CEO STARTRADER - Peter Karsten đã có bài phát biểu 'AI Starter Keynote' tại Trường đại học Adelaide

DUBAI, UAE, ngày 20 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Buổi chia sẻ trực tuyến đánh dấu một bước đi đầu tiên trong cam kết của STARTRADER đối với giáo dục AI và phát triển kỹ năng tương lai cho thế hệ trẻ.

STARTRADER CEO Peter Karsten Delivers 'AI Starter' Keynote at University of Adelaide Advancing Youth Education Through Global Academic Partnerships

CEO STARTRADER - Peter Karsten, đã có bài phát biểu keynote trực tuyến dành cho đội ngũ học thuật và sinh viên tại Trường đại học Adelaide, một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Úc với hơn 56,000 sinh viên theo học. Trong buổi chia sẻ, ông đã giới thiệu những khái niệm nền tảng về trí tuệ nhân tạo (AI) như một phần trong cam kết ngày càng mở rộng của STARTRADER đối với giáo dục thế hệ trẻ và phát triển kỹ năng số.

Buổi chia sẻ với chủ đề "AI Starter" đã tiếp cận sinh viên bậc đại học và sau đại học ở nhiều lĩnh vực khác nhau, phản ánh quan điểm của STARTRADER rằng khả năng hiểu biết về AI đang dần trở thành kỹ năng thiết yếu trong hầu hết các ngành nghề, không chỉ riêng lĩnh vực công nghệ. Cách tiếp cận này cũng tương đồng với định hướng "lấy khách hàng làm trung tâm" mà STARTRADER luôn theo đuổi trong thị trường tài chính.

Ông Karsten đã thiết kế nội dung dành cho nhóm người nghe phổ thông, không yêu cầu nền tảng kỹ thuật, tập trung vào vai trò của AI trong đời sống hàng ngày, tầm quan trọng ngày càng lớn của kiến thức AI trong nhiều lĩnh vực, cũng như các cách thực tế để giúp người trẻ làm quen với các công nghệ mới nổi.

Bài keynote này là một phần trong định hướng mà STARTRADER đang từng bước xây dựng, kết nối vị thế của mình trên thị trường toàn cầu với việc đầu tư vào giáo dục thế hệ trẻ. AI hiện đang thay đổi cách các nền tảng giao dịch vận hành cũng như cách khách hàng tương tác với thị trường. STARTRADER xem việc nâng cao kiến thức AI từ sớm cho giới trẻ là sự mở rộng tự nhiên của ngành mà công ty đang phục vụ, song song với các ưu tiên về giáo dục tài chính và kỹ năng số.

"AI không còn là lĩnh vực dành riêng cho các chuyên gia nữa. Đây sẽ là yếu tố định hình nhiều ngành công nghiệp trong vài năm tới," ông Karsten chia sẻ. "Bên cạnh việc chúng ta có thể tận dụng những công nghệ này, chúng ta cũng nên giúp thế hệ trẻ cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng chúng. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đầu sự nghiệp của họ."

"Chúng tôi luôn hoan nghênh các cơ hội kết nối sinh viên với những nhà lãnh đạo trong ngành, những người có thể mang đến góc nhìn thực tiễn cũng như định hướng về các công nghệ đang định hình tương lai nghề nghiệp của họ," ông Derek Abbott - Giáo sư và Laureate Fellow tại Trường đại học Adelaide, cho biết.

Trong năm tới, STARTRADER dự kiến sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều buổi chia sẻ tại các trường đại học khác, trong đó đã xác nhận hợp tác với Trường đại học Khoa học Ứng dụng Châu Âu (UE) và Trường đại học Trí tuệ nhân tạo AI.

Về STARTRADER

STARTRADER là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, mang đến cho khách hàng cá nhân và đối tác tổ chức khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu thông qua nhiều nền tảng giao dịch, bao gồm MetaTrader, STAR-APP và STAR-COPY.

Được cấp phép và quản lý tại năm khu vực pháp lý (CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC), STARTRADER kết hợp giữa tiêu chuẩn quản trị chặt chẽ và định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, phục vụ cả khách hàng cá nhân lẫn đối tác với cam kết về tính minh bạch, độ tin cậy và tăng trưởng bền vững dài hạn.

