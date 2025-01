CGTN AMERICA i CCTV UN: organizowane przez China Media Group „Preludium do Gali Święta Wiosny" powraca do Nowego Jorku

WASZYNGTON, 16 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- CGTN America i CCTV UN informują, że wydarzenie pn. „Preludium do Gali Święta Wiosny" (ang. „Prelude to the Spring Festival Gala"), którego gospodarzem jest China Media Group, powraca do Nowego Jorku.

Wraz ze zbliżającym się Rokiem Węża wydarzenie pn. „Preludium do Gali Święta Wiosny" odbędzie się Nowym Jorku, stanowiąc okazję do celebracji bogatych tradycji związanych z chińskim Nowym Rokiem.

Tegoroczne wydarzenie stanowi nawiązanie do powszechnie uznanego sukcesu i rozmachu wydarzenia inauguracyjnego, które zorganizowano w 2024 roku, aby przybliżyć globalnym odbiorcom tradycje związane z obchodami chińskiego Nowego Roku. Jednocześnie ma ono wspierać wymianę kulturalną i wzajemne zrozumienie między różnymi społecznościami na całym świecie.

Wybitni goście reprezentujący Chiny, Stany Zjednoczone i Organizację Narodów Zjednoczonych wygłoszą podniosłe przemowy promujące wymianę kulturalną i globalną jedność.

Pokaz współczesnej mody chińskiej, inspirowany wielokrotnie nagradzaną grą wideo „Black Myth: Wukong", ma olśnić publiczność. Do udziału zaproszone zostaną gwiazdy NBA, które zaprezentują na wybiegu innowacyjne połączenie sportu i stylu, odzwierciedlające tradycyjny chiński i współczesny design.

Uczestnicy będą mogli podziwiać imponujący pokaz języka migowego w wykonaniu zdobywcy „Złotego Przycisku" w amerykańskiej edycji programu „Mam talent" z udziałem różnorodnych wykonawców. Zaplanowana sesja interaktywna umożliwi natomiast naukę świątecznych zwrotów w języku migowym, promując integrację i komunikację bez barier.

Międzynarodowi i chińscy muzycy i wykonawcy, w tym uczniowie z Lincoln High School w amerykańskim stanie Waszyngton, spotkają się, aby świętować połączenie Wschodu i Zachodu, pokazując piękno różnorodności i harmonię poprzez piosenki i tańce.

Przed pokazem będzie możliwość wzięcia udziału w przyjęciu kulturalnym prezentującym wyjątkowe chińskie rękodzieło i stanowiącym okazję do nawiązania kontaktu z profesjonalistami z różnych branż.

Tegoroczne wydarzenie z udziałem ponad 150 znamienitych gości odbędzie się w czwartkowy wieczór, 16 stycznia. Wydarzenie przypada krótko po tym, jak organizacja UNESCO wpisała „Święto Wiosny, praktyki społeczne Chińczyków związane z obchodami tradycyjnego nowego roku" na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Oglądanie Gali Święta Wiosny prezentowanej przez China Media Group w wigilię Chińskiego Nowego Roku stało się noworoczną tradycją dla ludzi na całym świecie. Przywołuje ona radosne wspomnienia u wielu pokoleń widzów, stając się kulturowym symbolem dla świata, pozwalającym odkrywać i zrozumieć Chiny. Tegoroczna gala zapowiada się jako wielka, pełna radości i zachwycająca uczta kulturalna dla widzów na całym świecie, celebrująca dziedzictwo UNESCO.

(Niniejszy materiał jest rozpowszechniany przez MediaLinks TV, LLC w imieniu CCTV. Dodatkowe informacje są dostępne w Departamencie Sprawiedliwości w Waszyngtonie).

