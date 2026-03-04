Cellebrite reicht seinen Jahresbericht 2025 auf Formular 20-F ein

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2025 endende Jahr bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht hat.

Der Jahresbericht 2025 von Cellebrite auf Formblatt 20-F ist im Investor-Relations-Bereich seiner Website unter https://investors.cellebrite.com/financial-information/sec-filings und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Aktionäre können ein gedrucktes Exemplar des Jahresberichts 2025 auf Formblatt 20-F kostenlos anfordern, indem sie sich unter [email protected] an das Unternehmen wenden.

Informationen zu Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, als weltweit führender Anbieter von digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen Gemeinschaften, Nationen und Unternehmen zu schützen. Mehr als 7000 Strafverfolgungsbehörden, Verteidigungs- und Geheimdienstorganisationen sowie Unternehmen weltweit vertrauen auf das KI-gestützte Softwareportfolio von Cellebrite, um forensisch fundierte digitale Daten besser zugänglich und verwertbar zu machen. Die Technologie von Cellebrite ermöglicht Kunden, mehr als 1,5 Millionen rechtlich genehmigte Ermittlungen pro Jahr zu beschleunigen, die Sicherheit des Staates zu verbessern, die betriebliche Effektivität und Effizienz zu steigern sowie fortschrittliche mobile Analyse und Anwendungssicherheit zu leisten. Die Technologie von Cellebrite ist in der Cloud, vor Ort sowie in hybriden Einsatzumgebungen verfügbar und versetzt Kunden auf der ganzen Welt in die Lage, ihre Missionen voranzutreiben, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen sowie den Datenschutz zu gewährleisten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors und suchen Sie uns in den sozialen Medien unter @Cellebrite.

Investor Relations

Andrew Kramer

Vice President, Investor Relations

[email protected]

+1 973.206.7760

Medien

Victor Cooper

Sr. Direktor für Unternehmenskommunikation + Content Operations

[email protected]

+1 404.804.5910

