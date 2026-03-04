Cellebrite ยื่นรายงานประจำปี 2568 ผ่านแบบฟอร์ม 20-F

05 Mar, 2026, 03:06 CST

ไทสันส์ คอร์เนอร์ รัฐเวอร์จิเนีย และเปตาห์ ทิกวา อิสราเอล, 5 มีนาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับภาครัฐและเอกชน ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ยื่นรายงานประจำปีบนแบบฟอร์ม 20-F สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ("SEC") เรียบร้อยแล้ว

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงรายงานประจำปี 2568 บนแบบฟอร์ม 20-F ของ Cellebrite ได้ที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://investors.cellebrite.com/financial-information/sec-filings หรือผ่านเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปี 2568 บนแบบฟอร์ม 20-F ในรูปแบบเอกสารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยติดต่อบริษัทได้ที่ [email protected]

ข้อมูลที่ปรากฏหรือเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่มีการระบุถึงในที่นี้ มิได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานฉบับนี้โดยการอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่ในหรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังกล่าว และไม่ควรพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง  เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองมากกว่า 1.5 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย @Cellebrite

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
[email protected]
+1 973.206.7760

สื่อมวลชน โปรดติดต่อ 
Victor Cooper
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและปฏิบัติการด้านเนื้อหา
[email protected]
+1 404.804.5910

Cellebrite Files its 2025 Annual Report on Form 20-F

Cellebrite (Nasdaq: CLBT), a global leader in AI-powered Digital Investigative and Intelligence solutions for the public and private sectors, today...
Cellebrite Completes Acquisition of Drone Forensics Leader SCG Canada, Inc.

Cellebrite (NASDAQ: CLBT), a global leader in AI-powered Digital Investigative and Intelligence solutions for the public and private sectors, closed...
