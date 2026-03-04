Cellebrite、2025年度年次報告書（フォーム20-F）を提出

タイソンズコーナー（バージニア州）およびペタク・チクバ（イスラエル）, 2026年3月5日 /PRNewswire/ -- 公的および民間部門向けAI搭載デジタル捜査・インテリジェンス・ソリューションのグローバルリーダーであるCellebrite（Nasdaq: CLBT）は本日、米国証券取引委員会（SEC）に対し、2025年12月31日を末日とする会計年度の年次報告書（フォーム20-F）を提出したことを発表しました。

Cellebriteの2025年度年次報告書（フォーム20-F）は、同社ウェブサイトの投資家情報（IR）セクション（https://investors.cellebrite.com/financial-information/sec-filings）およびSECのウェブサイト（www.sec.gov）でご覧いただけます。株主は、当社（[email protected]）に連絡することで、フォーム20-Fによる2025年度年次報告書のハードコピー（紙媒体）を無料で請求できます。

Cellebriteについて

Cellebrite（Nasdaq: CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間150万件を超える法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.com、https://investors.cellebrite.com/investors をご覧ください。ソーシャルメディアでは @Cellebrite でフォローしてください。

