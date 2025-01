CGTN AMERICA & CCTV UN: "Prelude to the Spring Festival Gala" yang diselenggarakan oleh China Media Group kembali digelar di New York City

WASHINGTON, 16 Januari 2025 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN merilis "Prelude to the Spring Festival Gala" yang diselenggarakan oleh China Media Group kembali digelar di New York City

Menjelang Tahun Ular, acara "Prelude to the Spring Festival Gala" hadir di New York City untuk merayakan kekayaan tradisi Tahun Baru Imlek.

Acara tahun ini diadakan berdasarkan kesuksesan dan momentum acara perdananya yang diakui secara luas pada tahun 2024, dengan membawa budaya Tahun Baru Imlek ke masyarakat global sekaligus mendorong pertukaran budaya dan saling pengertian di antara beragam komunitas dunia.

Para tamu terhormat dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyampaikan pesan yang menyentuh hati untuk mempromosikan pertukaran budaya dan persatuan global.

Peragaan busana Tiongkok modern, terinspirasi dari video game peraih penghargaan "Black Myth: Wukong", siap memukau penonton. Acara ini akan mengundang para bintang NBA untuk berpartisipasi dalam peragaan busana, menghadirkan perpaduan inovatif antara olahraga dan gaya di atas panggung, dengan menyoroti desain tradisional maupun modern Tiongkok.

Hadirin akan menikmati pertunjukan bahasa isyarat yang mengagumkan dari pemenang 'Golden Buzzer' America's Got Talent bersama berbagai peserta yang tampil. Mereka juga akan mendapat kesempatan berpartisipasi dalam segmen interaktif untuk mempelajari frasa bahasa isyarat yang meriah, untuk mempromosikan inklusivitas dan komunikasi bebas hambatan.

Para musisi maupun peserta yang tampil dari negara lain dan Tiongkok, termasuk murid-murid Lincoln High School dari negara bagian Washington, Amerika Serikat, akan berkumpul untuk merayakan perpaduan antara Timur dan Barat yang memperlihatkan keindahan keberagaman dan harmoni melalui lagu dan tarian.

Sebelum pertunjukan, para tamu dapat menikmati resepsi budaya yang menampilkan artefak Tiongkok yang indah, dan kesempatan terhubung dengan para profesional dari berbagai industri.

Acara tahun ini akan diselenggarakan pada Kamis malam, 16 Januari, dengan mengundang lebih dari 150 tamu. Belum lama ini, UNESCO juga menuliskan "Festival Musim Semi, praktik sosial masyarakat Tionghoa dalam perayaan tahun baru tradisional" pada Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan.

Menonton Spring Festival Gala pada Malam Tahun Baru Imlek yang dipersembahkan oleh China Media Group sudah menjadi tradisi tahun baru bagi masyarakat dunia. Film ini membawa kenangan ceria bagi banyak generasi pemirsa, menjadi simbol budaya bagi dunia untuk mengamati dan memahami Tiongkok. Untuk merayakan penetapan warisan UNESCO, gala tahun ini menjanjikan pesta budaya yang pesta budaya yang agung, sangat menyenangkan dan penuh keberuntungan.

