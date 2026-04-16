CEO Bybit Ben Zhou Bahas Aspek Kepercayaan, AI, dan Platform Keuangan Baru di Paris Blockchain Week 2026

Alih-alih menyoroti siklus harga atau tren jangka pendek, Zhou menilai, fase berikutnya akan ditandai oleh perombakan mendasar pada infrastruktur keuangan, didorong konvergensi kecerdasan buatan, aset terprogram, serta kejelasan regulasi.

Dari Antarmuka Teknologi Menuju Teknologi Cerdas: Kehadiran Agentic Finance

Zhou mempertanyakan pendekatan konvensional dalam interaksi pengguna dengan platform keuangan. Ia menilai, ke depan, pengguna kemungkinan tidak lagi perlu berinteraksi langsung dengan platform.

"Kami telah memperkenalkan akun agen AI agar pengguna dapat membuat sub-akun bagi AI yang akan berinteraksi, mengeksekusi strategi, dan mengakses data pasar," ujar Zhou. "Transaksi pembayaran berbasiskan agen AI (agentic payments) akan menjadi tren besar—dan, kita baru berada pada tahap awal."

Ketimbang mengelola transaksi secara manual, pengguna dapat mendelegasikan tugas kepada agen AI—sistem yang mampu membaca data, mengambil keputusan, dan mengoptimalkan hasil secara langsung. Saat ini, aplikasi tersebut masih berfokus pada kemampuan menganalisis dan mengakses data. Ke depan, perannya berpotensi merombak proses eksekusi transaksi.

Implikasinya besar: antarmuka teknologi akan menghilang, digantikan oleh teknologi cerdas.

Transformasi Senyap di Dunia Keuangan

Di tengah narasi publik yang masih berfokus pada "kripto", Zhou menyoroti perubahan yang lebih tersembunyi namun signifikan.

Lembaga keuangan konvensional kini tidak lagi merambah sektor kripto melalui spekulasi, melainkan dengan mengadopsi blockchain sebagai infrastruktur. Stablecoin, khususnya, muncul sebagai jembatan yang mempercepat transaksi pembayaran, membuat penyelesaian transaksi menjadi efisien, serta menyediakan akses likuiditas global.

Dalam banyak kasus, papar Zhou, institusi-institusi ini membuat perencanaan di atas fondasi kripto tanpa secara eksplisit mengadopsi label tersebut.

Tren ini menjadi titik balik: kripto bukan lagi sistem alternatif, melainkan mulai menjadi bagian dari fondasi utama.

Aspek Kepercayaan sebagai Produk Utama

Bagi Zhou, tantangan terbesar—sekaligus peluang utama—bukanlah teknologi, melainkan kepercayaan.

"Dalam beberapa tahun terakhir, kerangka regulasi kini semakin jelas. Wilayah seperti Uni Emirat Arab menjadi pelopor dengan membuka ruang inovasi dan menyediakan jalur pertumbuhan terstruktur."

Berangkat dari pendekatan terstruktur di Eropa hingga dinamika kebijakan di Amerika Serikat dan Inggris, kejelasan regulasi tidak lagi menjadi hambatan, melainkan katalis.

Ketika aturan semakin jelas, institusi akan mengikuti. Dan ketika institusi masuk, sistem akan semakin matang.

Sistem yang Bekerja Tanpa Terlihat

Zhou menutup paparannya dengan perspektif yang menegaskan target akhir dari industri ini:

"Kami tidak ingin menggantikan sistem keuangan yang telah eksis, melainkan menyempurnakannya. Kami ingin membangun infrastruktur yang membuat layanan keuangan menjadi lebih mudah diakses, efisien, dan intuitif bagi pengguna di seluruh dunia."

Dalam visinya, masa depan bukanlah dunia dimana pengguna terus memikirkan blockchain, dompet digital, atau platform. Sebaliknya, layanan keuangan akan berjalan begitu saja—terintegrasi mulus dalam kehidupan sehari-hari.

Di masa depan itu, kepercayaan tertanam dalam sistem, teknologi cerdas bekerja di balik layar, dan teknologi menjadi nyaris tak terlihat.

Tentang Bybit

Bybit adalah bursa aset kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan. Bybit melayani komunitas global yang mencakup lebih dari 80 juta pengguna. Berdiri pada 2018, Bybit membuat terobosan dari sisi transparansi dalam perdagangan aset terdesentralisasi dengan menciptakan ekosistem yang lebih simpel, terbuka, dan setara bagi setiap orang. Dengan fokus yang kuat pada Web3, Bybit bermitra secara strategis dengan berbagai protokol blockchain terkemuka. Lewat kemitraan ini, Bybit menyediakan infrastruktur unggulan dan meningkatkan inovasi on-chain. Memiliki reputasi atas layanan kustodian yang aman, marketplace yang beraneka ragam, pengalaman pengguna yang intuitif, serta perangkat blockchain yang aman, Bybit menutup kesenjangan antara TradFi dan DeFi dengan membantu pihak pengembang, kreator, dan penggemar untuk memanfaatkan seluruh potensi Web3. Anda dapat mengeksplorasi masa depan dunia keuangan yang terdesentralisasi di Bybit.com .

