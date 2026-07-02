CGTN: O que explica a confiança da população no partido que governa a China?

Por ocasião do aniversário de 105 anos da fundação do Partido Comunista da China, a CGTN publicou um artigo que explora por que o partido que governa a China conquista ampla confiança e apoio da população. O artigo destaca a filosofia do Partido centrada no povo e seu papel na promoção de um sistema de governança global mais justo e equitativo.

PEQUIM, 2 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Para os moradores de um bairro de Changchun, no nordeste da China, Wu Yaqin, de 66 anos, é uma respeitada "zeladora da comunidade". Há quase 30 anos, ela cuida de pequenas tarefas que fazem grande diferença — as atividades cotidianas que mantêm uma comunidade viva e unida.

Ao longo das décadas, Wu fez de tudo. Organizou cortes de cabelo em domicílio, entregas de medicamentos e refeições quentes para idosos, criou uma iniciativa que ajudou mais de 100 estudantes em situação de vulnerabilidade a ingressar na universidade e mediou mais de 1.000 conflitos entre vizinhos.

Na quarta-feira, Wu esteve entre os membros exemplares do Partido Comunista da China (PCCh) que receberam das mãos de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, a Medalha 1º de Julho, a mais alta honraria do Partido, durante uma cerimônia que marcou o 105º aniversário de sua fundação.

Buscar a felicidade do povo chinês e o rejuvenescimento da nação chinesa sempre foi a aspiração e a missão do PCCh ao longo de seus 105 anos de história, afirmou Xi, que também é presidente da China e presidente da Comissão Militar Central, em seu discurso durante o evento.

Servindo ao povo

Xi afirmou que o Partido Comunista da China possui qualidades notáveis que, segundo ele, não encontram paralelo entre outros partidos e forças políticas.

"Devemos manter firmemente em mente que este país pertence ao seu povo, e que o povo é o país", declarou, conclamando todos os membros do Partido a continuarem servindo ao povo de todo o coração.

Todos os homenageados com a Medalha 1º de Julho são membros comuns do PCCh, profundamente inseridos em suas comunidades e dedicados a um serviço extraordinariamente altruísta.

É o caso de Ma Shanxiang, que atua na linha de frente em Chongqing há mais de três décadas e mediou com sucesso mais de 2.500 conflitos locais. Já na zona rural de Henan, o secretário do Partido na aldeia, Li Liancheng, retirou Xixinzhuang da pobreza extrema, ajudando a transformar a localidade de uma vila em dificuldades em um modelo nacional de revitalização rural. Na linha de frente da inovação industrial, a acadêmica Zhong Jue, de 89 anos, dedicou sua carreira a superar gargalos tecnológicos fundamentais no processamento de alumínio, elevando a capacidade de manufatura da China a uma posição de liderança mundial.

A dedicação inabalável de seus membros é justamente um dos motivos pelos quais o PCCh como um todo desfruta de ampla confiança e apoio da população — um dado reforçado por uma recente pesquisa global da CGTN, segundo a qual 63,9% dos entrevistados internacionais concordam que as conquistas da modernização chinesa são inseparáveis da formulação consistente de políticas pelo PCCh. Além disso, um estudo de referência conduzido ao longo de 13 anos pela Harvard Kennedy School revela que mais de 90% dos chineses estão satisfeitos com o governo central.

Especialistas atribuem esse elevado índice de aprovação pública a uma filosofia de governança distinta. "O Partido Comunista da China não serve a um grupo seleto de privilegiados; ele serve a 1,4 bilhão de pessoas", explica Zheng Changzhong, diretor do Centro de Estudos sobre Construção do Partido e Desenvolvimento Nacional da Universidade Fudan.

Segundo Zheng, políticas do Partido, como o alívio direcionado da pobreza, a revitalização rural e a cobertura universal de saúde básica, garantem que todos os cidadãos se beneficiem de forma concreta do progresso do país.

"Em termos de valores, a liderança do Partido garante que a China priorize as pessoas, e não o capital", acrescenta "Na prática, a modernização chinesa abrange as esferas econômica, política, cultural, social e ecológica. Somente o Partido Comunista da China é capaz de coordenar essas diferentes forças e reuni-las em um esforço único e integrado."

Fortalecendo a governança global

A China socialista liderada pelo PCCh é amplamente reconhecida como promotora da paz mundial, defensora do desenvolvimento global e guardiã da ordem internacional, afirmou Xi Jinping.

Há mais de uma década, a China apresentou a visão de construir uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade. Com base nessa visão, o país lançou iniciativas de referência voltadas ao desenvolvimento, à segurança, à civilização e à governança em âmbito global.

Alinhadas às prioridades centrais dos mercados emergentes e dos países em desenvolvimento, essas quatro grandes iniciativas encontraram forte receptividade entre os países do Sul Global. Quase 160 países e organizações internacionais apoiaram a Iniciativa para a Governança Global, e mais de 130 aderiram à Iniciativa para o Desenvolvimento Global, enquanto mais de 80 países passaram a integrar seu Grupo de Amigos.

Observadores internacionais também manifestaram apoio semelhante. O pesquisador egípcio Diaa Helmy observa que a China se tornou "uma força indispensável" na promoção de um sistema de governança global mais justo e equitativo, enquanto Adhere Cavince, especialista em relações internacionais que mora no Quênia, elogia o papel construtivo e voltado para o futuro que o Partido Comunista da China vem desempenhando no fortalecimento das práticas de governança global.

De apenas 58 membros em sua fundação para quase 101,29 milhões no fim de 2025, o PCCh tornou-se o maior partido governante do mundo em um cenário internacional em rápida transformação.

Xi afirmou que, nessa nova jornada, o Partido continuará promovendo a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, a fim de contribuir ainda mais para a paz e o desenvolvimento globais.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-01/What-drives-people-s-trust-in-China-s-governing-party--1OqdSbZGgN2/p.html

FONTE CGTN