CGTN : La Chine s'engage à faire de l'IA un moteur de la prospérité partagée alors que le fossé de l'IA ne cesse de se creuser dans le monde

SHANGHAI, 18 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Alors que le Pakistan entre dans la saison de la mousson, des prévisions précises sont essentielles pour protéger les vies et les moyens de subsistance. Grâce à l'intelligence artificielle, le système météorologique chinois MAZU aide le Pakistan à détecter les signes avant-coureurs et à diffuser plus rapidement des alertes en cas de risques de phénomènes météorologiques extrêmes.

« Grâce à cette plateforme, nous pouvons établir des prévisions plus précises concernant les inondations, les sécheresses et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes », déclare Furrukh Bashir, responsable du département Recherche et Développement du Service météorologique pakistanais. « Nous avons hâte de découvrir d'autres produits de ce type, susceptibles d'apporter un bénéfice aux populations du monde entier. »

Déployé dans plusieurs pays, ce système montre comment l'IA peut contribuer à relever les défis mondiaux. Grâce à des modèles open source, à la coopération technologique et à des initiatives internationales, la Chine s'efforce de rendre l'IA plus accessible et de veiller à ce que ses avantages profitent à un plus grand nombre de personnes à travers le monde.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle 2026 et de la Réunion de haut niveau sur la gouvernance mondiale de l'IA, qui se sont tenues vendredi à Shanghai, le président chinois Xi Jinping a appelé les pays à adopter une approche centrée sur l'humain et à œuvrer ensemble à la mise en place d'un système mondial de gouvernance pour une IA équitable et inclusive.

« La Chine, en tant que grande puissance responsable, s'engage depuis toujours à fournir des actifs publics internationaux liés à l'IA », a déclaré Xi.

Faire de l'IA une opportunité pour tous grâce à l'ouverture

Lors de cette conférence, Xi a annoncé une série de mesures visant à soutenir le développement mondial de l'IA, notamment en aidant 30 pays à utiliser le système météorologique MAZU, en proposant 5 000 formations en IA aux pays en développement au cours des cinq prochaines années, et en créant des centres internationaux de coopération sur les applications de l'IA avec l'ASEAN, la Ligue des États arabes, l'Union africaine, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS.

La Chine s'est également engagée dans le développement open source afin de favoriser une croissance mondiale plus inclusive dans le domaine de l'IA.

Des modèles chinois tels que DeepSeek et Qwen d'Alibaba ont attiré l'attention du monde entier grâce à leur grande efficacité, leur prix abordable et leur caractère ouvert, permettant ainsi aux développeurs et aux entreprises d'adopter les technologies d'IA à moindre coût. Les données officielles indiquent que les modèles d'IA open source chinois ont récemment dépassé les dix milliards de téléchargements cumulés à l'échelle mondiale.

En Afrique, par exemple, l'approche open source de DeepSeek permet aux développeurs de télécharger et d'ajuster librement des systèmes d'IA, ce qui contribue à renforcer les capacités numériques locales et à favoriser l'innovation locale à travers tout le continent.

Cette approche a également permis de réduire considérablement les coûts. Avec un coût de seulement 0,27 dollar par million de tokens d'entrée et de 1,10 dollar par million de tokens de sortie, DeepSeek a réduit de plus de 90% les barrières à l'entrée par rapport à certains modèles d'IA occidentaux courants, permettant ainsi à davantage d'utilisateurs et d'entreprises africains de participer à la transformation numérique.

« La Chine, en tant que pays en développement, comprend les aspirations de nombreux pays du Sud en matière de développement économique et de progrès technologique », déclare Zhang Weiwei, directeur adjoint de l'Institut d'études sur la paix et la sécurité mondiales de l'Institut chinois d'études internationales.

Zhang a déclaré que les modèles d'IA open source chinois permettent aux pays de développer des applications plus rapidement et à moindre coût, ce qui permet à davantage de pays en développement de bénéficier des progrès technologiques.

Promouvoir la coopération mondiale pour réduire la fracture en matière d'IA

Avec le développement rapide des technologies d'IA, le fossé mondial en matière d'IA ne cesse de se creuser. Le rapport 2025 de la Banque mondiale sur les progrès et les tendances numériques a mis en évidence des écarts importants entre les pays à revenu élevé et les pays à revenu moyen ou faible en matière de systèmes d'IA et de capacité de calcul. Par ailleurs, les ressources mondiales en centres de données restent fortement concentrées dans les économies développées, l'Afrique ne représentant que moins de 1% de la capacité mondiale.

Pour remédier à ces disparités qui ne cessent de s'intensifier, Xi a appelé les pays à aider les nations en développement à renforcer leurs capacités en matière d'IA, à réduire la fracture numérique et à mettre en place un cadre de gouvernance accepté à l'échelle mondiale afin de garantir que les technologies émergentes profitent à l'humanité tout entière.

La Chine plaide depuis longtemps en faveur d'un système mondial de gouvernance de l'IA équitable et inclusif. En 2023, la Chine a proposé l'Initiative mondiale pour la gouvernance de l'IA, suivie en 2024 du Plan d'action pour le renforcement des capacités en matière d'IA au service du bien commun et de tous, puis, en 2025, de l'Initiative de coopération internationale AI+. Ces initiatives visent à promouvoir un développement responsable de l'IA et à contribuer à réduire la fracture numérique.

La Chine s'est également employée à mettre en place des plateformes de coopération internationale. Elle a lancé le Centre pour une gouvernance innovante de l'IA à l'échelle mondiale (CGAIG) ainsi que le Groupe des amis pour la coopération internationale en matière de renforcement des capacités dans le domaine de l'IA, qui rassemblent différents pays afin de renforcer le dialogue, de partager les connaissances et de renforcer les capacités.

La signature, jeudi à Shanghai, de l'accord portant création de l'Organisation mondiale de coopération en matière d'intelligence artificielle a marqué une nouvelle étape vers le renforcement de la coopération mondiale dans ce domaine et la promotion d'un développement sûr, équitable et bénéfique de l'intelligence artificielle.

Des modèles open source et des programmes de formation à l'IA aux initiatives de gouvernance mondiale, la Chine s'efforce de faire de l'intelligence artificielle un moteur commun d'innovation et de développement, en veillant à ce que les avantages de cette technologie transformatrice, autrefois réservés à une poignée d'acteurs, profitent à davantage de pays et de communautés.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-17/China-vows-to-make-AI-a-driver-for-shared-prosperity-amid-AI-gap-1OQR3INoGdy/p.html