Cellebrite apresenta seu Relatório Anual de 2025 no Formulário 20-F

TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Cellebrite (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Investigação e Inteligência Digital impulsionadas por IA para os setores público e privado, anunciou hoje que enviou seu Relatório Anual no Formulário 20-F referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, à U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC").

O Relatório Anual de 2025 da Cellebrite no Formulário 20-F está disponível na seção de relações com investidores de seu site em https://investors.cellebrite.com/financial-information/sec-filings e no site da SEC em www.sec.gov. Os acionistas podem solicitar uma cópia impressa gratuita do Relatório Anual de 2025 no Formulário 20-F entrando em contato com a empresa pelo e-mail [email protected].

Sobre a Cellebrite
A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, países e empresas como líder global em soluções digitais de investigação e inteligência. Mais de 7.000 órgãos de segurança pública, organizações de defesa e inteligência e empresas em todo o mundo confiam no portfólio de softwares com tecnologia de IA da Cellebrite para fazer com que dados digitais forenses sejam mais acessíveis e úteis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar mais de 1,5 milhão de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível em nuvem, instalações locais e distribuições híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes no mundo inteiro progridam em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors e siga-nos nas redes sociais @Cellebrite.

