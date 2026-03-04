Cellebrite presenta su informe anual de 2025 en el formulario 20-F

TYSONS CORNER, Va. y PETAH TIKVA, Israel, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital impulsadas por IA para los sectores público y privado, anunció hoy que la empresa presentó su informe anual en el Formulario 20-F para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la "SEC").

El Informe Anual 2025 de Cellebrite, en el Formulario 20-F, está disponible en la sección de relaciones con inversores de su sitio web: https://investors.cellebrite.com/financial-information/sec-filings , y en el sitio web de la SEC: www.sec.gov . Los accionistas pueden solicitar una copia impresa gratuita del Informe Anual 2025, en el Formulario 20-F, contactando con la Compañía en [email protected] .

Referencias a sitios web y plataformas de redes sociales

Las referencias a información incluida o accesible a través de sitios web y plataformas de redes sociales no constituyen una incorporación por referencia de la información contenida o disponible a través de dichos sitios web o plataformas de redes sociales, y no debe considerar dicha información como parte de este comunicado de prensa.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a comunidades, naciones y empresas como líder global en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 agencias de seguridad pública, organizaciones de defensa e inteligencia, y empresas globales confían en la cartera de software de Cellebrite, impulsada por IA, para que los datos digitales con solidez forense sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar más de 1,5 millones de investigaciones legales al año, mejorar la seguridad soberana, aumentar la eficacia y eficiencia operativas, y habilitar la investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible en la nube, en instalaciones locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo impulsar sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y encuéntrenos en redes sociales @Cellebrite.

Relaciones con los inversores

Andrew Kramer

Vicepresidente de relaciones con los inversores

[email protected]

+1 973.206.7760

Medios

Victor Cooper

Director de comunicaciones corporativas + operaciones de contenido

[email protected]

+1 404.804.5910