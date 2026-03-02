Cellebrite schließt Übernahme des führenden Anbieters von Drohnenforensik SCG Canada, Inc. ab

Die Ergänzung um forensische Funktionen für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) erweitert die KI-gestützte Plattform von Cellebrite um eine der am schnellsten wachsenden Datenquellen im Bereich Verteidigung und öffentliche Sicherheit

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten digitalen Ermittlungs- und Informationslösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat die Übernahme von SCG Canada, Inc. abgeschlossen, einem führenden Anbieter von handgeführten digitalen Forensiklösungen, die den Zugriff auf mehr als 80 der gängigsten UAVs ermöglichen. Die Lösung von SCG ermöglicht die Extraktion, Dekodierung und Visualisierung von Millionen von Datenpunkten aus Drohnen, die häufig zu wichtigen forensischen Artefakten werden.

Der Einsatz von Drohnen hat sich weltweit in den Bereichen Verteidigung, Nachrichtendienste, Strafverfolgung und Wirtschaft weiter ausgeweitet. Gleichzeitig werden Drohnen zunehmend für böswillige Aktivitäten von Kriminellen genutzt. Drohnen produzieren eine riesige Menge an Datenpunkten, darunter Flugprotokolle, Videodateien, Mobilfunkverbindungen und vieles mehr. Die Lösung von SCG ermöglicht den schnellen Zugriff und die Visualisierung missionskritischer Daten am Ort der Erfassung, um schnelle Entscheidungen zu treffen, die Leben retten können. Die leistungsstarke Forensik-Datenextraktion von SCG für Drohnen schafft eine zusätzliche neue, reichhaltige Datenquelle, die Cellebrite AI unterstützt und zu besseren Intelligence-Ergebnissen für Kunden führt. Die tragbare Handheld-Ausführung des Geräts bietet außerdem die Möglichkeit, die KI von Cellebrite für eine verbesserte Entscheidungsfindung in Bereichen zu nutzen, in denen Geschwindigkeit entscheidend ist. Weitere Einblicke in den Drohnenmarkt und die strategischen Gründe für die Übernahme durch Cellebrite finden Sie hier.

„Der Zugriff auf Drohnendaten bietet unseren Kunden einen erheblichen Mehrwert und verstärkt die Wirkung der KI-gestützten Plattform von Cellebrite für die Analyse mehrerer Datenquellen, die ein wichtiger Bestandteil moderner Ermittlungen und Informationsbeschaffung ist", sagte Thomas E. Hogan, Chief Executive Officer von Cellebrite. „Wir freuen uns sehr, SCG an Bord zu haben, und sind begeistert von der Begeisterung unserer Kunden für diese zusätzliche Funktion, die sie bei ihrer Mission für eine sicherere Welt unterstützt."

„Wir kratzen noch immer nur an der Oberfläche, wenn es darum geht, was uns Drohnendaten verraten können", sagte Brent Salo, Gründer von SCG und neuer Vice President of Drone Forensics bei Cellebrite. „Cellebrite ist der perfekte Partner für SCG, da das Unternehmen bereits ein vertrauenswürdiger Partner und Marktführer in den Bereichen Verteidigung, Nachrichtendienste und öffentliche Sicherheit ist."

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Verweise auf Websites und Social-Media-Plattformen

