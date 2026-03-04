Cellebrite ยื่นรายงานประจำปี 2568 ผ่านแบบฟอร์ม 20-F
ไทสันส์ คอร์เนอร์ รัฐเวอร์จิเนีย และเปตาห์ ทิกวา อิสราเอล, 5 มีนาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับภาครัฐและเอกชน ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ยื่นรายงานประจำปีบนแบบฟอร์ม 20-F สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ("SEC") เรียบร้อยแล้ว
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงรายงานประจำปี 2568 บนแบบฟอร์ม 20-F ของ Cellebrite ได้ที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://investors.cellebrite.com/financial-information/sec-filings หรือผ่านเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปี 2568 บนแบบฟอร์ม 20-F ในรูปแบบเอกสารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยติดต่อบริษัทได้ที่ [email protected]
เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองมากกว่า 1.5 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย @Cellebrite
