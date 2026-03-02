Cellebrite completa la adquisición de SCG Canada, Inc., líder en análisis forense de drones.

La incorporación de capacidades forenses para vehículos aéreos no tripulados (UAV) amplía la plataforma basada en IA de Cellebrite a una de las fuentes de datos de mayor crecimiento en materia de defensa y seguridad pública

TYSONS CORNER, Virginia, y PETAH TIKVA, Israel, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital impulsadas por IA para los sectores público y privado, cerró la adquisición de SCG Canada, Inc., proveedor líder de soluciones forenses digitales portátiles que permiten acceder a más de 80 de los UAV (vehículos aéreos no tripulados, por sus siglas en inglés) más comunes. La solución de SCG permite extraer, decodificar y visualizar millones de puntos de datos de drones que a menudo se convierten en artefactos forenses clave.

El uso de drones continúa su expansión a nivel mundial en los sectores de defensa, inteligencia, aplicación de la ley y comercial. Al mismo tiempo, los drones se utilizan cada vez más para actividades maliciosas por parte de personas con malas intenciones. Los drones producen una gran cantidad de puntos de datos, incluidos registros de vuelo, archivos de video, conexiones a torres de telefonía y muchos más. La solución de SCG permite un acceso rápido y la visualización de datos críticos en el punto de recopilación, lo que facilita la toma de decisiones rápidas que pueden salvar vidas. La potente capacidad de extracción de datos forenses de drones de SCG crea una nueva y rica fuente de datos adicional que ayuda a potenciar la IA de Cellebrite, lo que se traduce en mejores resultados de inteligencia para los clientes. La portabilidad del dispositivo también ofrece la oportunidad de aprovechar la IA de Cellebrite para mejorar la toma de decisiones en el campo, donde la rapidez es esencial. Para más información acerca del mercado de los drones y los motivos estratégicos que han llevado a Cellebrite a realizar esta adquisición, visite aquí.

"El acceso a los datos de los drones aporta un gran valor agregado a nuestros clientes y amplía aún más el impacto de la plataforma impulsada por IA de Cellebrite para el análisis de múltiples fuentes de datos, un componente fundamental de las investigaciones y la recopilación de inteligencia actuales", afirmó Thomas E. Hogan, director ejecutivo de Cellebrite. "Estamos muy contentos de contar con SCG y nos emociona escuchar el entusiasmo de nuestros clientes por esta nueva capacidad que les ayudará en su misión de crear un mundo más seguro".

"Aún estamos apenas arañando la superficie en lo que respecta a lo que nos pueden revelar los datos de los drones", señaló Brent Salo, fundador de SCG y nuevo vicepresidente de análisis forense de drones de Cellebrite. "Cellebrite es el hogar perfecto para SCG, ya que la empresa ya es un socio de confianza y líder en los ámbitos de la defensa, la inteligencia y la seguridad pública".

Los términos financieros del acuerdo no se han revelado.

Referencias a sitios web y plataformas de redes sociales

Las referencias a la información incluida en sitios web y plataformas de redes sociales, o accesible mediante estos, no constituyen una incorporación por referencia de la información contenida o disponible en estos sitios web o plataformas de redes sociales, y usted no debe considerar que tal información forma parte de este comunicado de prensa.

