中國環球電視網美洲分台（CGTN America）與中央電視台聯合國分台（CCTV UN）攜手呈獻：由中國中央廣播電視總台主辦的《春節聯歡晚會前奏》（Prelude to the Spring Festival Gala），再度回歸美國紐約市

華盛頓2025年1月16日 /美通社/ -- 中國環球電視網美洲分台(CGTN America)與中央電視台聯合國分台(CCTV UN)攜手呈獻:由中國中央廣播電視總台(China Media Group)主辦的《春節聯歡晚會前奏》(Prelude to the Spring Festival Gala),再度回歸美國紐約市。

隨著蛇年臨近,《春節聯歡晚會前奏》(Prelude to the Spring Festival Gala)活動來到美國紐約市,慶祝中國農曆新年的豐富傳統。

今年的活動延續了2024年首屆廣受好評的成功與熱潮,將中國農曆新年的文化推向全球,同時促進各地多元社區之間的文化交流與相互理解。

來自中國、美國和聯合國的尊貴嘉賓將發表真摯致辭,推動文化交流並倡導全球團結。

一場現代中式時裝表演將隆重登場,靈感源自備受讚譽的動作角色扮演電子遊戲《黑神話:悟空》,勢必令觀眾眼前一亮。時裝表演特別邀請NBA球星參與,將運動與時尚創新融合於舞台之上,展現傳統中國元素與當代設計的完美結合。

觀眾將欣賞到由真人騷節目《全美一叮》(America's Got Talent)「黃金一叮」(Golden Buzzer)得主與多元表演者聯袂呈現的震撼手語表演。此外,觀眾還將有機會參與互動環節,學習節慶手語短語,推廣包容性與無障礙溝通。

來自國際及中國的音樂家與表演者,包括來自美國華盛頓州林肯高中(Lincoln High School)的學生,將齊聚一堂,以歌舞展現東西方文化交融之美,彰顯多元與和諧的魅力。

在演出前,嘉賓可參加文化招待會,欣賞精美的中國文物,並有機會與來自各行各業的專業人士交流。

今年的活動將於1月16日(星期四)晚上舉行,吸引超過150位貴賓蒞臨。此次活動恰逢聯合國教科文組織(UNESCO)近日將「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)。

在農曆新年除夕夜,收看由中央廣播電視總台(China Media Group)呈獻的《春節聯歡晚會》(Spring Festival Gala),已成為全球人們的農曆新年傳統。該節目為幾代觀眾帶來了愉快的回憶,成為全球探索和了解中國的文化象徵。適逢春節列為聯合國教科文組織(UNESCO)人類非物質文化遺產,今年的春晚將為全球觀眾呈現一場盛大且歡樂祥和的文化盛宴。

(本資料由MediaLinks TV, LLC代表中國中央電視台(CCTV)分發。如需詳細資訊,請洽詢美國華盛頓特區司法部。)

聯絡方式:[email protected]

SOURCE MediaLinks TV LLC