Peter Karsten, director ejecutivo de STARTRADER, pronuncia el discurso de apertura 'AI Starter' en la Universidad de Adelaida

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La presencia en línea marca un primer paso en el compromiso de STARTRADER con la educación de los jóvenes en inteligencia artificial y habilidades para el futuro.

STARTRADER CEO Peter Karsten Delivers "AI Starter" Keynote at University of Adelaide Advancing Youth Education Through Global Academic Partnerships

Peter Karsten, director ejecutivo de STARTRADER, pronunció un discurso de apertura en línea dirigido al personal académico y a los estudiantes de la Universidad de Adelaida, una de las principales instituciones de investigación de Australia con más de 56.000 estudiantes matriculados, en el que presentó conceptos básicos de inteligencia artificial como parte del creciente compromiso de la empresa con la educación de los jóvenes y el desarrollo de habilidades digitales.

La sesión, titulada 'AI Starter', atrajo a estudiantes de pregrado y posgrado de todas las disciplinas, lo que refleja la opinión de STARTRADER de que la fluidez de la IA se está volviendo esencial en todos los ámbitos profesionales, no solo en el tecnológico. El enfoque refleja el mismo principio de interacción accesible y centrado en el cliente que define la presencia de STARTRADER en los mercados financieros.

El Sr. Karsten adaptó la sesión a un público amplio y sin conocimientos técnicos, y abordó la función de la IA en la vida cotidiana, la creciente importancia de la alfabetización en IA en todas las disciplinas y formas prácticas para que los jóvenes profesionales se sientan cómodos con las tecnologías emergentes.

El discurso de apertura forma parte de una dirección deliberada que STARTRADER ha estado construyendo; conectar su posición en los mercados mundiales con la inversión en la educación de los jóvenes. La IA ya está transformando la manera en que operan las plataformas de trading y cómo los clientes interactúan con los mercados. STARTRADER considera que la alfabetización temprana en IA entre los jóvenes es una extensión directa del sector al que presta servicio, junto con prioridades más amplias en materia de educación financiera y habilidades digitales.

"La IA ya no es un ámbito exclusivo de los especialistas. Es un componente que sin duda va a transformar los sectores en los próximos años", explicó el Sr. Karsten. "Y, además de que nosotros podamos aprovechar estas tecnologías, debemos permitir que las generaciones más jóvenes se sientan cómodas trabajando con ellas. Esto es muy importante en esta etapa de sus carreras".

"Nos complace tener la oportunidad de poner en contacto a nuestros estudiantes con líderes del sector que puedan ofrecerles tanto una perspectiva general como orientación práctica sobre las tecnologías que darán forma a sus futuras carreras", afirmó Derek Abbott, profesor y miembro distinguido de la Universidad de Adelaida.

Se han programado más sesiones universitarias durante el próximo año, entre las que ya se han confirmado algunas en la Universidad de Europa (UE) y en los Colegios Superiores de Tecnología.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker mundial de activos múltiples que permite a los socios minoristas e institucionales acceder a los mercados globales a través de una variedad de plataformas, como MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY.

Regulado en cinco jurisdicciones (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), STARTRADER combina una gobernanza sólida con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicios tanto a clientes minoristas como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

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FUENTE STARTRADER