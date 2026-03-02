Cellebrite เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ SCG Canada ผู้นำด้านนิติวิทยาศาสตร์โดรน
02 Mar, 2026, 21:30 CST
การเพิ่มขีดความสามารถด้านนิติวิทยาศาสตร์สำหรับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ช่วยขยายแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite ไปสู่แหล่งข้อมูลที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในภาคกลาโหมและความปลอดภัยสาธารณะ
ไทสันส์คอร์เนอร์ เวอร์จิเนีย และเปตาห์ติกวา อิสราเอล, 2 มีนาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ SCG Canada, Inc. ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลแบบอุปกรณ์พกพาที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากกว่า 80 รุ่น โซลูชันของ SCG ช่วยให้สามารถดึงข้อมูล ถอดรหัส และแสดงผลข้อมูลจำนวนหลายล้านจุดจากโดรน ซึ่งมักกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
การใช้งานโดรนยังคงขยายตัวทั่วโลกในภาคกลาโหม ข่าวกรอง การบังคับใช้กฎหมาย และภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกัน โดรนก็ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นภัยโดยผู้ไม่หวังดีมากขึ้น โดรนสามารถสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาล เช่น บันทึกการบิน ไฟล์วิดีโอข้อมูลการเชื่อมต่อเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ และข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย โซลูชันของ SCG ช่วยให้สามารถเข้าถึงและแสดงผลข้อมูลที่มีความสำคัญต่อภารกิจได้อย่างรวดเร็ว ณ จุดปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีซึ่งอาจช่วยรักษาชีวิตได้ ความสามารถอันทรงพลังในการดึงข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์จากโดรนของ SCG ยังสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีคุณค่า เพื่อเสริมศักยภาพให้กับ Cellebrite AI และช่วยให้ลูกค้าได้รับผลลัพธ์ด้านข่าวกรองที่ดียิ่งขึ้น ลักษณะอุปกรณ์แบบพกพายังเปิดโอกาสให้สามารถนำ AI ของ Cellebrite ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ต้องการความรวดเร็ว ดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดโดรนและเหตุผลเชิงกลยุทธ์เบื้องหลังการเข้าซื้อกิจการของ Cellebrite ได้ที่นี่
"การเข้าถึงข้อมูลจากโดรนช่วยเพิ่มคุณค่าอย่างมากให้แก่ลูกค้าของเรา และช่วยขยายศักยภาพของแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสืบสวนและการรวบรวมข่าวกรองในยุคปัจจุบัน" คุณ Thomas E. Hogan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cellebrite กล่าว "เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ SCG เข้าสู่บริษัท และรู้สึกตื่นเต้นกับกระแสตอบรับเชิงบวกจากลูกค้าต่อขีดความสามารถใหม่นี้ในการสนับสนุนภารกิจเพื่อสร้างโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น"
"เรายังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นในการค้นพบว่าข้อมูลจากโดรนสามารถบอกอะไรกับเราได้บ้าง" คุณ Brent Salo ผู้ก่อตั้ง SCG และรองประธานฝ่ายนิติวิทยาศาสตร์โดรนของ Cellebrite กล่าว "Cellebrite เป็นบ้านที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ SCG เนื่องจากบริษัทเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้และเป็นผู้นำในชุมชนด้านกลาโหม ข่าวกรอง และความปลอดภัยสาธารณะอยู่แล้ว"
ไม่ได้มีการเปิดเผยเงื่อนไขทางการเงินของธุรกรรมครั้งนี้
คำชี้แจงเกี่ยวกับเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
การอ้างอิงถึงข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ หรือที่สามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าว ไม่ถือเป็นการนำข้อมูลนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์อนาคต
เอกสารฉบับนี้มี "ข้อความคาดการณ์อนาคต" ตามความหมายของ "safe harbor" ภายใต้กฎหมาย United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ข้อความคาดการณ์อนาคตอาจระบุได้จากการใช้คำ เช่น "คาดการณ์" "ตั้งใจ" "มุ่งหวัง" "เป้าหมาย" "คาดว่า" "จะ" "อาจ" "เป็นไปได้" "ศักยภาพ" "เชื่อว่า" "สามารถ" "พยากรณ์" "ควร" "ต่อเนื่อง" "คาดหวัง" "ประมาณการ" "แผน" "แนวโน้ม" "อนาคต" และ "โครงการ" รวมถึงคำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกันซึ่งบ่งชี้ถึงเหตุการณ์หรือแนวโน้มในอนาคต หรือไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึง ตัวอย่างเช่น การเติบโตของตลาดโดรน มูลค่าของข้อมูลจากโดรน ตลอดจนความสนใจและความกระตือรือร้นของลูกค้าที่มีต่อโซลูชันนิติวิทยาศาสตร์โดรนของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคาดหวังในปัจจุบันที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์หรือผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ปัจจัยเหล่านี้รวมถึง ตัวอย่างเช่น