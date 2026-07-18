CGTN: Čína sľubuje, že z umelej inteligencie urobí motor spoločnej prosperity uprostred zväčšujúcej sa priepasti v oblasti umelej inteligencie
News provided byCGTN
Jul 18, 2026, 12:15 ET
ŠANGHAJ, 18. júla 2026 /PRNewswire/ -- Keďže Pakistan vstupuje do svojho každoročného obdobia monzúnov, presné predpovede sú kľúčové pre ochranu životov a živobytia. Čínsky meteorologický systém MAZU, s podporou umelej inteligencie, pomáha Pakistanu odhaľovať včasné varovné signály a vydávať rýchlejšie upozornenia na potenciálne extrémne výkyvy počasia.
„Pomocou tejto platformy môžeme robiť presnejšie predpovede povodní, sucha a iných extrémnych výkyvov počasia" povedal Furrukh Bashir, vedúci oddelenia výskumu a vývoja na Pakistanskom meteorologickom úrade. „Tešíme sa na ďalšie podobné produkty, ktoré môžu byť prospešné pre ľudí na celom svete."
Systém, nasadený vo viacerých krajinách, ukazuje, ako môže umelá inteligencia pomôcť riešiť globálne výzvy. Prostredníctvom modelov s otvoreným zdrojovým kódom, technologickej spolupráce a medzinárodných iniciatív Čína pracuje na tom, aby bola umelá inteligencia dostupnejšia a aby sa jej výhody dostali k väčšiemu počtu ľudí na celom svete.
Na slávnostnom otvorení Svetovej konferencie o umelej inteligencii a stretnutia na vysokej úrovni o globálnom riadení umelej inteligencie v roku 2026, ktoré sa konalo v piatok v Šanghaji, čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval krajiny, aby presadzovali prístup zameraný na ľudí a spoločne pracovali na vybudovaní spravodlivého a inkluzívneho globálneho systému riadenia umelej inteligencie.
„Čína ako zodpovedná veľká krajina je vždy odhodlaná poskytovať medzinárodné verejné statky súvisiace s umelou inteligenciou," povedal Si Ťin-pching.
Premeniť umelú inteligenciu na zdieľanú príležitosť prostredníctvom otvorenosti
Na konferencii Si Ťin-pching oznámil sériu opatrení na podporu globálneho rozvoja umelej inteligencie vrátane pomoci 30 krajinám pri využívaní meteorologického systému MAZU, poskytnutia 5 000 príležitostí na školenie v oblasti umelej inteligencie pre rozvojové krajiny v priebehu nasledujúcich piatich rokov a zriadenia medzinárodných centier pre spoluprácu v oblasti aplikácií umelej inteligencie so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), Ligou arabských štátov, Africkou úniou, Spoločenstvom latinskoamerických a karibských štátov, Šanghajskou organizáciou pre spoluprácu a zoskupením BRICS.
Čína tiež prijíma vývoj s otvoreným zdrojovým kódom na podporu inkluzívnejšieho globálneho rastu umelej inteligencie.
Čínske modely ako DeepSeek a Qwen od platformy Alibaba si získali celosvetovú pozornosť vďaka svojej vysokej efektivite, cenovej dostupnosti a otvorenosti, čo umožňuje vývojárom a firmám prispôsobovať technológie umelej inteligencie za nižšie náklady. Oficiálne údaje ukazujú, že čínske modely umelej inteligencie s otvoreným zdrojovým kódom nedávno prekročili 10 miliárd kumulatívnych stiahnutí na celom svete.
Napríklad v Afrike umožňuje prístup s otvoreným zdrojovým kódom (open-source) od spoločnosti DeepSeek vývojárom voľne sťahovať a dolaďovať systémy umelej inteligencie, čo pomáha posilňovať miestne digitálne schopnosti a podporovať domáce inovácie na celom kontinente.
