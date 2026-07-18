CGTN -- Китай обещает сделать ИИ движущей силой всеобщего процветания на фоне растущего разрыва в этой области

ШАНХАЙ, 18 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- На фоне наступления в Пакистане ежегодного сезона муссонов точные прогнозы погоды имеют решающее значение для защиты жизни людей и их средств к существованию. Китайская метеорологическая система MAZU на базе искусственного интеллекта помогает Пакистану обнаруживать первые признаки потенциальных угроз и быстрее оповещать о возможных природных катаклизмах.

«Используя данную платформу, мы можем точнее прогнозировать наводнения, засуху и прочие природные катаклизмы», — сказал Фуррух Башир (Furrukh Bashir), глава Департамента исследований и разработок Метеорологического департамента Пакистана. «Мы с нетерпением ждем появления большего количества подобных продуктов, которые могут принести пользу людям во всем мире».

Данная система, используемая многими странами, показывает, как ИИ может помочь в решении глобальных проблем. Благодаря моделям с открытым исходным кодом, технологическому сотрудничеству и международным инициативам Китай работает над тем, чтобы сделать ИИ более доступным и дать возможность как можно большему числу людей во всем мире воспользоваться его преимуществами.

На церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 года (2026 World Artificial Intelligence Conference) и Совещания высокого уровня по глобальному управлению ИИ в Шанхае в эту пятницу президент Китая Си Цзиньпин (Xi Jinping) призвал страны придерживаться подхода, ориентированного на людей, и работать вместе над созданием справедливой и инклюзивной глобальной системы управления ИИ.

«Китай, как одна из крупных ответственных стран, всегда стремится предоставлять международные общественные блага, связанные с ИИ», — сказал Си Цзиньпин.

Делая ИИ общей возможностью через открытость

На конференции Си Цзиньпин объявил о ряде мер по поддержке глобального развития ИИ, включая помощь 30 странам в использовании метеорологической системы MAZU, предоставление 5 000 возможностей для обучения ИИ для развивающихся стран в течение следующих пяти лет и создание международных центров сотрудничества в области применения ИИ вместе с АСЕАН, Лигой арабских государств, Африканским союзом, Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна, Шанхайской организацией сотрудничества и БРИКС.

Китай также внедрил разработку ИИ с открытым исходным кодом для содействия более инклюзивному глобальному росту ИИ.

Китайские модели, такие как DeepSeek и Qwen от Alibaba, привлекли глобальное внимание благодаря своей высокой эффективности, доступности и открытости, что позволяет разработчикам и компаниям адаптировать ИИ-технологии при меньших затратах. Официальные данные показывают, что число скачиваний китайских моделей ИИ с открытым исходным кодом по всему миру за последнее время превысило 10 миллиардов.

Так, например, в Африке использование DeepSeek с открытым исходным кодом позволяет разработчикам свободно загружать и настраивать системы ИИ, помогая укреплять местные цифровые возможности и стимулировать внутренние инновации по всему континенту.

Этот подход также значительно снизил затраты. При цене всего $ 0,27 за миллион входных токенов и $ 1,10 за миллион выходных токенов DeepSeek снизил входные барьеры более чем на 90 % по сравнению с некоторыми основными западными ИИ-моделями, что позволило большему количеству африканских пользователей и компаний участвовать в цифровой трансформации.

«Китай, как развивающаяся страна, понимает стремление многих стран Глобального Юга к экономическому развитию и технологическому прогрессу», — сказал Чжан Вейвей (Zhang Weiwei), заместитель директора института Institute for World Peace and Security Studies при Китайском институте международных исследований.

Чжан сказал, что китайские модели ИИ с открытым исходным кодом позволяют странам разрабатывать приложения быстрее и с меньшими затратами, что помогает большему числу развивающихся государств получать пользу от технологического прогресса.

Продвижение глобального сотрудничества для преодоления разрыва в области ИИ

С быстрым развитием ИИ-технологий растет глобальный разрыв в этой области. В докладе Всемирного банка о цифровом прогрессе и тенденциях 2025 года год подчеркивается значительный разрыв в системах ИИ и вычислительных мощностях между странами с высоким уровнем дохода и странами со средним и низким уровнем дохода. Между тем, ресурсы глобальных центров обработки данных по-прежнему в высокой степени сосредоточены в развитых странах, при этом на Африку приходится менее 1 % мировых мощностей.

Для устранения этих растущих разрывов Си Цзиньпин призвал государства помочь развивающимся странам расширить ИИ-возможности, преодолеть цифровой разрыв и создать признанную на международном уровне систему для того, чтобы новые технологии приносили пользу всему человечеству.

Китай уже давно выступает за справедливую и инклюзивную глобальную систему управления ИИ. В 2023 году он предложил Глобальную инициативу по управлению ИИ, за которой в 2024 году последовали План действий по наращиванию ИИ-потенциала на благо и для всех и Инициатива по международному сотрудничеству ИИ+ в 2025 году. Эти усилия направлены на ответственное развитие ИИ и помощь в преодолении цифрового разрыва.

Китай также принимал участие в создании платформ для международного сотрудничества. Он запустил Центр глобального инновационного управления ИИ (CGAIG) и Группу партнеров по международной кооперации в области наращивания ИИ-потенциала, объединяющие разные страны для укрепления диалога, обмена знаниями и использования растущих возможностей ИИ.

Подписание соглашения о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в Шанхае в четверг стало еще одним шагом на пути к продвижению глобальной кооперации в области искусственного интеллекта и содействию безопасному и справедливому развитию искусственного интеллекта на благо всех.

От моделей с открытым исходным кодом и программ обучения ИИ до глобальных инициатив в области управления, Китай работает над тем, чтобы сделать искусственный интеллект общим драйвером инноваций и развития, способствуя тому, что преимущества этой преобразующей технологии, когда-то доступной лишь немногим, достигнут большего количества стран и сообществ.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-17/China-vows-to-make-AI-a-driver-for-shared-prosperity-amid-AI-gap-1OQR3INoGdy/p.html