Cellebrite presenta su informe anual 2025 en el formulario 20-F

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Cellebrite (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital impulsadas por IA para los sectores público y privado, anunció que la empresa presentó su informe anual en el formulario 20-F, del año que finalizó el 31 de diciembre de 2025, ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la "SEC").

Encontrará el informe anual 2025 de Cellebrite en el formulario 20-F en la sección de Relaciones con los Inversionistas de su sitio web en https://investors.cellebrite.com/financial-information/sec-filings y en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Los accionistas pueden solicitar una copia impresa del informe anual 2025 en el formulario 20-F sin costo, comunicándose con la empresa al correo electrónico [email protected].

Referencias a sitios web y plataformas de redes sociales

Las referencias a la información incluida en sitios web y plataformas de redes sociales, o accesible mediante estos, no constituyen una referencia de la información que contienen o está disponible en estos sitios web o plataformas de redes sociales, y usted no debe considerar que tal información forma parte de este comunicado de prensa.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, naciones y empresas como líder mundial en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la gama de software impulsado por IA de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar más de 1,5 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de implementaciones en la nube, locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo llevar adelante sus misiones, mejorar la seguridad pública y proteger la privacidad de los datos. Para más información, encuéntrenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y síganos en redes sociales como @Cellebrite.

Relaciones con Inversionistas

Andrew Kramer

Vicepresidente de Relaciones con Inversionistas

[email protected]

+1 973.206.7760

Medios Victor Cooper

Director sénior de Comunicaciones Corporativas y Operaciones de Contenido

[email protected]

+1 404.804.5910

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg

FUENTE Cellebrite