CGTN AMERICA & CCTV UN: "Prévia da Festa do Festival da Primavera" organizado pelo China Media Group retorna a Nova York

WASHINGTON, 16 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN lançam a "Prévia da Festa do Festival da Primavera" organizado pelo China Media Group em seu retorno a Nova York.

À medida que o Ano da Serpente se aproxima, o evento "Prévia da Festa do Festival da Primavera" chega a Nova York, celebrando as ricas tradições do Ano Novo Chinês.

O evento deste ano se baseia no sucesso e na dinâmica de seu evento inaugural amplamente reconhecido em 2024, trazendo a cultura do Ano Novo Chinês a um público global, ao mesmo tempo em que promove o intercâmbio cultural e o entendimento mútuo entre diversas comunidades do mundo todo.

Convidados ilustres representando a China, os EUA e as Nações Unidas farão discursos emocionantes promovendo o intercâmbio cultural e a unidade global.

Um desfile de moda chinês moderno, inspirado no premiado videogame "Black Myth: Wukong", está preparado para impressionar o público. Estrelas da NBA serão convidadas para participar do evento, trazendo uma fusão inovadora de esportes e estilo à passarela, destacando o design tradicional chinês e contemporâneo.

Os participantes desfrutarão de uma apresentação impactante em linguagem de sinais de um vencedor do "Botão dourado" do America's Got Talent, acompanhado de artistas diversos. Eles também terão a oportunidade de participar de um segmento interativo para aprender frases festivas em linguagem de sinais, promovendo a inclusão e a comunicação sem barreiras.

Músicos e artistas internacionais e chineses, incluindo estudantes da Lincoln High School no estado de Washington, nos EUA, se reunirão para celebrar a fusão do Oriente e do Ocidente, destacando a beleza da diversidade e da harmonia por meio de canções e danças.

Antes do show, os convidados poderão desfrutar de uma recepção cultural com exibição de artefatos chineses e oportunidades de se conectar com profissionais de diversos setores.

O evento deste ano ocorrerá na noite de quinta-feira, 16 de janeiro, e atrairá mais de 150 convidados ilustres. Ele também ocorre em um momento em que a UNESCO recentemente incluiu "Festival da Primavera, práticas sociais do povo chinês na celebração do Ano Novo tradicional" na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Na véspera do Ano Novo Chinês, assistir à Festa do Festival da Primavera apresentado pelo China Media Group se tornou uma tradição de Ano Novo para pessoas do mundo todo. O evento traz memórias alegres para gerações de telespectadores, tornando-se um símbolo cultural para o mundo explorar e entender a China. Em comemoração à designação de patrimônio da UNESCO, a festa cultural deste ano promete ser um grande, alegre e próspero banquete cultural para o público global.