Tento prístup tiež výrazne znížil náklady. Za cenou iba 0,27 USD za milión vstupných tokenov a 1,10 USD za milión výstupných tokenov znížila spoločnosť DeepSeek vstupné bariéry o viac ako 90 % v porovnaní s niektorými bežnými západnými modelmi umelej inteligencie, čo umožnilo väčšiemu počtu afrických používateľov a podnikov zapojiť sa do digitálnej transformácie.
„Čína ako rozvojová krajina chápe ašpirácie mnohých krajín globálneho Juhu na hospodársky rozvoj a technologický pokrok," povedal Zhang Weiwei, zástupca riaditeľa Inštitútu pre výskum svetového mieru a bezpečnosti na Čínskom inštitúte medzinárodných štúdií.
Zhang povedal, že čínske modely umelej inteligencie s otvoreným zdrojovým kódom poskytujú možnosť krajinám vyvíjať aplikácie rýchlejšie a za nižšie náklady, čo umožňuje väčšiemu počtu rozvojových krajín profitovať z technologického pokroku.
Podpora globálnej spolupráce s cieľom preklenúť priepasť v oblasti umelej inteligencie
S rýchlym rozvojom technológií umelej inteligencie sa globálna priepasť v oblasti umelej inteligencie zväčšuje. Správa Svetovej banky o digitálnom pokroku a trendoch z roku 2025 poukázala na významné rozdiely medzi krajinami s vysokými, strednými a nízkymi príjmami v systémoch umelej inteligencie a výpočtovej kapacite. Globálne zdroje dátových centier sú medzitým naďalej vysoko koncentrované v rozvinutých ekonomikách, pričom Afrika predstavuje menej ako 1 % globálnej kapacity.
S cieľom riešiť tieto zväčšujúce sa rozdiely Si Ťin-pching vyzval krajiny, aby pomohli rozvojovým krajinám zlepšiť schopnosti umelej inteligencie, preklenúť digitálnu priepasť a vybudovať globálne akceptovaný rámec riadenia s cieľom zabezpečiť, aby nové technológie prospievali celému ľudstvu.
Čína sa dlhodobo zasadzuje za spravodlivý a inkluzívny globálny systém riadenia umelej inteligencie. V roku 2023 navrhla Globálnu iniciatívu pre riadenie umelej inteligencie, po ktorej nasledoval v roku 2024 Akčný plán budovania kapacít v oblasti umelej inteligencie pre všeobecné blaho a v roku 2025 Iniciatíva pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti umelej inteligencie (AI+). Cieľom tohto úsilia je podporiť zodpovedný vývoj umelej inteligencie a pomôcť preklenúť digitálnu priepasť.
Čína tiež pracovala na vytvorení platforiem pre medzinárodnú spoluprácu. Založila Centrum pre globálne inovatívne riadenie v oblasti umelej inteligencie (CGAIG) a Skupinu priateľov pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti budovania kapacít umelej inteligencie, ktoré spájajú krajiny s cieľom posilniť dialóg, zdieľať znalosti a zlepšiť budovanie kapacít.
Podpísanie dohody o založení Svetovej organizácie pre spoluprácu v oblasti umelej inteligencie v Šanghaji vo štvrtok znamenalo ďalší krok k prehĺbeniu globálnej spolupráce v oblasti umelej inteligencie a podpore bezpečného, spravodlivého a prospešného rozvoja umelej inteligencie.
Od modelov s otvoreným zdrojovým kódom a programov školení v oblasti umelej inteligencie až po iniciatívy globálneho riadenia sa Čína snaží urobiť z umelej inteligencie spoločnú hybnú silu inovácií a rozvoja a zabezpečiť, aby sa výhody tejto transformačnej technológie, ktorú kedysi využívalo len málo ľudí, dostali do väčšieho počtu krajín a komunít.
https://news.cgtn.com/news/2026-07-17/China-vows-to-make-AI-a-driver-for-shared-prosperity-amid-AI-gap-1OQR3INoGdy/p.html
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