CEO da STARTRADER, Peter Karsten, apresenta palestra principal "AI Starter" na Universidade de Adelaide

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 20 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O endereço on-line marca um primeiro passo no compromisso da STARTRADER com a educação dos jovens em inteligência artificial e habilidades futuras.

STARTRADER CEO Peter Karsten Delivers "AI Starter" Keynote at University of Adelaide Advancing Youth Education Through Global Academic Partnerships

O CEO da STARTRADER, Peter Karsten, fez uma palestra on-line para funcionários acadêmicos e estudantes da Universidade de Adelaide, uma das principais instituições de pesquisa da Austrália, com mais de 56.000 alunos matriculados, introduzindo conceitos fundamentais em inteligência artificial como parte do crescente compromisso da empresa com a educação juvenil e o desenvolvimento de habilidades digitais.

A sessão, intitulada "AI Starter", alcançou estudantes de graduação e pós-graduação em todas as disciplinas, refletindo a visão da STARTRADER de que a fluência em IA estar se tornando essencial em todos os campos profissionais, não apenas na tecnologia. A abordagem reflete o mesmo princípio de engajamento acessível e focado no cliente que define a presença da STARTRADER nos mercados financeiros.

O Sr. Karsten adaptou a sessão para um público amplo e não técnico, cobrindo o papel da IA no cotidiano, a crescente importância da alfabetização em IA em todas as disciplinas e maneiras práticas para os jovens profissionais se sentirem confortáveis com as tecnologias emergentes.

A palestra principal faz parte de uma direção deliberada que a STARTRADER vem construindo; conectando sua posição nos mercados globais com investimentos na educação juvenil. A IA já está remodelando a forma como as plataformas de negociação operam e como os clientes interagem com os mercados. A STARTRADER vê a alfabetização precoce em IA entre os jovens como uma extensão direta do setor que serve, junto com prioridades mais amplas em alfabetização financeira e habilidades digitais.

"A IA não é mais uma área apenas para especialistas. É um componente que certamente vai moldar indústrias nos próximos anos", explicou o Sr. Karsten. "E além de podermos usar essas tecnologias, devemos permitir que a geração mais jovem se sinta à vontade para trabalhar com elas. Isso é muito importante na fase de carreira deles."

"Agradecemos oportunidades para conectar nossos estudantes a líderes do setor que possam oferecer tanto perspectiva quanto orientação prática sobre as tecnologias que moldam suas futuras carreiras", declarou Derek Abbott, professor e Laureate Fellow, Universidade de Adelaide.

Novas sessões universitárias estão planejadas ao longo do próximo ano, com compromissos na Universidade da Europa (UE) e nas Faculdades Superiores e Tecnologia e entre os confirmados.

Sobre a STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global de multiativos que permite que capacita parceiros de varejo e institucionais a acessar mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY.

Regulamentada em cinco jurisdições (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), a STARTRADER combina uma sólida governança com uma abordagem centrada no cliente, atendendo tanto clientes de varejo quanto parceiros com compromisso com transparência, confiabilidade e crescimento de longo prazo.

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FONTE STARTRADER