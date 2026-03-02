Cellebrite finalise l'acquisition de SCG Canada, Inc., le leader des solutions médico-légales pour les drones

L'ajout de capacités médico-légales pour les véhicules aériens sans pilote (UAV) étend la plateforme alimentée par l'IA de Cellebrite à l'une des sources de données à la croissance la plus rapide dans le domaine de la défense et de la sécurité publique.

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ : CLBT), leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement alimentées par l'IA pour les secteurs public et privé, vient de finaliser l'acquisition de SCG Canada, Inc, un fournisseur de premier plan de solutions médico-légales numériques et portatives qui permettent d'accéder à plus de 80 des drones les plus courants. La solution de SCG permet d'extraire, de décoder et de visualiser des millions de points de données provenant de drones qui deviennent souvent des éléments médico-légaux clés.

L'utilisation des drones continue à se développer à l'échelle mondiale dans les secteurs de la défense, du renseignement, de l'application de la loi et du commerce. En parallèle, les drones sont de plus en plus utilisés pour des activités malveillantes. Les drones produisent un nombre considérable de points de données, y compris des journaux de vol, des fichiers vidéo, des connexions aux tours de téléphonie mobile et bien d'autres encore. La solution de SCG permet un accès rapide et une visualisation des données critiques au point de collecte, pour des décisions rapides qui peuvent sauver des vies. La puissante capacité d'extraction de données médico-légales des drones de SCG crée une nouvelle source de données pour aider à alimenter Cellebrite AI et permettre aux clients d'obtenir de meilleurs résultats en matière renseignement. La portabilité de l'appareil offre également la possibilité d'exploiter l'IA de Cellebrite à l'adresse afin d'améliorer la prise de décision sur le terrain, où la rapidité est essentielle. Pour en savoir plus sur le marché des drones et sur la logique stratégique qui sous-tend l'acquisition de Cellebrite, cliquez ici.

« L'accès aux données des drones apporte une valeur ajoutée majeure à nos clients et renforce encore l'impact de la plateforme de Cellebrite alimentée par l'IA pour l'analyse de sources de données multiples, un élément essentiel des enquêtes modernes et de la collecte de renseignements », déclare Thomas E. Hogan, CEO de Cellebrite. « Nous sommes ravis d'accueillir SCG et de voir l'enthousiasme de nos clients pour cette nouvelle capacité en soutien à leurs missions pour un monde plus sûr. »

« Nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce que les données des drones peuvent nous apprendre », déclare Brent Salo, fondateur de SCG et nouveau vice-président de Cellebrite chargé des solutions médico-légales pour les drones. « Cellebrite est la maison idéale pour SCG, car la société est déjà un partenaire de confiance et un leader dans les communautés de la défense, du renseignement et de la sécurité publique ».

Les clauses financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

