Cellebrite conclui aquisição da empresa líder em análise forense de drones SCG Canada, Inc.

A adição de recursos forenses a Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) estende a plataforma alimentada por IA da Cellebrite para uma das fontes de dados de mais rápido crescimento em defesa e segurança pública

TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 2 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder global em soluções de Investigação Digital e Inteligência com IA para os setores público e privado, encerrou sua aquisição da SCG Canada, Inc., fornecedora líder em soluções digitais forenses portáteis que permitem acesso a mais de 80 dos VANTs mais comuns. A solução da SCG permite a extração, decodificação e visualização de milhões de pontos de dados de drones que frequentemente se tornam artefatos forenses chave.

O uso de drones continuou a se expandir globalmente nos setores de defesa, inteligência, aplicação da lei e comercial. Ao mesmo tempo, os drones são cada vez mais utilizados para atividades maliciosas por pessoas mal-intencionadas. Drones produzem uma enorme quantidade de pontos de dados, incluindo registros de voo, arquivos de vídeo, conexões de torres de celular e muitos outros. A solução da SCG permite acesso rápido e visualização de dados essenciais no ponto de coleta, apoiando decisões rápidas que podem salvar vidas. O poderoso recurso de extração de dados forenses em drones da SCG cria uma fonte de dados adicional e rica para ajudar a impulsionar a IA da Cellebrite, promovendo melhores resultados de inteligência para os clientes. A portabilidade do dispositivo também representa uma oportunidade para aproveitar a IA da Cellebrite para melhorar a tomada de decisão em áreas onde a velocidade é essencial. Para saber mais sobre o mercado de drones e a lógica estratégica por trás da aquisição da Cellebrite, acesse aqui.

"Acessar dados de drones agrega grande valor aos nossos clientes e amplifica ainda mais o impacto da plataforma da Cellebrite para análise de múltiplas fontes de dados, um componente crítico das investigações e coleta de inteligência atuais", declarou Thomas E. Hogan, CEO da Cellebrite. "Estamos entusiasmados por contar com a SCG a bordo e muito felizes em saber do entusiasmo dos nossos clientes com esse recurso adicional em apoio às suas missões em prol de um mundo mais seguro."

"Ainda estamos apenas começando a explorar o que os dados dos drones podem nos revelar", afirmou Brent Salo, fundador da SCG e novo vice-presidente de perícia de drones da Cellebrite. "A Cellebrite é o lar perfeito para a SCG, já que a empresa já é um parceiro confiável e líder nas comunidades de defesa, inteligência e segurança pública."

Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

Sobre a Cellebrite

A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, países e empresas como líder global em soluções digitais de investigação e inteligência. Mais de 7.000 órgãos de segurança pública, organizações de defesa e inteligência e empresas em todo o mundo confiam no portfólio de softwares com tecnologia de IA da Cellebrite para fazer com que dados digitais forenses sejam mais acessíveis e úteis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar mais de 1,5 milhão de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível em nuvem, instalações locais e distribuições híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes no mundo inteiro progridam em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors e siga-nos nas redes sociais @Cellebrite.

