Bybit-CEO Ben Zhou over vertrouwen, AI en het nieuwe financiële platform op Paris Blockchain Week 2026

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten, 16 april 2026 /PRNewswire/ -- Wat is er nodig om een financieel systeem op te bouwen dat door miljarden mensen wordt vertrouwd — en nauwelijks wordt opgemerkt?

Die vraag zette de toon voor een fireside chat met de titel "Trust, Technology, and Transformation: Building the New Financial Platform for a Tokenized Economy", waarin Bybit-Co-founder en CEO Ben Zhou het podium betrad tijdens Paris Blockchain Week 2026. Hij schetste een toekomst waarin financiën intelligenter, toegankelijker en uiteindelijk onzichtbaar worden.

Ben Zhou, Co-founder and CEO of Bybit, speaks with Brian McGleenon of BeInCrypto during a fireside chat at Paris Blockchain Week 2026 on April 15, 2026.

In plaats van zich te richten op prijscycli of kortetermijntrends, beschreef Zhou het volgende hoofdstuk van de sector als een fundamentele herziening van de financiële infrastructuur — aangedreven door de convergentie van artificiële intelligentie, programmeerbare activa en regelgevende duidelijkheid.

Van interfaces naar intelligentie: de opkomst van agentic finance

Zhou stelde de traditionele opvatting over hoe gebruikers met financiële platforms interageren ter discussie. In de toekomst, zo suggereerde hij, zullen gebruikers mogelijk helemaal niet meer met platforms interageren.

"Wij hebben AI-agentaccounts geïntroduceerd waarmee klanten subaccounts kunnen aanmaken zodat AI kan interageren, strategieën kan uitvoeren en toegang kan krijgen tot marktdata," aldus Zhou. "Agentic payments worden een belangrijk thema — en we staan nog maar aan het begin."

In plaats van handmatig door markten te navigeren, kunnen gebruikers taken delegeren aan AI-agenten — systemen die data interpreteren, beslissingen uitvoeren en resultaten in realtime optimaliseren. Vandaag richten deze toepassingen zich voornamelijk op analyses en datatoegang. Morgen kunnen zij de uitvoering zelf herdefiniëren.

De implicatie is ingrijpend: de interface verdwijnt en maakt plaats voor intelligentie.

De stille transformatie van financiën

Hoewel een groot deel van het publieke debat nog steeds draait om "crypto", wees Zhou op een stillere maar ingrijpendere verschuiving die reeds aan de gang is.

Traditionele financiële instellingen betreden deze sector niet via speculatie — zij integreren blockchain als infrastructuur. Vooral stablecoins fungeren als brug en maken snellere betalingen, efficiëntere afwikkeling en toegang tot wereldwijde liquiditeit mogelijk.

In veel gevallen, merkte Zhou op, bouwen deze instellingen op crypto-infrastructuur zonder het label zelf te omarmen.

Dit markeert een keerpunt: crypto is niet langer een alternatief systeem, maar wordt een onderdeel van de fundamenten van het financiële systeem.

Vertrouwen is het echte product

Volgens Zhou is de bepalende beperking — en tegelijk de grootste kans — niet technologie, maar vertrouwen.

"Het regelgevingskader is de afgelopen jaren aanzienlijk duidelijker geworden. Rechtsgebieden zoals de VAE lopen voorop door innovatie actief te verwelkomen en gestructureerde groeipaden te bieden."

Van de gestructureerde aanpak in Europa tot de evoluerende houding in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk: regelgevende duidelijkheid is niet langer een belemmering, maar wordt een katalysator.

Naarmate regelgeving zich uitkristalliseert, volgen instellingen. En wanneer instellingen toetreden, begint het systeem te rijpen.

Een systeem dat werkt zonder dat u het ziet

Zhou sloot af met een visie die het uiteindelijke doel van de sector herdefinieert:

"Het gaat niet om het vervangen van bestaande financiële systemen, maar om het verbeteren ervan. Wij richten ons op het bouwen van infrastructuur die financiële diensten wereldwijd toegankelijker, efficiënter en intuïtiever maakt."

De eindtoestand, zo stelde hij, is geen wereld waarin gebruikers nadenken over blockchain, wallets of zelfs platforms — maar een waarin financiële diensten eenvoudig functioneren en naadloos in het dagelijks leven zijn geïntegreerd.

In die toekomst is vertrouwen ingebouwd in het systeem, werkt intelligentie op de achtergrond en verdwijnt technologie uit het zicht.

Over Bybit

Bybit is naar handelsvolume de op één na grootste cryptobeurs ter wereld die een wereldwijde gemeenschap van meer dan tachtig miljoen gebruikers bedient. Bybit, opgericht in 2018, herdefinieert transparantie in de gedecentraliseerde wereld door een eenvoudiger, open en gelijkwaardig ecosysteem voor iedereen te creëren. Met een sterke focus op Web3 werkt Bybit strategisch samen met toonaangevende blockchain-protocollen om een robuuste infrastructuur te bieden en on-chain innovatie te stimuleren. Bekend om zijn veilige bewaring, diverse marktplaatsen, intuïtieve gebruikerservaring en geavanceerde blockchain-tools, overbrugt Bybit de kloof tussen TradFi en DeFi, waardoor bouwers, makers en enthousiastelingen het volledige potentieel van Web3 kunnen benutten. Ontdek de toekomst van gedecentraliseerde financiering op Bybit.com.