Verweise auf Websites und Social-Media-Plattformen Verweise auf Informationen, die auf Websites und Social-Media-Plattformen enthalten oder über diese zugänglich sind, stellen keine Einbeziehung der auf diesen Websites oder Social-Media-Plattformen enthaltenen oder über diese verfügbaren Informationen dar, und Sie sollten diese Informationen nicht als Teil dieser Pressemitteilung betrachten.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der „Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können anhand von Wörtern wie „prognostizieren", „beabsichtigen", „anstreben", „zielsetzen", „erwarten", „werden", „scheinen", „ungefähr", „voraussehen", „könnten", „möglich", „potenziell", „glauben", „dürften", „vorhersagen", „sollten", „fortsetzen", „rechnen mit", „schätzen", „können", „planen", „Ausblick", „zukünftig" und „projizieren" sowie anhand anderer ähnlicher Ausdrücke erkannt werden, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder keine Aussagen zu historischen Sachverhalten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem das Wachstum des Drohnenmarktes, den Wert von Drohnendaten sowie das Interesse und die Begeisterung der Kunden für die Drohnenforensik des Unternehmens und basieren auf aktuellen Erwartungen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Einige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Die Fähigkeit von Cellebrite, mit technologischen Fortschritten und sich weiterentwickelnden Industriestandards Schritt zu halten; die erhebliche Abhängigkeit von Cellebrite vom Kauf, der Akzeptanz und der Nutzung seiner Lösungen durch Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden; tatsächliche oder wahrgenommene Fehler, Ausfälle, Mängel oder Bugs in den digitalen Ermittlungslösungen von Cellebrite; Das Versagen von Cellebrite, die Produktivität des Vertriebs- und Marketingpersonals aufrechtzuerhalten, einschließlich in Bezug auf die Einstellung, Integration und Bindung von Personal; intensiver Wettbewerb in allen Märkten von Cellebrite; unbeabsichtigter oder vorsätzlicher Missbrauch der Lösungen von Cellebrite; Versagen bei der effektiven Steuerung des Wachstums; die Fähigkeit von Cellebrite, neue Lösungen und Add-ons einzuführen; die Abhängigkeit von Cellebrite von der Verlängerung bestehender Abonnements und dem Abschluss neuer Abonnements durch seine Kunden; das geringe Geschäftsvolumen, das Cellebrite über den E-Commerce erzielt; Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz; das Risiko, dass zusätzliches Kapital zur Unterstützung des Geschäftswachstums benötigt wird; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Cellebrite von Dritten für die Lieferung von Komponenten oder Dienstleistungen und mit höheren Kosten oder der Nichtverfügbarkeit von Materialien, die zur Herstellung der Komponenten seiner Hardwareprodukte verwendet werden; langer Verkaufszyklus für einige Lösungen von Cellebrite; kurzfristiger Rückgang bei neuen oder verlängerten Verträgen; Risiken im Zusammenhang mit der Unfähigkeit, qualifiziertes Personal und Führungskräfte zu rekrutieren, auszubilden und zu halten; die Sicherheit der Geschäftstätigkeit von Cellebrite und die Integrität seiner Softwarelösungen gegenüber Cyberangriffen, Verstößen gegen die IT-Sicherheit oder Störungen; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Cellebrite und die Nutzung seiner Produkte; Risiken im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum von Cellebrite; die regulatorischen Beschränkungen, denen Cellebrite unterliegt; Risiken im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Cellebrite in Israel, einschließlich des anhaltenden Krieges zwischen Israel und der Hamas, der zunehmenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran und dessen Stellvertretern, einschließlich der anhaltenden Feindseligkeiten zwischen Israel und der Hisbollah, sowie das Risiko eines größeren regionalen Konflikts; Risiken im Zusammenhang mit unterschiedlichen Corporate-Governance-Anforderungen für israelische Unternehmen und Risiken im Zusammenhang mit der Eigenschaft als ausländischer privater Emittent und aufstrebendes Wachstumsunternehmen; Marktvolatilität beim Kurs der Aktien von Cellebrite; sich ändernde Steuergesetze und -vorschriften; Risiken im Zusammenhang mit Joint Ventures, Partnerschaften und strategischen Initiativen; Risiken im Zusammenhang mit den bedeutenden internationalen Aktivitäten von Cellebrite, einschließlich aufgrund von Wechselkursschwankungen, steigender globaler Inflation und der Exposition gegenüber Regionen, die politischer oder wirtschaftlicher Instabilität unterliegen; Risiken im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung, Handelskonformität, Geldwäschebekämpfung und Wirtschaftssanktionen durch Cellebrite; Risiken im Zusammenhang mit der Angemessenheit der bestehenden Systeme, Prozesse, Richtlinien, Verfahren, internen Kontrollen und Mitarbeiter von Cellebrite für die aktuellen und zukünftigen Geschäftstätigkeiten und Berichterstattungsanforderungen von Cellebrite; sowie andere Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt „Risikofaktoren" im Jahresbericht von Cellebrite auf Formular 20-F, der am 18. März 2025 bei der SEC eingereicht wurde, und in anderen Dokumenten, die von Cellebrite bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC") eingereicht wurden, aufgeführt sind und kostenlos unter www.sec.gov verfügbar sind. Sie werden darauf hingewiesen, sich weder in dieser Mitteilung noch anderweitig in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe gelten. Cellebrite übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, sofern sich Umstände ändern, außer soweit dies nach Wertpapiergesetzen oder anderen anwendbaren Gesetzen erforderlich ist.

Informationen zu Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, als weltweit führender Anbieter von digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen Gemeinschaften, Nationen und Unternehmen zu schützen. Mehr als 7000 Strafverfolgungsbehörden, Verteidigungs- und Geheimdienstorganisationen sowie Unternehmen weltweit vertrauen auf das KI-gestützte Softwareportfolio von Cellebrite, um forensisch fundierte digitale Daten besser zugänglich und verwertbar zu machen. Die Technologie von Cellebrite ermöglicht Kunden, mehr als 1,5 Millionen rechtlich genehmigte Ermittlungen pro Jahr zu beschleunigen, die Sicherheit des Staates zu verbessern, die betriebliche Effektivität und Effizienz zu steigern sowie fortschrittliche mobile Analyse und Anwendungssicherheit zu leisten. Die Technologie von Cellebrite ist in der Cloud, vor Ort sowie in hybriden Einsatzumgebungen verfügbar und versetzt Kunden auf der ganzen Welt in die Lage, ihre Missionen voranzutreiben, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen sowie den Datenschutz zu gewährleisten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors und suchen Sie uns in den sozialen Medien unter @Cellebrite.

Medien

Victor Cooper

Sr. Direktor für Unternehmenskommunikation

[email protected]

+1 404.804.5910

Investor Relations

Andrew Kramer

Vice President, Investor Relations

[email protected]

+1 973.206.7760

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg