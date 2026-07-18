CGTN: Trung Quốc cam kết đưa AI trở thành động lực thúc đẩy thịnh vượng chung trong bối cảnh khoảng cách AI ngày càng gia tăng

THƯỢNG HẢI, ngày 18 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Khi Pakistan bước vào mùa mưa gió hằng năm, các dự báo chính xác đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ tính mạng và sinh kế của người dân. Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, hệ thống khí tượng MAZU của Trung Quốc đang giúp Pakistan sớm phát hiện các dấu hiệu cảnh báo và đưa ra cảnh báo nhanh hơn về các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra.

"Thông qua nền tảng này, chúng tôi có thể đưa ra các dự báo chính xác hơn về lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác", Furrukh Bashir, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển thuộc Cơ quan Khí tượng Pakistan cho biết. "Chúng tôi mong muốn được thấy nhiều sản phẩm như thế này để có thể mang lại lợi ích cho người dân trên toàn thế giới".

Được triển khai tại nhiều quốc gia, hệ thống này cho thấy AI có thể góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu. Thông qua các mô hình nguồn mở, hợp tác công nghệ và các sáng kiến quốc tế, Trung Quốc đang nỗ lực giúp AI trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời bảo đảm những lợi ích mà công nghệ này mang lại đến với nhiều người hơn trên toàn thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới 2026 và Hội nghị Cấp cao về Quản trị AI Toàn cầu, diễn ra tại Thượng Hải vào thứ Sáu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các quốc gia kiên định với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và cùng nhau xây dựng một hệ thống quản trị AI toàn cầu công bằng và bao trùm.

"Trung Quốc, với tư cách là một nước lớn có trách nhiệm, luôn cam kết cung cấp các hàng hoá công cộng quốc tế liên quan đến AI", ông Tập cho biết.

Biến AI thành cơ hội chung thông qua hợp tác cởi mở

Tại hội nghị, ông Tập đã công bố một loạt biện pháp nhằm hỗ trợ sự phát triển AI trên toàn cầu, bao gồm hỗ trợ 30 quốc gia ứng dụng hệ thống khí tượng MAZU, cung cấp 5.000 cơ hội đào tạo về AI cho các nước đang phát triển trong 5 năm tới, đồng thời thành lập các trung tâm hợp tác ứng dụng AI quốc tế với ASEAN, Liên đoàn Ả-rập, Liên minh Châu Phi, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và BRICS.

Trung Quốc cũng theo đuổi hướng phát triển các mô hình nguồn mở nhằm thúc đẩy sự phát triển AI toàn cầu bao trùm hơn.

Các mô hình AI của Trung Quốc như DeepSeek và Qwen của Alibaba đã thu hút sự quan tâm trên toàn cầu nhờ hiệu quả cao, chi phí hợp lý và tính mở, cho phép các nhà phát triển và doanh nghiệp tuỳ biến và ứng dụng các công nghệ AI với chi phí thấp hơn. Số liệu chính thức cho thấy các mô hình AI nguồn mở của Trung Quốc gần đây đã vượt mốc 10 tỷ lượt tải xuống trên toàn cầu.

Ví dụ tại Châu Phi, cách tiếp cận nguồn mở của DeepSeek cho phép các nhà phát triển tự do tải xuống và tinh chỉnh các hệ thống AI, góp phần tăng cường năng lực số tại địa phương và thúc đẩy đổi mới sáng tạo do chính địa phương phát triển trên khắp châu lục.

Cách tiếp cận này cũng đã góp phần giảm chi phí đáng kể. Với mức giá chỉ 0,27 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 1,10 USD cho mỗi triệu token đầu ra, DeepSeek đã giảm hơn 90% rào cản gia nhập so với một số mô hình AI chủ đạo của phương Tây, qua đó tạo điều kiện cho nhiều người dùng và doanh nghiệp Châu Phi hơn tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

"Là một quốc gia đang phát triển, Trung Quốc thấu hiểu khát vọng phát triển kinh tế và tiến bộ công nghệ của nhiều quốc gia Nam bán cầu", Zhang Weiwei, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình và An ninh Thế giới thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc cho biết.

Ông Zhang nhận định rằng các mô hình AI nguồn mở của Trung Quốc giúp các quốc gia phát triển ứng dụng nhanh hơn với chi phí thấp hơn, cho phép nhiều quốc gia đang phát triển hơn được hưởng lợi từ những tiến bộ công nghệ.

Thúc đẩy hợp tác toàn cầu nhằm thu hẹp khoảng cách AI

Trong bối cảnh công nghệ AI phát triển nhanh chóng, khoảng cách AI trên toàn cầu đang ngày càng gia tăng. Báo cáo Tiến bộ và Xu hướng Kỹ thuật số năm 2025 của Ngân hàng Thế giới đã nêu bật khoảng cách đáng kể giữa các quốc gia có thu nhập cao và các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp về hệ thống AI cũng như năng lực tính toán. Trong khi đó, tài nguyên trung tâm dữ liệu trên toàn cầu vẫn tập trung chủ yếu tại các nền kinh tế phát triển, trong đó Châu Phi chỉ chiếm dưới 1% tổng năng lực toàn cầu.

Để giải quyết những khoảng cách ngày càng lớn này, ông Tập kêu gọi các quốc gia hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực AI, thu hẹp khoảng cách số và xây dựng một khuôn khổ quản trị được chấp nhận toàn cầu nhằm bảo đảm các công nghệ mới nổi mang lại lợi ích cho toàn nhân loại.

Trung Quốc từ lâu đã ủng hộ một hệ thống quản trị AI toàn cầu công bằng và bao trùm. Năm 2023, nước này đã đề xuất Sáng kiến Quản trị AI Toàn cầu; tiếp đó là Kế hoạch hành động xây dựng năng lực AI vì lợi ích chung và cho tất cả mọi người vào năm 2024 và Sáng kiến Hợp tác Quốc tế AI+ vào năm 2025. Những nỗ lực này nhằm thúc đẩy sự phát triển AI có trách nhiệm và góp phần thu hẹp khoảng cách số.

Trung Quốc cũng đã nỗ lực để xây dựng các nền tảng hợp tác quốc tế. Nỗ lực này bao gồm việc ra mắt Trung tâm Quản trị Đổi mới AI Toàn cầu (CGAIG) và Nhóm Bạn bè Hợp tác Quốc tế về Nâng cao Năng lực AI, quy tụ các quốc gia nhằm tăng cường đối thoại, chia sẻ tri thức và tăng cường xây dựng năng lực.

Việc ký kết thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới tại Thượng Hải hôm thứ Năm đánh dấu thêm một bước tiến trong việc thúc đẩy hợp tác AI toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển an toàn, công bằng và mang lại lợi ích của trí tuệ nhân tạo.

Từ các mô hình nguồn mở và các chương trình đào tạo AI đến các sáng kiến về quản trị toàn cầu, Trung Quốc đang nỗ lực đưa trí tuệ nhân tạo trở thành động lực chung cho đổi mới sáng tạo và phát triển, bảo đảm rằng những lợi ích của công nghệ mang tính chuyển đổi này, vốn chỉ một số ít được hưởng, sẽ đến với nhiều quốc gia và cộng đồng hơn.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-17/China-vows-to-make-AI-a-driver-for-shared-prosperity-amid-AI-gap-1OQR3INoGdy/p.html

SOURCE CGTN