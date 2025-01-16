中國環球電視網美洲分台（CGTN America）與中央電視台聯合國分台（CCTV UN）攜手呈獻：由中國中央廣播電視總台主辦的《春節聯歡晚會前奏》（Prelude to the Spring Festival Gala），再度回歸美國紐約市

華盛頓2025年1月16日 /美通社/ -- 中國環球電視網美洲分台（CGTN America）與中央電視台聯合國分台（CCTV UN）攜手呈獻：由中國中央廣播電視總台（China Media Group）主辦的《春節聯歡晚會前奏》（Prelude to the Spring Festival Gala），再度回歸美國紐約市。

隨著蛇年臨近，《春節聯歡晚會前奏》（Prelude to the Spring Festival Gala）活動來到美國紐約市，慶祝中國農曆新年的豐富傳統。

今年的活動延續了2024年首屆廣受好評的成功與熱潮，將中國農曆新年的文化推向全球，同時促進各地多元社區之間的文化交流與相互理解。

來自中國、美國和聯合國的尊貴嘉賓將發表真摯致辭，推動文化交流並倡導全球團結。

一場現代中式時裝表演將隆重登場，靈感源自備受讚譽的動作角色扮演電子遊戲《黑神話：悟空》，勢必令觀眾眼前一亮。時裝表演特別邀請NBA球星參與，將運動與時尚創新融合於舞台之上，展現傳統中國元素與當代設計的完美結合。

觀眾將欣賞到由真人騷節目《全美一叮》（America's Got Talent）「黃金一叮」（Golden Buzzer）得主與多元表演者聯袂呈現的震撼手語表演。此外，觀眾還將有機會參與互動環節，學習節慶手語短語，推廣包容性與無障礙溝通。

來自國際及中國的音樂家與表演者，包括來自美國華盛頓州林肯高中（Lincoln High School）的學生，將齊聚一堂，以歌舞展現東西方文化交融之美，彰顯多元與和諧的魅力。

在演出前，嘉賓可參加文化招待會，欣賞精美的中國文物，並有機會與來自各行各業的專業人士交流。

今年的活動將於1月16日（星期四）晚上舉行，吸引超過150位貴賓蒞臨。此次活動恰逢聯合國教科文組織（UNESCO）近日將「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》（Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity）。

在農曆新年除夕夜，收看由中央廣播電視總台（China Media Group）呈獻的《春節聯歡晚會》（Spring Festival Gala），已成為全球人們的農曆新年傳統。該節目為幾代觀眾帶來了愉快的回憶，成為全球探索和了解中國的文化象徵。適逢春節列為聯合國教科文組織（UNESCO）人類非物質文化遺產，今年的春晚將為全球觀眾呈現一場盛大且歡樂祥和的文化盛宴。

（本資料由MediaLinks TV, LLC代表中國中央電視台（CCTV）分發。如需詳細資訊，請洽詢美國華盛頓特區司法部。）

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