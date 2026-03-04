Cellebrite soumet son rapport annuel 2025 sur le formulaire 20-F

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (Nasdaq : CLBT), leader mondial des solutions d'enquête et de renseignement numériques activées par l'IA pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui avoir déposé son rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis.

Le rapport annuel 2025 de Cellebrite sur le formulaire 20-F est disponible dans la section des relations avec les investisseurs de son site Internet à l'adresse https://investors.cellebrite.com/financial-information/sec-filings et sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Les actionnaires peuvent demander gratuitement une copie papier du rapport annuel 2025 sur le formulaire 20-F en contactant la société à l'adresse suivante : [email protected].

