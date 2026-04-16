Ben Zhou, CEO de Bybit, parle de la confiance, de l'IA et de la nouvelle plateforme financière à la Paris Blockchain Week 2026

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Que faudra-t-il pour construire un système financier auquel des milliards de personnes pourront faire confiance, et qui saura se faire discret ?

Cette question a donné le ton d'une discussion informelle intitulée « Trust, Technology, and Transformation: Building the New Financial Platform for a Tokenized Economy », durant laquelle Ben Zhou, cofondateur et CEO de Bybit, a pris la parole lors de la Paris Blockchain Week 2026 pour présenter un avenir où la finance deviendra plus intelligente, plus accessible et surtout invisible.

Ben Zhou, Co-founder and CEO of Bybit, speaks with Brian McGleenon of BeInCrypto during a fireside chat at Paris Blockchain Week 2026 on April 15, 2026.

Plutôt que de se concentrer sur les cycles de prix ou les tendances à court terme, Zhou a présenté le prochain chapitre du secteur comme une refonte fondamentale de l'infrastructure financière, induite par la convergence de l'intelligence artificielle, des actifs programmables et de la clarté réglementaire.

Des interfaces à l'intelligence : l'essor de la finance agentique

Zhou a remis en question l'idée conventionnelle selon laquelle les utilisateurs interagissent avec les plateformes financières. À l'avenir, a-t-il suggéré, les utilisateurs pourraient ne plus interagir du tout avec les plateformes.

« Nous avons introduit des comptes d'agent d'IA qui permettent aux clients de créer des sous-comptes pour que l'IA interagisse, exécute des stratégies et accède aux données du marché », déclare Zhou. « Les paiements agentiques deviennent un thème majeur, et nous n'en sommes qu'au début. »

Au lieu de naviguer manuellement sur les marchés, les utilisateurs peuvent déléguer des tâches à des agents IA, des systèmes qui interprètent les données, prennent des décisions et optimisent les résultats en temps réel. Aujourd'hui, ces applications sont largement axées sur l'analyse et l'accès aux données. Demain, elles pourraient redéfinir l'exécution elle-même.

L'implication est profonde : l'interface disparaît et l'intelligence prend sa place.

La transformation silencieuse de la finance

Alors que le discours public est encore largement centré sur la « crypto », Zhou a mis en évidence un changement plus silencieux et plus important qui est déjà en cours.

Les établissements financiers traditionnels n'entrent pas dans la danse par spéculation, ils intègrent la blockchain en tant qu'infrastructure. Les stablecoins, en particulier, s'imposent comme une passerelle permettant des paiements plus rapides, un règlement plus efficace et un accès aux liquidités au niveau mondial.

Dans de nombreux cas, note Zhou, ces établissements s'appuient sur des rails cryptos sans pour autant adopter le label lui-même.

Cela marque un tournant : les cryptos ne sont plus un système alternatif, elles font désormais partie des fondations.

La confiance est le véritable produit

Pour Zhou, la contrainte (et l'opportunité) déterminante n'est pas la technologie, mais la confiance.

« Le cadre réglementaire s'est considérablement clarifié ces dernières années. Des juridictions comme les ÉAU donnent le ton en accueillant activement l'innovation et en offrant des voies structurées pour la croissance. »

De l'approche structurée de l'Europe à l'évolution de la position des États-Unis et du Royaume-Uni, la clarté réglementaire n'est plus un obstacle, elle devient un catalyseur.

Lorsque les règles se consolident, les établissements suivent. Au fur et à mesure que les établissements entrent dans le système, celui-ci commence à mûrir.

Un système qui fonctionne sans être vu

Zhou a conclu en présentant une perspective qui recadre l'objectif ultime de l'industrie :

« Il ne s'agit pas de remplacer les systèmes financiers existants, mais de les optimiser. Nous nous concentrons sur la construction d'infrastructures qui rendent les services financiers plus accessibles, plus efficaces et plus intuitifs pour les utilisateurs du monde entier. »

La destination finale, suggère-t-il, n'est pas un monde où les utilisateurs pensent à la blockchain, aux portefeuilles ou même aux plateformes, mais un monde dans lequel les services financiers fonctionnent en toute simplicité et sont parfaitement intégrés à notre quotidien.

Dans cet avenir, la confiance est intégrée au système, l'intelligence opère en arrière-plan et la technologie s'efface.

#Bybit / #TheCryptoArk / #NewFinancialPlatform

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en volume d'échanges, au service d'une communauté mondiale de plus de 80 millions d'utilisateurs. Fondée en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans un monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et équitable pour tous. En mettant surtout l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement aux principaux protocoles de chaîne de blocs pour fournir une infrastructure robuste et stimuler l'innovation sur la chaîne. Réputée pour sa sécurité de conservation, ses diverses places de marché, son expérience d'utilisation intuitive et ses outils avancés sur la chaîne de blocs, Bybit comble le fossé entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée en donnant les moyens aux concepteurs, aux créateurs et aux passionnés de libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com.

Pour plus d'informations sur Bybit, rendez-vous sur Bybit Press.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : [email protected]

Pour les mises à jour, veuillez suivre : les communautés et réseaux sociaux de Bybit

Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2957207/Ben_Zhou_Co_founder_CEO_Bybit_speaks_Brian_McGleenon_BeInCrypto_a.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2932256/Bybit_TNFP_Logo.jpg