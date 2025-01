CGTN AMERICA a CGTN UN: „Předehra Galashow Jarních svátků" pořádaná China Media Group se vrací do New Yorku

WASHINGTON, 17. ledna 2025 /PRNewswire/ -- CGTN America a CCTV UN uvádí: Předehra Galashow Jarních svátků (Prelude to the Spring Festival Gala) pořádaná China Media Group se vrací do New Yorku

S blížícím se rokem hada přichází do New Yorku také Předehra Galashow Jarních svátků, událost, která oslavuje bohaté tradice čínského Nového roku.

Letošní ročník navazuje na úspěch a náboj svého všeobecně proslulého debutu z roku 2024, přibližuje kulturu čínského nového roku celosvětovému publiku a zároveň podporuje kulturní výměnu a vzájemné porozumění mezi rozmanitými komunitami z celého světa.

Srdečná poselství ve prospěch kulturní výměny a globální jednoty zde přednesou významní hosté zastupující Čínu, Spojené státy a Organizaci spojených národů.

Diváci se mohou těšit na oslňující přehlídku moderní čínské módy inspirovanou oceňovanou videohrou „Black Myth: Wukong". Na přehlídce, vyzdvihující tradiční čínské, ale i současné návrhářství, nebude chybět ani inovativní spojení sportu a stylu v podání hvězd NBA.

Návštěvníci si dále vychutnají působivé vystoupení ve znakové řeči od vítězky „zlatého bzučáku" v soutěži America's Got Talent a řady dalších rozmanitých umělců. V interaktivní části programu pak budou mít příležitost naučit se slavnostní přání ve znakovém jazyce a přispět tak k inkluzi a komunikaci bez bariér.

Čínští i zahraniční hudebníci a umělci, včetně studentů z Lincolnovy střední školy v americkém státě Washington, se zde sejdou, aby společně oslavili spojení Východu a Západu a prostřednictvím hudby a tance ukázali krásu rozmanitosti a harmonie.

Před začátkem show se hosté mohou těšit na kulturní recepci s nádhernými čínskými artefakty či příležitost navázat kontakt s profesionály z různých odvětví.

Letošní ročník akce s více než 150 významnými hosty se uskuteční ve čtvrtek 16. ledna večer. To vše v době čerstvého zápisu „Svátků jara – společenských zvyklostí čínského lidu k oslavě tradičního Nového roku" na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Sledování Galashow Jarních svátků, pořádané společností China Media Group, se v předvečer čínského Nového roku stalo novoroční tradicí pro obyvatele celého světa. Radostné vzpomínky přináší již celým generacím diváků a zároveň představuje kulturní symbol, který pomáhá celému světu objevovat a poznávat Čínu. Také letošní galavečer slibuje být při příležitosti zápisu do seznamu kulturního dědictví UNESCO velkolepým, radostným a nadějeplným kulturním svátkem pro celosvětové publikum.

(Tento materiál distribuuje v zastoupení CCTV společnost MediaLinks TV, LLC. Další informace lze získat u Ministerstva spravedlnosti ve Washingtonu, D.C.).

