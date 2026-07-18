CGTN: China se compromete a tornar a IA um motor da prosperidade compartilhada em meio ao aumento da desigualdade no acesso à IA

XANGAI, 18 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que o Paquistão entra em sua estação anual das monções, previsões precisas são fundamentais para proteger vidas e meios de subsistência. Com tecnologia de inteligência artificial, o sistema meteorológico MAZU da China está ajudando o Paquistão a detectar sinais de alerta precoce e emitir alertas mais rápidos sobre possíveis eventos climáticos extremos.

"Com essa plataforma, podemos fazer previsões mais precisas sobre enchentes, secas e outros eventos climáticos extremos", afirmou Furrukh Bashir, chefe do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento Meteorológico do Paquistão. "Esperamos ver mais produtos como este, capazes de beneficiar pessoas em todo o mundo."

Implantado em diversos países, o sistema demonstra como a IA pode ajudar a enfrentar desafios globais. Por meio de modelos de código aberto, cooperação tecnológica e iniciativas internacionais, a China está se empenhando em tornar a IA mais acessível e garantir que seus benefícios cheguem a mais pessoas em todo o mundo.

Na cerimônia de abertura da Conferência Mundial de Inteligência Artificial de 2026 e da Reunião de Alto Nível sobre Governança Global da IA, realizada na sexta-feira em Xangai, o presidente chinês Xi Jinping exortou os países a adotarem uma abordagem centrada nas pessoas e a trabalharem juntos para construir um sistema global de governança da IA que seja justo e inclusivo.

"A China, como uma grande potência responsável, está sempre comprometida em fornecer bens públicos internacionais na área de IA", afirmou Xi.

Transformando a IA em uma oportunidade compartilhada por meio da abertura

Na conferência, Xi anunciou uma série de medidas para apoiar o desenvolvimento global da IA, incluindo ajudar 30 países a utilizar o sistema meteorológico MAZU, oferecer 5.000 oportunidades de treinamento em IA para países em desenvolvimento nos próximos cinco anos e estabelecer centros internacionais de cooperação para aplicações de IA com a ASEAN, a Liga dos Estados Árabes, a União Africana, a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe, a Organização de Cooperação de Xangai e o BRICS.

A China também adotou o desenvolvimento de código aberto para promover um crescimento global mais inclusivo da IA.

Modelos chineses, como o DeepSeek e o Qwen, da Alibaba, têm chamado a atenção mundial por sua alta eficiência, preço acessível e abertura, permitindo que desenvolvedores e empresas adotem tecnologias de IA a custos mais baixos. Dados oficiais mostram que os modelos de IA de código aberto da China ultrapassaram recentemente a marca de 10 bilhões de downloads acumulados em todo o mundo.

Na África, por exemplo, a abordagem de código aberto da DeepSeek permite que os desenvolvedores baixem e ajustem livremente os sistemas de IA, ajudando a fortalecer as capacidades digitais locais e a promover a inovação de origem local em todo o continente.

Essa abordagem também reduziu significativamente os custos. Com preços de apenas US$ 0,27 por milhão de tokens de entrada e US$ 1,10 por milhão de tokens de saída, o DeepSeek reduziu as barreiras de entrada em mais de 90% em comparação com alguns modelos ocidentais convencionais de IA, permitindo que mais usuários e empresas africanas participem da transformação digital.

"A China, como país em desenvolvimento, compreende as aspirações de muitos países do Sul Global em relação ao desenvolvimento econômico e ao progresso tecnológico", afirmou Zhang Weiwei, vice-diretor do Instituto de Estudos sobre Paz e Segurança Mundial do Instituto Chinês de Estudos Internacionais.

Zhang afirmou que os modelos de IA de código aberto da China permitem que os países desenvolvam aplicativos mais rapidamente e com custos mais baixos, possibilitando que mais nações em desenvolvimento se beneficiem do avanço tecnológico.

Promovendo a cooperação global para reduzir a desigualdade no acesso à IA

Com o rápido desenvolvimento das tecnologias de IA, a exclusão digital global está se ampliando. O Relatório sobre Progresso e Tendências Digitais 2025 do Banco Mundial destacou diferenças significativas entre países de alta renda e países de renda média e baixa no que diz respeito a sistemas de IA e capacidade computacional. Enquanto isso, os recursos globais de data centers continuam altamente concentrados nas economias desenvolvidas, sendo que a África representa menos de 1% da capacidade global.

Para lidar com essas disparidades cada vez maiores, Xi exortou os países a ajudarem as nações em desenvolvimento a aprimorar suas capacidades em IA, a superar a exclusão digital e a construir um quadro de governança aceito globalmente para garantir que as tecnologias emergentes beneficiem a humanidade como um todo.

A China há muito tempo defende um sistema global de governança da IA que seja justo e inclusivo. Em 2023, propôs a Iniciativa Global de Governança da IA, seguida pelo Plano de Ação para o Desenvolvimento de Capacidades em IA para o Bem de Todos, em 2024, e pela Iniciativa de Cooperação Internacional IA+, em 2025. Esses esforços visam promover o desenvolvimento responsável da IA e contribuir para reduzir a desigualdade digital.

A China também tem trabalhado para criar plataformas de cooperação internacional. A organização lançou o Centro para a Governança Inovadora Global da IA (Center for Global AI Innovative Governance, CGAIG) e o Grupo de Amigos para a Cooperação Internacional em Capacitação em IA, reunindo países com o objetivo de fortalecer o diálogo, compartilhar conhecimento e aprimorar a capacitação.

A assinatura do acordo que institui a Organização Mundial de Cooperação em Inteligência Artificial, realizada na quinta-feira em Xangai, marcou mais um passo no sentido de impulsionar a cooperação global em IA e promover o desenvolvimento seguro, equitativo e benéfico da inteligência artificial.

Desde modelos de código aberto e programas de treinamento em IA até iniciativas de governança global, a China está trabalhando para tornar a inteligência artificial um impulsionador compartilhado da inovação e do desenvolvimento, garantindo que os benefícios dessa tecnologia transformadora, antes desfrutados apenas por poucos, cheguem a mais países e comunidades.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-17/China-vows-to-make-AI-a-driver-for-shared-prosperity-amid-AI-gap-1OQR3INoGdy/p.html

FONTE CGTN