CGTN: China berikrar menjadikan AI sebagai pemacu kemakmuran bersama di tengah-tengah jurang AI yang semakin melebar

SHANGHAI, 18 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Ketika Pakistan memasuki musim monsun tahunannya, ramalan cuaca yang tepat amat penting untuk melindungi nyawa dan mata pencarian rakyat. Dikuasakan oleh kecerdasan buatan, sistem meteorologi MAZU dari China membantu Pakistan mengesan petanda awal dan mengeluarkan amaran dengan lebih pantas mengenai kemungkinan kejadian cuaca ekstrem.

"Dengan menggunakan platform ini, kami dapat membuat ramalan yang lebih tepat mengenai banjir, kemarau dan kejadian cuaca ekstrem yang lain," kata Furrukh Bashir, Ketua Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan di Jabatan Meteorologi Pakistan. "Kami berharap dapat melihat lebih banyak produk seperti ini yang mampu memberi manfaat kepada masyarakat di seluruh dunia."

Digunakan di pelbagai negara, sistem ini menunjukkan bagaimana AI boleh membantu menangani cabaran global. Melalui model sumber terbuka, kerjasama teknologi dan pelbagai inisiatif antarabangsa, China berusaha menjadikan AI lebih mudah diakses serta memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh lebih ramai masyarakat di seluruh dunia.

Pada majlis perasmian Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 (World Artificial Intelligence Conference) dan Mesyuarat Peringkat Tinggi mengenai Tadbir Urus AI Global di Shanghai pada Jumaat, Presiden China Xi Jinping menyeru semua negara agar berpegang kepada pendekatan yang mengutamakan rakyat serta bekerjasama membina sistem tadbir urus AI global yang adil dan inklusif.

"China, sebagai sebuah negara utama yang bertanggungjawab, sentiasa komited untuk menyediakan barangan awam antarabangsa berkaitan AI," kata Xi.

Menjadikan AI sebagai peluang bersama melalui keterbukaan

Pada persidangan tersebut, Xi mengumumkan beberapa langkah bagi menyokong pembangunan AI global, termasuk membantu 30 negara menggunakan sistem meteorologi MAZU, menyediakan 5,000 peluang latihan AI kepada negara-negara membangun dalam tempoh lima tahun akan datang, serta menubuhkan pusat kerjasama aplikasi AI antarabangsa bersama ASEAN, Liga Negara-negara Arab, Kesatuan Afrika (African Union), Komuniti Negara-Negara Amerika Latin dan Caribbean (CELAC), Pertubuhan Kerjasama Shanghai (SCO) dan BRICS.

China juga mengamalkan pembangunan sumber terbuka bagi menggalakkan pertumbuhan AI global yang lebih inklusif.

Model AI China seperti DeepSeek dan Qwen keluaran Alibaba telah mendapat perhatian dunia kerana kecekapannya yang tinggi, kos yang berpatutan dan sifatnya yang terbuka, sekali gus membolehkan pembangun serta perniagaan menyesuaikan teknologi AI pada kos yang lebih rendah. Data rasmi menunjukkan bahawa model AI sumber terbuka China baru-baru ini telah melepasi 10 bilion muat turun terkumpul di seluruh dunia.

Di Afrika, sebagai contoh, pendekatan sumber terbuka DeepSeek membolehkan pembangun memuat turun dan memperhalusi sistem AI secara bebas, sekali gus membantu memperkukuh keupayaan digital tempatan dan memupuk inovasi yang dibangunkan sendiri di seluruh benua tersebut.

Pendekatan ini juga telah mengurangkan kos dengan ketara. Dengan harga hanya US$0.27 bagi setiap sejuta token input dan US$1.10 bagi setiap sejuta token output, DeepSeek telah mengurangkan halangan kemasukan sebanyak lebih 90% berbanding beberapa model AI arus perdana dari Barat, sekali gus membolehkan lebih ramai pengguna dan perniagaan di Afrika menyertai transformasi digital.

"China, sebagai sebuah negara membangun, memahami aspirasi banyak negara di Selatan Global terhadap pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi," kata Zhang Weiwei, Timbalan Pengarah Institute for World Peace and Security Studies di China Institute of International Studies.

Zhang berkata model AI sumber terbuka China membolehkan negara membangunkan aplikasi dengan lebih pantas dan pada kos yang lebih rendah, sekali gus membolehkan lebih banyak negara membangun menikmati manfaat daripada kemajuan teknologi.

Menggalakkan kerjasama global bagi merapatkan jurang AI

Dengan perkembangan pesat teknologi AI, jurang AI global semakin melebar. Laporan Digital Progress and Trends 2025 oleh Bank Dunia menekankan jurang yang ketara antara negara berpendapatan tinggi dengan negara berpendapatan sederhana dan rendah dari segi sistem AI dan kapasiti pengkomputeran. Pada masa yang sama, sumber pusat data global masih tertumpu di negara maju, dengan Afrika menyumbang kurang daripada 1% daripada kapasiti global.

Bagi menangani jurang yang semakin melebar ini, Xi menyeru semua negara supaya membantu negara membangun meningkatkan keupayaan AI, merapatkan jurang digital dan membina rangka kerja tadbir urus yang diterima di peringkat global bagi memastikan teknologi baharu memberi manfaat kepada seluruh umat manusia.

China sejak sekian lama menggalakkan pembentukan sistem tadbir urus AI global yang adil dan inklusif. Pada 2023, China mencadangkan Inisiatif Tadbir Urus Global AI, diikuti dengan Pelan Tindakan Pembangunan Keupayaan AI untuk Kebaikan dan untuk Semua pada 2024 dan Inisiatif Kerjasama Antarabangsa AI+ pada 2025. Usaha-usaha ini bertujuan menggalakkan pembangunan AI yang bertanggungjawab serta membantu merapatkan jurang digital.

China juga berusaha mewujudkan platform bagi kerjasama antarabangsa. Negara itu menubuhkan Center for Global AI Innovative Governance (CGAIG) dan Group of Friends for International Cooperation on AI Capacity Building, yang menghimpunkan pelbagai negara bagi memperkukuh dialog, berkongsi pengetahuan dan meningkatkan pembinaan kapasiti.

Pemeteraian perjanjian bagi penubuhan World Artificial Intelligence Cooperation Organization di Shanghai pada Khamis merupakan satu lagi langkah ke arah memperkukuh kerjasama AI global dan menggalakkan pembangunan kecerdasan buatan yang selamat, saksama dan memberi manfaat kepada semua.

Daripada model sumber terbuka dan program latihan AI hinggalah kepada pelbagai inisiatif tadbir urus global, China sedang berusaha menjadikan kecerdasan buatan sebagai pemacu bersama bagi inovasi dan pembangunan, sekali gus memastikan manfaat teknologi transformatif ini, yang sebelum ini hanya dinikmati oleh segelintir pihak, dapat diperluaskan kepada lebih banyak negara dan komuniti.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-17/China-vows-to-make-AI-a-driver-for-shared-prosperity-amid-AI-gap-1OQR3INoGdy/p.html

SOURCE CGTN