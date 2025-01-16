CGTN AMERICA и CCTV ООН: «Прелюдия к Гала-концерту Праздника весны», организованная China Media Group, возвращается в Нью-Йорк

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MediaLinks TV LLC

Jan 16, 2025, 10:36 ET

ВАШИНГТОН, 16 января 2025 г. /PRNewswire/ -- CGTN AMERICA и CCTV ООН: «Прелюдия к Гала-концерту Праздника весны», организованная China Media Group, возвращается в Нью-Йорк

По мере приближения года Змеи в Нью-Йорк прибывает мероприятие «Прелюдия к Гала-концерту Праздника весны», посвященное богатым традициям китайского Нового года.

Мероприятие этого года основывается на успехе и динамике его широко признанного первого мероприятия в 2024 году, которое принесло китайскую новогоднюю культуру глобальной аудитории, а также способствовало культурному обмену и взаимопониманию между различными сообществами по всему миру.

Выдающиеся гости, представляющие Китай, США и Организацию Объединенных Наций, выступят с искренними посланиями, способствующими культурному обмену и глобальному единству.

Современный китайский показ мод, вдохновленный отмеченной наградами видеоигрой «Black Myth: Wukong», призван ослепить зрителей. Звезды НБА присоединятся к показу, привнося на подиум инновационное сочетание спорта и стиля, освещающее традиционный китайский и современный дизайн.

Посетители смогут насладиться мощным выступлением на языке жестов победителя конкурса America's Got Talent (Golden Buzzer) вместе с различными исполнителями. Также будет возможность принять участие в интерактивном сегменте, чтобы выучить праздничные фразы на языке жестов, пропагандируя инклюзивность и безбарьерное общение. 

Международные и китайские музыканты и исполнители, в том числе учащиеся средней школы Линкольна в американском штате Вашингтон, соберутся вместе, чтобы отпраздновать слияние Востока и Запада, продемонстрировав красоту разнообразия и гармонии через песни и танцы.

Перед показом гости могут насладиться культурным приемом с изысканными китайскими артефактами и возможностью пообщаться с профессионалами из различных отраслей.

В этом году мероприятие состоится в четверг вечером, 16 января, и соберет более 150 выдающихся гостей. В то же самое время ЮНЕСКО недавно включила «Праздник весны, социальные практики китайского народа в праздновании традиционного нового года» в Представительный список нематериального культурного наследия человечества.

В канун китайского Нового года просмотр Гала-концерта Весеннего фестиваля, представленного China Media Group, стал новогодней традицией для людей во всем мире. Он приносит радостные воспоминания поколениям зрителей, становясь культурным символом для мира, чтобы исследовать и понять Китай. Гала-концерт в честь наследия ЮНЕСКО в этом году обещает стать грандиозным, радостным и благоприятным культурным праздником для мировой аудитории. 

(Этот материал распространен компанией MediaLinks TV, LLC от имени CCTV. Дополнительная информация доступна в Министерстве юстиции, г. Вашингтон, округ Колумбия, США.)

Контакты: [email protected]

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