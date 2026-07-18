CGTN: China se compromete a convertir la IA en un motor de prosperidad compartida ante la creciente brecha digital en torno a la IA

SHANGHÁI, 18 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Ahora que Pakistán entra en su temporada anual del monzón, es fundamental contar con previsiones precisas para proteger vidas y medios de subsistencia. Gracias a la inteligencia artificial, el sistema meteorológico chino MAZU está ayudando a Pakistán a detectar señales de alerta temprana y a emitir alertas más rápidas ante posibles fenómenos meteorológicos extremos.

"Con esta plataforma, podemos realizar predicciones más precisas sobre inundaciones, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos", declaró Furrukh Bashir, jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo del Servicio Meteorológico de Pakistán. "Esperamos ver más productos como este que puedan beneficiar a las personas de todo el mundo".

Este sistema se implementó en varios países y demuestra cómo la IA puede ayudar a abordar desafíos a nivel mundial. Mediante modelos de código abierto, la cooperación tecnológica e iniciativas internacionales, China está trabajando para que la IA sea más accesible y para garantizar que sus beneficios lleguen a más personas en todo el mundo.

En la ceremonia inaugural de la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial de 2026 y la Reunión de Alto Nivel sobre la Gobernanza Global de IA, celebrada el viernes en Shanghái, el presidente chino, Xi Jinping, instó a los países a defender un enfoque centrado en las personas y a colaborar para construir un sistema de gobernanza mundial de IA justo e inclusivo.

"China, como país importante y responsable, siempre se ha comprometido a ofrecer bienes públicos internacionales relacionados con la IA", afirmó Xi.

Hacer de la IA una oportunidad para todos gracias a la transparencia

En la conferencia, Xi anunció una serie de medidas para apoyar el desarrollo mundial de la IA, entre las que se incluyen ayudar a 30 países a utilizar el sistema meteorológico MAZU, ofrecer 5.000 oportunidades de formación en IA a los países en desarrollo durante los próximos cinco años y crear centros internacionales de cooperación para la aplicación de IA con la ASEAN, la Liga de los Estados Árabes, la Unión Africana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Organización de Cooperación de Shanghái y los países miembros de BRICS.

Además, China adoptó el desarrollo de código abierto para promover un crecimiento mundial más inclusivo en el ámbito de la IA.

Los modelos chinos como DeepSeek Qwen de Alibaba atrajeron la atención a nivel mundial por su alta eficiencia, su precio asequible y sus códigos abiertos, lo que permite a los desarrolladores y a las empresas adoptar tecnologías de IA a menor costo. Los datos oficiales indican que los modelos de IA de código abierto de China han superado recientemente los 10.000 millones de descargas acumuladas en todo el mundo.

En África, por ejemplo, el enfoque de código abierto de DeepSeek permite a los desarrolladores descargar y ajustar libremente los sistemas de IA, lo que contribuye a reforzar las capacidades digitales locales y a promover la innovación propia en todo el continente.

Este enfoque también permitió reducir los costos considerablemente. Con un precio de tan solo 0,27 dólares por millón de tokens de entrada y 1,10 dólares por millón de tokens de salida, DeepSeek redujo las barreras de acceso en más de un 90 % en comparación con algunos modelos occidentales de IA más utilizados, lo que permite que una mayor cantidad de usuarios y empresas africanas participen en la transformación digital.

"China, como país en desarrollo, comprende las aspiraciones de muchos países del Sur Global en materia de desarrollo económico y progreso tecnológico", señaló Zhang Weiwei, subdirector del Instituto de Estudios sobre la Paz y la Seguridad Mundiales del Instituto Chino de Estudios Internacionales.

Zhang afirmó que sus modelos de IA de código abierto permiten a los países desarrollar aplicaciones más rápidamente y a menor costo, lo que permite que una mayor cantidad de países en desarrollo se beneficien de los avances tecnológicos.

Promover la cooperación mundial para reducir la brecha en materia de IA

Con el rápido desarrollo de las tecnologías de IA, la brecha mundial en materia de IA se está ampliando. El informe sobre el progreso y las tendencias digitales 2025 del Banco Mundial destacó las importantes diferencias existentes entre los países de altos ingresos y de ingresos medios y bajos en lo que respecta a sistemas de IA y capacidad informática. Mientras tanto, los recursos de los centros de datos a nivel mundial continúan muy concentrados en las economías desarrolladas y África representa menos del 1 % de la capacidad mundial.

Para hacer frente a estas brechas cada vez mayores, Xi instó a los países a ayudar a las naciones en desarrollo a mejorar sus capacidades en materia de IA, a reducir la brecha digital y a generar un marco de gobernanza aceptado a nivel mundial que garantice que las tecnologías emergentes beneficien a la humanidad en su conjunto.

China lleva mucho tiempo defendiendo un sistema de gobernanza mundial de IA para que sea justo e inclusivo. En 2023, propuso la iniciativa global para gobernanza de IA, seguida del plan de acción para el desarrollo de capacidades en materia de IA "para el bien de todos" en 2024 y de la iniciativa de cooperación internacional "IA+" en 2025. Estas iniciativas tienen como objetivo promover un desarrollo responsable de IA y contribuir a reducir la brecha digital.

China también ha trabajado para crear plataformas de cooperación internacional. Puso en marcha el centro para la gobernanza innovadora de IA a nivel mundial (CGAIG) y el grupo de amigos para la cooperación internacional en materia de desarrollo de capacidades en IA, que reúnen a distintos países con el fin de reforzar el diálogo, compartir conocimientos y potenciar el desarrollo de capacidades.

La firma del acuerdo por el que se crea la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, celebrada el jueves en Shanghái, representa un avance más con el fin de incentivar la cooperación mundial en materia de IA y promover el desarrollo seguro, equitativo y beneficioso de la inteligencia artificial.

Desde modelos de código abierto y programas de formación en IA hasta iniciativas de gobernanza global, China está trabajando para que la inteligencia artificial se convierta en un motor común de innovación y desarrollo y para garantizar que los beneficios de esta tecnología transformadora, de los que antes solo disfrutaban unos pocos, lleguen a más países y comunidades.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-17/China-vows-to-make-AI-a-driver-for-shared-prosperity-amid-AI-gap-1OQR3INoGdy/p.html

FUENTE CGTN