
[email protected]
+1 404.804.5910

SOURCE Cellebrite

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