ความสามารถของ Cellebrite ในการตามให้ทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การพึ่งพาอย่างมีนัยสำคัญของ Cellebrite ต่อการจัดซื้อ การยอมรับ และการใช้งานโซลูชันของบริษัทโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานภาครัฐ ข้อผิดพลาด ความล้มเหลว ข้อบกพร่อง หรือบั๊กที่เกิดขึ้นจริงหรือที่รับรู้ได้ในโซลูชันการสืบสวนดิจิทัลของ Cellebrite ความล้มเหลวของ Cellebrite ในการรักษาระดับผลิตภาพของบุคลากรด้านการขายและการตลาด รวมถึงการสรรหา การบูรณาการ และการรักษาบุคลากรไว้ การแข่งขันที่รุนแรงในทุกตลาดของ Cellebrite การใช้โซลูชันของ Cellebrite อย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะโดยไม่ตั้งใจหรือโดยเจตนา ความล้มเหลวในการบริหารจัดการการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถของ Cellebrite ในการนำเสนอโซลูชันใหม่และส่วนเสริม ความพึ่งพาของ Cellebrite ต่อการต่ออายุการสมัครใช้งานและการซื้อการสมัครใช้งานใหม่ของลูกค้า ปริมาณธุรกิจที่ Cellebrite ดำเนินการผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในระดับต่ำ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ความเสี่ยงจากความจำเป็นในการระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาบุคคลที่สามในการจัดหาชิ้นส่วนหรือบริการ รวมถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือการขาดแคลนวัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของบริษัท ระยะเวลาวงจรการขายที่ยาวนานสำหรับโซลูชันบางรายการของ Cellebrite การลดลงในระยะสั้นของข้อตกลงใหม่หรือข้อตกลงที่ต่ออายุ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่สามารถในการสรรหา ฝึกอบรม และรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผู้บริหารระดับสูง ความปลอดภัยของการดำเนินงานของ Cellebrite และความสมบูรณ์ของโซลูชันซอฟต์แวร์ของบริษัทต่อการโจมตีทางไซเบอร์ การละเมิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการหยุดชะงักของระบบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวเชิงลบเกี่ยวกับธุรกิจของ Cellebrite และการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของ Cellebrite ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่ Cellebrite ต้องปฏิบัติตาม ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Cellebrite ในอิสราเอล รวมถึงสงครามอิสราเอล-ฮามาสที่ยังคงดำเนินอยู่ ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน รวมถึงกลุ่มตัวแทนของอิหร่าน ตลอดจนความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ (Hezbollah) ที่ยังคงดำเนินอยู่ ตลอดจนความเสี่ยงของความขัดแย้งในระดับภูมิภาคที่รุนแรงขึ้น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลกิจการที่แตกต่างกันสำหรับบริษัทอิสราเอล รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ออกหลักทรัพย์เอกชนต่างชาติและบริษัทที่อยู่ในระยะเติบโต ความผันผวนของราคาหุ้นของ Cellebrite การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษี ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจการร่วมค้า ความร่วมมือ และโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศในวงกว้างของ Cellebrite รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น และการดำเนินงานในภูมิภาคที่มีความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติตามกฎการค้า การต่อต้านการฟอกเงิน และมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของระบบ กระบวนการ นโยบาย ขั้นตอน การควบคุมภายใน และบุคลากรของ Cellebrite สำหรับการดำเนินงานและการรายงานในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท และปัจจัย ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อ "Risk Factors" ในรายงานประจำปีแบบ Form 20-F ของ Cellebrite ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ Cellebrite ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (U.S. Securities and Exchange Commission หรือ "SEC") ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.sec.gov ขอเตือนว่าไม่ควรให้ความเชื่อถือกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามากเกินสมควร ซึ่งสะท้อนสถานการณ์เฉพาะ ณ วันที่จัดทำเท่านั้น ไม่ว่าจะในเอกสารฉบับนี้หรือที่อื่นก็ตาม Cellebrite ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคต หรือเหตุการณ์อื่นใด หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จะมีกฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองมากกว่า 1.5 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย @Cellebrite
สื่อมวลชน
Victor Cooper
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร
[email protected]
+1 404.804.5910
นักลงทุนสัมพันธ์
Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
[email protected]
+1 973.206.7760
