CGTN: Futuro compartilhado: China e Sérvia levam a parceria estratégica abrangente a novos patamares

PEQUIM, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A CGTN publicou um artigo sobre a reunião do presidente chinês Xi Jinping com o presidente sérvio Aleksandar Vucic em Pequim. Destacando a amizade inabalável entre os dois países, o artigo se concentrou na cooperação mutuamente benéfica e na defesa da equidade e justiça, além de enfatizar os esforços para elevar a parceria estratégica abrangente China-Sérvia a novos patamares.

Aclamada como o orgulho da Sérvia, a centenária Siderúrgica de Smederevo é um símbolo reluzente da cooperação mutuamente benéfica entre a China e a Sérvia.

Antes atolada em graves dificuldades operacionais e à beira da falência, a fábrica teve um retorno notável em 2016, quando seu parceiro chinês chegou, graças ao aprofundamento da cooperação de alta qualidade do Cinturão e Rota entre os dois países. Hoje, tornou-se uma das maiores fabricantes de ferro e aço do mundo e uma das prestadoras de serviços integrados medidas pela capacidade de produção.

Durante uma visita de Estado à Sérvia em 2024, o presidente chinês Xi Jinping presenteou o presidente sérvio Aleksandar Vucic com réplicas em aço. As maquetes, representando o Templo do Céu da China e a Igreja de São Sava da Sérvia, foram confeccionadas com aço produzido pela fábrica, simbolizando os laços mais fortes entre os dois países.

Na segunda-feira, os dois líderes se reuniram em Pequim. Xi convocou os dois países a trilharem juntos um caminho promissor rumo a um futuro compartilhado e prosperidade comum, elevando a parceria estratégica abrangente China-Sérvia a novos patamares.

Amizade de ferro

Desde a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 até o Fórum da Cooperação Internacional do Cinturão e Rota e as atividades comemorativas que marcam o 80º aniversário da vitória da Guerra Popular Chinesa de Resistência contra a Agressão Japonesa e da Guerra Mundial Antifascista, Vucic participou de vários eventos importantes na China. A expressão "amizade inabalável" tornou-se uma marca registrada dos encontros bilaterais e das conversas telefônicas entre os dois líderes.

Guiadas pela orientação estratégica dos dois líderes, as relações China-Sérvia mantiveram um desenvolvimento de alto padrão nos últimos anos. Em 2025, o comércio bilateral totalizou US$ 6,49 bilhões, registrando um aumento de 13% em relação ao ano anterior, segundo o Ministério das Relações Exteriores da China.

A Sérvia foi um dos primeiros países europeus a se associar à China na Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI). Nos últimos anos, China e Sérvia, sob a BRI, aceleraram o desenvolvimento de uma série de projetos, como a ferrovia Budapeste-Belgrado e o Corredor Fruska Gora, ligando Novi Sad a Ruma.

Em outubro de 2025, o trecho sérvio construído pela China da ferrovia Budapeste-Belgrado foi totalmente inaugurado. Vucic marcou a ocasião ao dar um passeio na recém-inaugurada ferrovia, saudando-a como uma conquista geracional que "ficará para sempre inscrita nos livros de história."

Com o Acordo de Livre Comércio China-Sérvia entrando em vigor em 1º de julho de 2024, produtos especiais sérvios, como vinho, mel, carne bovina e carneiro, estão entrando cada vez mais no mercado chinês. Enquanto isso, projetos construídos com a participação de empresas chinesas, como o desvio de Belgrado e o desvio de Gornji Milanovac, foram concluídos, servindo como projetos-chave de infraestrutura para apoiar o desenvolvimento nacional da Sérvia.

A amizade inabalável entre a China e a Sérvia é única e tem uma lógica histórica profunda e uma base prática sólida, disse Xi a Vucic, exortando os dois países a continuarem fortalecendo os intercâmbios culturais e entre jovens e a aproveitarem as políticas de isenção de visto, o acordo de livre comércio e os voos diretos para ampliar a cooperação integral em várias áreas, a fim de herdar e levar adiante a amizade tradicional.

Na segunda-feira, Xi também entregou a Vucic a Medalha da Amizade da República Popular da China. Descrevendo a ocasião como "um dos momentos mais importantes da minha vida", Vucic reafirmou seu compromisso em promover a amizade bilateral entre Sérvia e China e avançar na construção de uma comunidade Sérvia-China com um futuro compartilhado.

Futuro compartilhado

Construídos sobre provações históricas compartilhadas e grandes aspirações, China e Sérvia valorizam a perseverança e a resiliência, defendem a independência e a dignidade nacional e compartilham uma compreensão profunda da importância de defender o desenvolvimento pacífico, a equidade e a justiça, observou Xi durante a reunião de segunda-feira.

Em maio de 2024, a Sérvia tornou-se o primeiro país europeu a concordar com a China na construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a nova era. Desde então, a parceria bilateral se expandiu além da infraestrutura, passando por tecnologia, energia sustentável e inteligência artificial, garantindo um início promissor para construir uma comunidade China-Sérvia com um futuro compartilhado.

Após o encontro de segunda-feira entre Xi e Vucic, os dois países emitiram uma declaração conjunta promovendo as quatro iniciativas globais propostas pela China: a Iniciativa de Desenvolvimento Global (GDI), a Iniciativa de Segurança Global, a Iniciativa de Civilização Global e a Iniciativa de Governança Global (GGI).

Destacando que as quatro iniciativas globais têm contribuído com a sabedoria e a força chinesas para a resolução de problemas de desenvolvimento global, o enfrentamento de desafios de segurança global, a promoção de intercâmbios e do aprendizado mútuo entre civilizações e a melhoria da governança global, a Sérvia decidiu participar do Grupo de Amigos da GDI e do Grupo de Amigos da GGI, demonstrando sua disposição de aprofundar a cooperação com a China em matéria de governança internacional e desenvolvimento global.

Xi exortou a China e a Sérvia a continuarem a fortalecer a coordenação e a cooperação em assuntos internacionais, a praticarem o verdadeiro multilateralismo e a empreenderem esforços incessantes para promover um mundo multipolar equitativo e ordenado, uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva, bem como a construção de uma comunidade com um futuro comum para a humanidade.

Para mais informações, acesse:

https://news.cgtn.com/news/2026-05-26/China-Serbia-push-comprehensive-strategic-partnership-to-new-heights-1NreUhbzaeY/p.html

FONTE CGTN