Advertencia acerca de las declaraciones prospectivas

Este documento incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "pronosticar", "pretender", "buscar", "objetivo", "anticipar", "será", "parecer", "aproximado", "prever", "podría", "posible", "potencial", "creer", "predecir", "debería", "continuar", "esperar", "estimar", "planear", "perspectiva", "futuro" y "proyectar", así como otras expresiones similares que predicen, proyectan o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, el crecimiento del mercado de los drones, el valor de los datos recopilados por los drones y el interés y entusiasmo de los clientes por los servicios forenses con drones de la empresa, y se basan en expectativas actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Diversos factores podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de aquellos que se encuentran en cualquier declaración prospectiva. Estos factores incluyen, entre otros: la capacidad de Cellebrite para mantenerse al día con los avances tecnológicos y los estándares cambiantes de la industria; la dependencia sustancial de Cellebrite de la compra, aceptación y uso de sus soluciones por parte de los organismos gubernamentales y de seguridad; errores, fallas o defectos reales o percibidos en las soluciones de investigación digital de Cellebrite; la falta de mantenimiento de la productividad del personal de ventas y marketing, incluso en lo relativo a la contratación, integración y retención de personal; la intensa competencia en todos los mercados de Cellebrite; el uso indebido accidental o deliberado de las soluciones de Cellebrite; la falta de gestión eficaz de su crecimiento; la capacidad de Cellebrite para introducir nuevas soluciones y complementos; la dependencia de Cellebrite de que sus clientes renueven sus suscripciones y adquieran nuevas; el bajo volumen de negocios que Cellebrite realiza mediante el comercio electrónico; los riesgos asociados con el uso de inteligencia artificial; el riesgo de requerir capital adicional para respaldar el crecimiento de su negocio; los riesgos asociados con la dependencia de Cellebrite de terceros para el suministro de componentes o servicios y con los costos más altos o la falta de disponibilidad de materiales utilizados para crear sus componentes de productos de hardware; el ciclo de ventas prolongado para algunas de las soluciones de Cellebrite; las disminuciones a corto plazo en acuerdos nuevos o renovados; los riesgos asociados con la incapacidad de reclutar, capacitar y retener personal calificado y directivos sénior; la seguridad de las operaciones de Cellebrite y la integridad de sus soluciones de software contra ciberataques, vulneraciones o interrupciones de los sistemas de tecnología de la información; los riesgos asociados con la publicidad negativa relacionada con el negocio de Cellebrite y el uso de sus productos; los riesgos relacionados con la propiedad intelectual de Cellebrite; las restricciones regulatorias a las que Cellebrite está sujeta; los riesgos asociados con las operaciones de Cellebrite en Israel, que incluyen la guerra actual entre Israel y Hamás, la mayor tensión entre Israel e Irán y sus aliados, incluidas las hostilidades en curso entre Israel y Hezbolá, y el riesgo de un conflicto regional mayor; los riesgos asociados con los diferentes requisitos de gobierno corporativo aplicables a las empresas israelíes y los riesgos asociados con ser un emisor privado extranjero y una empresa de crecimiento emergente; la volatilidad del mercado en el precio de las acciones de Cellebrite; el cambio en las leyes y regulaciones fiscales; los riesgos asociados con empresas conjuntas, asociaciones e iniciativas estratégicas; los riesgos asociados con las importantes operaciones internacionales de Cellebrite, que incluyen las fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas extranjeras, el aumento de la inflación a nivel mundial y la exposición a regiones sujetas a inestabilidad política o económica; los riesgos asociados con el incumplimiento por parte de Cellebrite de las leyes y regulaciones anticorrupción, de cumplimiento comercial, contra el lavado de dinero y de sanciones económicas; los riesgos relativos a la adecuación de los sistemas, procesos, políticas, procedimientos, controles internos y personal existentes de Cellebrite para las operaciones actuales y futuras y las necesidades de presentación de informes de Cellebrite; y otros factores, riesgos e incertidumbres expuestos en la sección titulada "Factores de riesgo" en el informe anual de Cellebrite en el Formulario 20-F presentado ante la SEC, el 18 de marzo de 2025, y en otros documentos presentados por Cellebrite ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ("SEC"), los cuales están disponibles de forma gratuita en www.sec.gov. Se advierte que no confíe indebidamente en ninguna declaración prospectiva, la cual es válida únicamente a la fecha en que se realiza, ya sea en este comunicado o en cualquier otro lugar. Cellebrite no asume ninguna obligación de actualizar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo, en caso de que las circunstancias cambien, excepto cuando así lo exijan las leyes de valores y otras leyes aplicables.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, naciones y empresas como líder mundial en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la gama de software impulsado por IA de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar más de 1,5 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de implementaciones en la nube, locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo llevar adelante sus misiones, mejorar la seguridad pública y proteger la privacidad de los datos. Para más información, encuéntrenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y síganos en redes sociales como @Cellebrite.

Medios

Victor Cooper

director sénior de Comunicaciones Corporativas

[email protected]

+1 404.804.5910

Relaciones con Inversionistas

Andrew Kramer

vicepresidente de Relaciones con Inversionistas

[email protected]

+1 973.206.7760

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg

FUENTE Cellebrite