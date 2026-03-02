Cellebrite、ドローン・フォレンジック分野のリーダーSCG Canada, Inc.の買収を完了

無人航空機（UAV）フォレンジック機能の追加により、Cellebriteの人工知能（AI）搭載プラットフォームを、防衛・公共安全分野で最も急成長しているデータソースの一つへ拡張

バージニア州タイソンズコーナーおよびイスラエル・ペタク・チクヴァ、2026年3月2日 /PRNewswire/ -- Cellebrite（NASDAQ：CLBT）は、官民向けのAI搭載デジタル捜査およびインテリジェンス・ソリューションのグローバルリーダーとして、一般的な無人航空機（UAV）80機種超へのアクセスを可能にするハンドヘルド・デジタル・フォレンジック・ソリューションの主要プロバイダーであるSCG Canada, Inc.の買収を完了しました。SCGのソリューションは、重要なフォレンジックの証拠となることの多いドローン由来の数百万ものデータポイントを抽出・解読・可視化できます。

ドローンの利用は、防衛、情報、法執行、商業など各分野で世界的に拡大し続けています。同時に、ドローンが悪意ある行為者による不正行為に使われるケースも増えています。 ドローンは膨大な数のデータポイントを生成します。 飛行ログ、動画ファイル、携帯電話基地局 への接続など、多岐にわたります。 SCGのソリューションは、収集地点でミッションクリティカルなデータに迅速にアクセスして可視化し、人命を救い得る迅速な意思決定を可能にします。 SCGの強力なドローン・フォレンジックデータ抽出 機能により、 新たに 豊富な 追加データソースが生まれ、 Cellebrite AIを強化し、顧客により良いインテリジェンス成果をもたらします。 また、このデバイスの携帯性（ハンドヘルド）により、スピードが求められる現場での意思決定を高度化するためにCellebriteのAIを 活用する機会も生まれます。ドローン市場に関する詳細な洞察と、 Cellebriteによる買収の戦略的根拠については、こちらをご覧ください。

Cellebriteの最高経営責任者であるThomas E. Hoganは、次のようにコメントしています。「ドローンデータへのアクセスは当社の顧客に大きな価値をもたらし、現代の捜査やインテリジェンス収集に不可欠な要素であるマルチデータソース分析において、CellebriteのAI搭載プラットフォームの影響をさらに高めます。SCGを迎え入れられることを大変うれしく思うとともに、より安全な世界の実現に向けた顧客のミッションを支えるこの追加機能に対する熱意をうかがい、期待が高まっています。」

SCGの創業者でCellebriteのドローン・フォレンジック担当副社長に就任したBrent Saloは、次のように述べています。「ドローンデータが何を語るのかについては、まだ表面をなぞっている段階です。CellebriteはSCGにとって最適な拠点です。同社はすでに防衛、情報、公共安全コミュニティにおいて信頼されるパートナーであり、リーダーでもあります。」

取引の財務条件は公表されていません。

将来の見通しに関する記述に関する注意

本書には、1995 年米国証券民事訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来予想に関する記述」が含まれています。 将来予想に関する記述は、「予測」、「意図」、「求める」、「目標」、「予想」、「予定」、「思われる」、「概算」、「予見」、「かもしれない」、「可能性」、「潜在」、「確信」、「予測する」、「すべき」、「可能性がある」、「継続する」、「期待する」、「見積もる」、「かもしれない」、「計画」、「見通し」、「将来」、「プロジェクト」など、将来の出来事や動向を予測・示唆し、過去の事柄に関する記述ではないことを示す類似の表現の使用により識別される場合があります。 このような将来予想に関する記述には、ドローン市場の成長、ドローンデータの価値、当社のドローン・フォレンジックに対する顧客の関心や熱意などが含まれますが、これらに限られません。これらはリスクと不確実性を伴う現在の予想に基づいています。様々な要因により、実際の結果や成果は、かかる将来予想に関する記述で示された内容と大きく異なる可能性があります。 これらの要因には以下が含まれますが、これらに限定されません： 技術の進歩や業界標準の進化にCellebriteが対応できるかどうか、法執行機関や政府機関によるCellebriteのソリューションの購入・受領・使用への依存、Cellebriteのデジタル捜査ソリューションにおける現実または認識上のエラー、障害、欠陥、バグ、（採用・統合・維持を含む）営業・マーケティング要員の生産性を維持できないこと、Cellebriteの全市場における競争の激化、Cellebriteのソリューションの不注意または意図的な不正使用、新ソリューションやアドオンを導入する能力、顧客によるサブスクリプション更新および新規サブスクリプション購入への依存、eコマースを通じてCellebriteが取り扱う事業量の少なさ、人工知能の利用に関連するリスク、事業成長を支えるために追加資本が必要となるリスク、部品やサービスの供給における第三者依存およびCellebriteのハードウェア製品コンポーネントの製造に使用される材料の高コストまたは入手不能に関連するリスク、一部ソリューションの販売サイクルの長期化、新規契約または更新契約の短期的な減少、有能な人材および上級管理職を採用・訓練・維持できないことに伴うリスク、サイバー攻撃、情報技術システムの侵害または混乱に対するCellebriteの事業およびソフトウェア・ソリューションの安全性と完全性、Cellebriteの事業および製品使用に関連する否定的な評判に伴うリスク、知的財産に関連するリスク、Cellebriteが受ける規制上の制約、 イスラエルにおけるCellebriteの事業に関連するリスク（進行中のイスラエル・ハマス戦争を含む）、 イスラエル と イラン およびその代理勢力間の緊張の高まり（ イスラエル と ヒズボラ間の進行中の敵対行為を含む）、より大きな地域紛争のリスク、イスラエル企業に適用される異なるコーポレート・ガバナンス要件に関連するリスク、外国の民間発行体および新興成長企業であることに伴うリスク、Cellebrite株式の価格変動、税法および規制の変更、ジョイントベンチャー、パートナーシップおよび戦略的イニシアチブに関連するリスク、為替変動、世界的なインフレ、政治的または経済的に不安定な地域へのエクスポージャーを含むCellebriteの重要な国際的事業運営に伴うリスク、Cellebriteが腐敗防止、貿易コンプライアンス、マネーロンダリング防止、経済制裁に関する法令および規制を遵守できないリスク、Cellebriteの既存のシステム、プロセス、方針、手順、内部統制および人員の妥当性（Cellebriteの現在および将来の事業運営・報告ニーズに関するもの）に関するリスク、ならびにその他の要因、リスクおよび不確実性であって、2025年3月18日 に SEC へ提出されたCellebriteのForm 20-F年次報告書の「リスク要因」セクション、ならびに米国証券取引委員会（「SEC」）にCellebriteが提出したその他の文書に記載されているもの。これらの文書は www.sec.govで無料で入手できます。本コミュニケーションまたはその他の場所に記載される、作成日時点における将来予想に関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。Cellebriteは、証券法およびその他の適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の進展、またはその他の事情の変化があった場合でも、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。

Cellebriteについて

Cellebrite（NASDAQ：CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンス・ソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェア・ポートフォリオを信頼し、フォレンジック的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。 Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間150万件を超える法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.com、https://investors.cellebrite.com/investors をご覧ください。ソーシャルメディアでは @Cellebriteでフォローしてください。

