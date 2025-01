WASHINGTON, 16. Januar 2025 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN veröffentlicht „Prelude to the Spring Festival Gala" der China Media Group, die nach New York City zurückkehrt

Während das Jahr der Schlange näher rückt, findet in New York City die Veranstaltung „Prelude to the Spring Festival Gala" statt, bei der die reichen Traditionen des chinesischen Neujahrsfestes gefeiert werden.

Die diesjährige Veranstaltung baut auf dem Erfolg und der Dynamik der weithin anerkannten Auftaktveranstaltung im Jahr 2024 auf und bringt die Kultur des chinesischen Neujahrsfestes einem globalen Publikum näher, während sie gleichzeitig den kulturellen Austausch und das gegenseitige Verständnis zwischen verschiedenen Gemeinschaften weltweit fördert.

Hochrangige Gäste aus China, den USA und den Vereinten Nationen werden herzliche Botschaften zur Förderung des kulturellen Austauschs und der globalen Einheit überbringen.

Eine moderne chinesische Modenschau, inspiriert vom preisgekrönten Videospiel „Black Myth: Wukong", wird das Publikum begeistern. Es werden NBA-Stars eingeladen, an der Modenschau teilzunehmen, die eine innovative Verschmelzung von Sport und Stil auf den Laufsteg bringt und traditionelles chinesisches und zeitgenössisches Design in den Mittelpunkt stellt.

Die Teilnehmer werden eine beeindruckende Gebärdensprachvorstellung von einem Gewinner des Goldenen Buzzers bei America's Got Talent und verschiedenen anderen Künstlern genießen können. Sie werden auch die Möglichkeit haben, an einem interaktiven Teil teilzunehmen, um festliche Gebärdensprachphrasen zu erlernen, die Inklusion und barrierefreie Kommunikation fördern.

Internationale und chinesische Musiker und Künstler, darunter auch Schüler der Lincoln High School im US-Bundesstaat Washington, kommen zusammen, um die Verschmelzung von Ost und West zu feiern und die Schönheit von Vielfalt und Harmonie durch Lieder und Tänze zu präsentieren.

Vor der Show können die Gäste einen kulturellen Empfang mit exquisiten chinesischen Artefakten genießen und sich mit Fachleuten aus verschiedenen Branchen austauschen.

Die diesjährige Veranstaltung findet am Donnerstagabend, dem 16. Januar, statt und wird über 150 hochkarätige Gäste anziehen. Es kommt auch zu einer Zeit, in der die UNESCO kürzlich das „Frühlingsfest, soziale Praktiken des chinesischen Volkes zur Feier des traditionellen Neujahrs" in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen hat.

Am chinesischen Neujahrsabend ist es für Menschen auf der ganzen Welt zur Tradition geworden, die von der China Media Group präsentierte Frühlingsfest-Gala zu sehen. Es weckt bei Generationen von Zuschauern fröhliche Erinnerungen und ist zu einem kulturellen Symbol für die Welt geworden, um China zu erkunden und zu verstehen. Anlässlich der Ernennung zum UNESCO-Kulturerbe verspricht die diesjährige Gala ein großes, fröhliches und verheißungsvolles kulturelles Fest für das weltweite Publikum zu werden.

(Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Namen von CCTV verbreitet. Weitere Informationen sind beim Justizministerium in Washington, D.C., erhältlich.)

Kontakt: [email protected]