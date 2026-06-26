CGTN: Como a "Oportunidade China 2.0" oferece potencial de crescimento para empresas globais

PEQUIM, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Com a abertura do Fórum de Verão de Davos na China, a CGTN publicou um artigo que analisa como a "Oportunidade China 2.0" está fomentando um novo crescimento global. O artigo destaca a transição da China para um desenvolvimento de alta qualidade baseado na inovação e analisa como sua abertura econômica contínua está gerando oportunidades para empresas e economias do mundo todo.

Para essas empresas, a "Oportunidade China 2.0" representa oportunidades abrangentes de crescimento baseadas na inovação e perspectivas de investimento de alto retorno, afirmou o primeiro-ministro chinês Li Qiang nesta quarta-feira.

Li enfatizou esse ponto depois de afirmar que havia percebido que algumas pessoas têm manifestado apreensão em relação aos avanços da China em tecnologia e inovação industrial, chegando até mesmo a promover a narrativa do chamado "Choque da China 2.0", que apresenta o desenvolvimento da China como um choque para a economia global.

"Para o desenvolvimento global, a 'Oportunidade China 2.0' implica um acesso mais amplo a tecnologias avançadas e um compartilhamento mais amplo dos benefícios do desenvolvimento", afirmou ele.

O primeiro-ministro chinês fez essas declarações na sessão plenária de abertura da 17ª Reunião Anual dos Novos Campeões, também conhecida como Davos de Verão, na cidade costeira de Dalian, no nordeste da China.

Ao destacar as quatro características da economia chinesa, Li afirmou que ela tem demonstrado estabilidade, inovação, vitalidade e integração com o resto do mundo no início da vigência do 15º Plano Quinquenal (2026-2030).

Li afirmou que o desenvolvimento baseado na inovação é fundamental para a resiliência econômica de longo prazo e o crescimento sustentável da China, que têm sido favorecidos por um ambiente estável e pela inovação contínua.

Ele ressaltou que a inovação do país é fruto de anos de fortalecimento de suas próprias capacidades e de um trabalho árduo e incansável.

A estabilidade da economia chinesa, segundo Li, proporcionou a segurança tão necessária e serviu como um importante "porto seguro" em um mundo cada vez mais instável.

Para se integrar à economia global, a China também tem se empenhado em ampliar continuamente sua abertura econômica, acrescentou o primeiro-ministro.

O país concedeu isenção tarifária a 63 países, enquanto suas importações ocupam o segundo lugar no ranking mundial há 17 anos consecutivos. Nos primeiros cinco meses deste ano, as importações aumentaram 20,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando consideravelmente o crescimento das exportações.

Durante o evento, várias sessões analisarão exclusivamente o 15º Plano Quinquenal da China e à forma como esse roteiro oferece oportunidades de crescimento para parceiros em todo o mundo.

Desde a expansão das zonas-piloto de livre comércio e a construção do Porto de Livre Comércio de Hainan até a ampliação do acesso ao mercado nos setores de educação, finanças, saúde e outros, a China vem avançando de forma constante na abertura institucional em matéria de regras, regulamentações, estruturas de gestão e normas.

Os números sustentam essa dinâmica. De acordo com o Ministério do Comércio, o número de empresas com investimento estrangeiro na China atingiu 533.000 no final de 2025, registrando um aumento médio anual de 4,5% em relação ao final de 2020, enquanto o estoque de investimento estrangeiro direto do país se aproximava de US$ 4 trilhões na mesma época, com uma taxa média de crescimento anual de 3,6% ao longo do período de cinco anos.

Para estabilizar e otimizar a utilização do investimento estrangeiro, a China divulgou nesta semana um plano de ação com 15 medidas, dividido em cinco grandes áreas: ampliação do acesso ao mercado, simplificação dos procedimentos de investimento, incentivo ao investimento, fortalecimento dos serviços e garantias para o investimento estrangeiro e aprimoramento da gestão do capital estrangeiro.

Para as empresas multinacionais, o período de vigência do 15º Plano Quinquenal é amplamente considerado uma oportunidade de ouro para aumentar sua presença no mercado chinês e fortalecer a cooperação industrial global.

"O mercado chinês é insubstituível", afirmou Wu Chun, sócio-gerente para a China do Boston Consulting Group, uma consultoria global com sede nos Estados Unidos, à imprensa nos bastidores do evento de Davos.

Wu afirmou que as multinacionais estão ganhando forte incentivo para a inovação e a expansão graças ao vasto mercado consumidor da China, às constantes mudanças nas demandas industriais e à disposição dos consumidores locais em adotar tecnologias emergentes e produtos inovadores.

Com o tema "Inovação em Escala", o evento de três dias está reunindo mais de 1.700 participantes de mais de 90 países e regiões.

Em seu discurso na quarta-feira, Li concluiu fazendo um apelo às empresas globais para que aproveitem as oportunidades que a China tem oferecido por meio de seu próprio desenvolvimento.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html

FONTE CGTN