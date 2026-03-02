Cellebrite completa la adquisición de SCG Canada, Inc., líder en análisis forense de drones

La incorporación de capacidades forenses para vehículos aéreos no tripulados (UAV) amplía la plataforma de inteligencia artificial de Cellebrite a una de las fuentes de datos de mayor crecimiento en defensa y seguridad pública.

TYSONS CORNER, Va. y PETAH TIKVA, Israel, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), un líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital basadas en IA para los sectores público y privado, cerró la adquisición de SCG Canada, Inc., proveedor líder de soluciones forenses digitales portátiles que permiten el acceso a más de 80 de los UAV más comunes. La solución de SCG permite la extracción, decodificación y visualización de millones de puntos de datos de drones que a menudo se convierten en artefactos forenses clave.

El uso de drones ha seguido expandiéndose globalmente en los sectores de defensa, inteligencia, aplicación de la ley y comercio. Al mismo tiempo, los drones se utilizan cada vez más para actividades maliciosas por parte de actores maliciosos. Los drones generan una cantidad masiva de puntos de datos, incluyendo registros de vuelo, archivos de video, conexiones de torres de telefonía móvil y muchos más. La solución de SCG permite el acceso rápido y la visualización de datos críticos para la misión en el punto de recolección, para tomar decisiones rápidas que pueden salvar vidas. La potente capacidad de extracción de datos forenses de drones de SCG crea una nueva y rica fuente de datos adicional para impulsar la IA de Cellebrite, generando mejores resultados de inteligencia para los clientes. La portabilidad del dispositivo también representa una oportunidad para aprovechar la IA de Cellebrite para una mejor toma de decisiones sobre el terreno, donde la velocidad es esencial. Para obtener más información sobre el mercado de drones y la lógica estratégica detrás de la adquisición de Cellebrite, visite aquí.

"El acceso a datos de drones aporta un gran valor a nuestros clientes y amplifica aún más el impacto de la plataforma de Cellebrite, basada en IA, para el análisis de múltiples fuentes de datos, un componente fundamental de las investigaciones y la recopilación de inteligencia actuales", declaró Thomas E. Hogan, consejero delegado de Cellebrite. "Nos entusiasma contar con SCG y estamos encantados de escuchar el entusiasmo de nuestros clientes por esta capacidad adicional en apoyo a sus misiones para lograr un mundo más seguro".

"Aún estamos comenzando a comprender lo que los datos de drones pueden revelarnos", afirmó Brent Salo, fundador de SCG y nuevo vicepresidente de análisis forense de drones de Cellebrite. "Cellebrite es el lugar ideal para SCG, ya que la empresa es un socio de confianza y líder en las comunidades de defensa, inteligencia y seguridad pública".

No se revelaron los términos financieros del acuerdo.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a comunidades, naciones y empresas como líder global en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 agencias de seguridad pública, organizaciones de defensa e inteligencia, y empresas globales confían en la cartera de software de Cellebrite, impulsada por IA, para que los datos digitales con solidez forense sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar más de 1,5 millones de investigaciones legales al año, mejorar la seguridad soberana, aumentar la eficacia y eficiencia operativas, y habilitar la investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible en la nube, en instalaciones locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo impulsar sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y encuéntrenos en redes sociales @Cellebrite.



