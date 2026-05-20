STARTRADER CEOのピーター・カーステン、アデレード大学で「AI Starter」基調講演を実施

ドバイ、UAE, 2026年5月20日 /PRNewswire/ -- 今回のオンライン講演は、STARTRADERが人工知能（AI）および将来に必要とされるスキルに関する若者向け教育への取り組みを進めるうえで、初期段階の重要な一歩となりました。

STARTRADER CEOのピーター・カーステンはオーストラリア有数の研究機関であり、56,000人以上の学生が在籍するアデレード大学の教職員および学生に向けてオンライン基調講演を行いました。本講演では、STARTRADERが若者の教育およびデジタルスキルの向上に注力していく取り組みの一環として、人工知能（AI）の基礎的な概念が紹介されました。

STARTRADER CEO Peter Karsten Delivers 'AI Starter' Keynote at University of Adelaide Advancing Youth Education Through Global Academic Partnerships

「AI Starter」と題された本セッションには、さまざまな専攻分野の学部生および大学院生が参加しました。これは、AIリテラシーがテクノロジー分野だけでなく、あらゆる専門分野において重要になりつつあるというSTARTRADERの考えを反映したものです。また、この取り組みは、金融市場におけるSTARTRADERの姿勢を特徴づける、分かりやすくクライアントを第一に考えたアプローチとも共通しています。

カーステン氏は、専門知識のない幅広い学生層にも理解しやすい内容となるよう講演を構成し、日常生活におけるAIの役割、各分野でAIリテラシーの重要性が高まっている背景、そして若いプロフェッショナルが新しいテクノロジーに慣れるための実践的な方法について説明しました。

今回の基調講演は、STARTRADERがこれまで進めてきた、グローバル市場での存在感と若者教育への投資を結びつける明確な方向性の一環です。AIはすでに、取引プラットフォームの運営方法や、クライアントが市場と関わる方法を変えつつあります。STARTRADERは、若者が早い段階からAIリテラシーを身につけることを、同社が関わる業界の発展に直結する取り組みであると捉えており、金融リテラシーやデジタルスキルの向上と並ぶ重要なテーマとして位置づけています。

カーステン氏は次のように述べています。

「AIはもはや専門家だけの分野ではありません。今後数年のうちに、さまざまな業界の在り方を形づくる重要な要素になるでしょう。私たちがこれらの技術を活用できるようになることに加え、若い世代がAIに抵抗なく向き合い、使いこなせるよう支援することも大切です。これは、彼らのキャリア形成の段階において非常に重要なことです。」

アデレード大学の教授であり、Laureate Fellow（ローレエイト・フェロー）であるデレク・アボット氏は、次のようにコメントしました。

「学生たちが、将来のキャリアを形づくるテクノロジーについて、業界のリーダーから実践的な知見や視点を得られる機会を歓迎しています。」

今後も年間を通じて大学向けのセッションが予定されており、University of Europe（UE）およびUniversity of AIでの講演もすでに決定しています。

STARTRADERについて

STARTRADERは、MetaTrader、STAR-APP、STAR-COPYを含む複数のプラットフォームを通じて、個人投資家および機関投資家向けパートナーにグローバル市場へのアクセスを提供する、グローバルなマルチアセットブローカーです。

CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSCの5つの法域で規制を受けるSTARTRADERは、強固なガバナンスと顧客第一の姿勢を兼ね備え、透明性、信頼性、そして長期的な成長へのコミットメントのもと、個人顧客およびパートナーの双方にサービスを提供しています。

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SOURCE STARTRADER