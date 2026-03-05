Cellebrite presenta su informe anual 2025 en el formulario 20-F

Noticias proporcionadas por

Cellebrite

05 mar, 2026, 22:47 GMT

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Cellebrite (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital impulsadas por IA para los sectores público y privado, anunció que la empresa presentó su informe anual en el formulario 20-F, del año que finalizó el 31 de diciembre de 2025, ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la "SEC").

Encontrará el informe anual 2025 de Cellebrite en el formulario 20-F en la sección de Relaciones con los Inversionistas de su sitio web en https://investors.cellebrite.com/financial-information/sec-filings y en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Los accionistas pueden solicitar una copia impresa del informe anual 2025 en el formulario 20-F sin costo, comunicándose con la empresa al correo electrónico [email protected].

Referencias a sitios web y plataformas de redes sociales
Las referencias a la información incluida en sitios web y plataformas de redes sociales, o accesible mediante estos, no constituyen una referencia de la información que contienen o está disponible en estos sitios web o plataformas de redes sociales, y usted no debe considerar que tal información forma parte de este comunicado de prensa.

Acerca de Cellebrite
La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, naciones y empresas como líder mundial en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la gama de software impulsado por IA de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar más de 1,5 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de implementaciones en la nube, locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo llevar adelante sus misiones, mejorar la seguridad pública y proteger la privacidad de los datos. Para más información, encuéntrenos en www.cellebrite.comhttps://investors.cellebrite.com/investors y síganos en redes sociales como @Cellebrite.

Relaciones con Inversionistas
Andrew Kramer
Vicepresidente de Relaciones con Inversionistas
[email protected]
+1 973.206.7760

Medios Victor Cooper
Director sénior de Comunicaciones Corporativas y Operaciones de Contenido
[email protected]
+1 404.804.5910

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg

FUENTE Cellebrite

También de esta fuente

Cellebrite completa la adquisición de SCG Canada, Inc., líder en análisis forense de drones.

Cellebrite completa la adquisición de SCG Canada, Inc., líder en análisis forense de drones.

Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital impulsadas por IA para los sectores público y privado, ...
El informe de tendencias de la industria 2026 de Cellebrite revela que los teléfonos inteligentes son la principal fuente de evidencia digital en las investigaciones con un 97 %

El informe de tendencias de la industria 2026 de Cellebrite revela que los teléfonos inteligentes son la principal fuente de evidencia digital en las investigaciones con un 97 %

Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital impulsadas por IA para los sectores público y privado, ...
More Releases From This Source

Explorar

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer Software

High Tech Security

High Tech Security

News Releases in Similar Topics